Linea 141, dal 2 novembre una corsa scolastica in più da Vicopisano al Pesenti di Cascina

Partenza alle 7.17 per alleggerire il bus delle 6.55 da Buti. Cambia anche il percorso delle due corse, che raggiungeranno direttamente l’istituto dalla SP31.
VICOPISANO – Una nuova corsa per ridurre l’affollamento degli autobus utilizzati dagli studenti. Da lunedì 2 novembre 2026, Autolinee Toscane attiverà sulla linea 141 un collegamento scolastico aggiuntivo da Vicopisano alle ore 7.17, diretto all’Istituto Pesenti di Cascina.
Il potenziamento risponde alle segnalazioni degli utenti e alle criticità evidenziate dal Comune di Vicopisano sulla corsa delle 6.55 da Buti a Cascina, frequentata in particolare dagli studenti degli istituti Pesenti e Russoli.
Su richiesta della Provincia di Pisa, Autolinee Toscane ha monitorato il servizio, verificando la saturazione del mezzo e la necessità di aumentare la capacità nella fascia scolastica del mattino.
La nuova partenza servirà soprattutto gli studenti di Vicopisano, Lugnano e Cucigliana, consentendo di distribuire i passeggeri tra i due autobus e alleggerire la corsa proveniente da Buti.
Cambierà anche il percorso di entrambe le corse: raggiunta via Nazario Sauro a Cascina, i bus non effettueranno più il giro attuale all’interno dell’abitato, ma proseguiranno direttamente sulla SP31 fino all’Istituto Pesenti. L’obiettivo è rendere il collegamento più diretto e migliorare la regolarità del servizio.
I dettagli sono disponibili nell’avviso di Autolinee Toscane.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Ottobre 29, 2026