L’ippica azzurra parla sangiulianese: il trionfo di Dario Di Tocco è un orgoglio per il territorio. Mazzari (Civica di opposizione): “Le istituzioni diano il giusto tributo al valore dello sport e al sacrificio dei nostri talenti”

Written by Redazione• 9:08 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica



SAN GIULIANO TERME – Lo sport non è soltanto competizione, ma rappresenta un patrimonio fondamentale di valori: spirito di sacrificio, dedizione, rispetto e determinazione. Quando queste virtù incontrano un talento straordinario, nascono storie capaci di ispirare un’intera comunità. È il caso di Dario Di Tocco, giovane fantino cresciuto nella frazione di Mezzana, che si riconferma ai vertici assoluti dell’ippica nazionale.

​Di Tocco ha firmato l’ennesimo capolavoro della sua carriera conquistando il prestigioso Gran Premio del Jockey Club Sire – Trofeo Pio Bruni in sella a Stingray. Un successo straordinario che si aggiunge a un palmarès di livello eccezionale: vincitore per tre volte consecutive del Frustino d’Oro e già protagonista sui podi delle più importanti corse d’Italia, dal Premio Repubblica al Premio Jockey Club, fino al Derby Italiano.

​”Vedere un giovane cresciuto a Mezzana raggiungere traguardi così prestigiosi è motivo di profondo orgoglio per tutti noi” – dichiara Elisabetta Mazzari, consigliera comunale civica di opposizione a San Giuliano Terme. “La storia di Dario dimostra quanto lo sport sia una palestra di vita insostituibile. Portare il nome di San Giuliano Terme sui più importanti ippodromi d’Italia richiede passione, lavoro quotidiano e una disciplina esemplare“.

​”Come consigliera comunale credo fermamente nel valore educativo dello sport e nell’importanza di valorizzare le nostre eccellenze” – prosegue Mazzari. “Per questo desidero rivolgere un appello accorato alle istituzioni: è fondamentale dare il giusto spazio e tributo all’immenso lavoro, ai sacrifici e alla dedizione che c’è dietro a traguardi di questo livello. Celebrare storie come quella di Dario Di Tocco significa lanciare un messaggio positivo a tutti i nostri giovani e dare il giusto valore al talento che nasce nel nostro territorio“.

Last modified: Ottobre 28, 2026