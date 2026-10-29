Written by Ottobre 29, 2026 12:09 pm Vicopisano, Attualità, Attualità, Cascina

Linea 141, dal 2 novembre una corsa scolastica in più da Vicopisano al Pesenti di Cascina

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Partenza alle 7.17 per alleggerire il bus delle 6.55 da Buti. Cambia anche il percorso delle due corse, che raggiungeranno direttamente l’istituto dalla SP31.

VICOPISANO – Una nuova corsa per ridurre l’affollamento degli autobus utilizzati dagli studenti. Da lunedì 2 novembre 2026, Autolinee Toscane attiverà sulla linea 141 un collegamento scolastico aggiuntivo da Vicopisano alle ore 7.17, diretto all’Istituto Pesenti di Cascina.

Il potenziamento risponde alle segnalazioni degli utenti e alle criticità evidenziate dal Comune di Vicopisano sulla corsa delle 6.55 da Buti a Cascina, frequentata in particolare dagli studenti degli istituti Pesenti e Russoli.

Su richiesta della Provincia di Pisa, Autolinee Toscane ha monitorato il servizio, verificando la saturazione del mezzo e la necessità di aumentare la capacità nella fascia scolastica del mattino.

La nuova partenza servirà soprattutto gli studenti di Vicopisano, Lugnano e Cucigliana, consentendo di distribuire i passeggeri tra i due autobus e alleggerire la corsa proveniente da Buti.

Cambierà anche il percorso di entrambe le corse: raggiunta via Nazario Sauro a Cascina, i bus non effettueranno più il giro attuale all’interno dell’abitato, ma proseguiranno direttamente sulla SP31 fino all’Istituto Pesenti. L’obiettivo è rendere il collegamento più diretto e migliorare la regolarità del servizio.

I dettagli sono disponibili nell’avviso di Autolinee Toscane.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Ottobre 29, 2026
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