“L’invenzione della nazione”, Alberto Mario Banti ripercorre le origini di un’idea politica

Written by Redazione• 12:36 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Nel nuovo saggio pubblicato da Laterza, lo storico dell’Università di Pisa analizza l’evoluzione del concetto dalla fine del Settecento a oggi: «Le nazioni non sono fenomeni di natura».

PISA- La nazione come costruzione storica, fatta di racconti, simboli e linguaggi che continuano a influenzare il presente. È il punto di partenza di “L’invenzione della nazione”, il nuovo libro di Alberto Mario Banti, docente di Storia contemporanea all’Università di Pisa, pubblicato da Laterza nel 2026.

«Le nazioni esistono nella misura in cui qualcuno dice che esistano: non sono fenomeni di natura», spiega lo storico nell’intervista pubblicata su UniPiNews.

Banti colloca la formazione dell’idea moderna di nazione tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo. Il termine, di origine latina, era già presente nel Medioevo e nell’età moderna, ma serviva soprattutto a indicare gruppi di persone provenienti dalla stessa area geografica o accomunati da determinate caratteristiche.

Il cambiamento arriva con le rivoluzioni di fine Settecento, in particolare con quella francese, e con il dibattito filosofico che le precede. A trasformarsi è il fondamento della sovranità: il potere non discende più dalla divinità al sovrano, ma viene riconosciuto alla collettività.

In questo passaggio, “nazione” diventa una parola centrale della politica. Compare nel nome dell’Assemblea nazionale costituente e nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, il cui articolo 3 individua nella nazione la depositaria della sovranità.

Da queste origini il volume prende le mosse per ricostruire l’evoluzione di un concetto che conserva un ruolo nel dibattito contemporaneo.

L’intervista completa è disponibile su UniPiNews.

Last modified: Novembre 16, 2026