Libertà e innovazione: alla Domus Mazziniana si presenta «The Republic of Innovation» di Andrea Capussela

Written by Redazione• 11:47 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Lunedì 2 novembre, con il dialogo sul libro dell’economista della London School of Economics, parte «MAZZINI XXI – Democrazia in azione», il nuovo ciclo di incontri, idee e libri «per una società più libera»

PISA – Una società più libera può essere anche più prospera e più innovativa? È la domanda al centro di The Republic of Innovation. A New Political Economy of Freedom (Polity Press, 2026) di Andrea Lorenzo Capussela, che lunedì 2 novembre, alle ore 18.30, inaugura alla Domus Mazziniana di Pisa (Via M. d’Azeglio 14) il ciclo MAZZINI XXI – Democrazia in azione, dedicato ai temi della storia, della politica e dell’innovazione.

Il primo appuntamento, intitolato «Repubblica, Libertà, Innovazione. Un dialogo sul futuro della libertà nell’età dell’innovazione», vede l’autore, Visiting Fellow della London School of Economics and Political Science, a confronto con Fiammetta Cioè (Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento) e Alessandro Nuvolari (Scuola Superiore Sant’Anna). Coordina Pietro Finelli, direttore scientifico della Domus Mazziniana.

Il libro: la libertà non è assenza di vincoli

Capussela parte dalla critica di un’idea di libertà ormai data per scontata, quella che la identifica con l’assenza di vincoli. Secondo l’autore, questa concezione rende le società meno eque, perché non vede che la libertà di agire può trasformarsi in libertà di dominare: dei datori di lavoro sui lavoratori, delle grandi piattaforme tecnologiche sui cittadini, di ristrette élite sulla collettività. E le rende anche meno prospere.

La proposta alternativa è la libertà repubblicana come non-dominazione: è libero chi non dipende dalla volontà arbitraria di altri. Intrecciando filosofia politica e moderne teorie della crescita, Capussela sostiene che una società fondata su questo ideale sia anche più innovativa: quando sempre più persone hanno la sicurezza necessaria per sperimentare e assumersi rischi, i talenti, distribuiti casualmente nella popolazione, possono emergere, e le rendite di posizione non riescono a chiudere i mercati alle imprese più innovative. Da qui l’autore ricava le basi di programmi politici per aiutare le democrazie occidentali a superare l’eredità del neoliberismo e la crisi che attraversano.

Il plauso di Pettit e del Financial Times

Il volume ha ricevuto il giudizio positivo di Philip Pettit autore di Republicanism e tra i principali esponenti del Republicanesimo contemporaneo, che lo definisce «una lettura essenziale per chiunque abbia a cuore il miglioramento delle nostre società». Il Financial Times lo ha inserito tra i migliori libri del 2026 per l’economia, nella selezione curata da Martin Wolf, che lo ha descritto come «un’opera originale e provocatoria su come coniugare libertà e prosperità».

Gli ospiti

Andrea Lorenzo Capussela è Fellow presso il Department of Government della London School of Economics and Political Science. Dopo un’esperienza nelle fusioni e acquisizioni, ha diretto dal 2008 al 2011 l’unità economica dell’International Civilian Office, l’organismo che ha supervisionato il Kosovo dopo l’indipendenza, ed è stato poi consigliere del ministro dell’Economia della Moldavia per conto dell’Unione europea. Tra i suoi libri: State-Building in Kosovo (Bloomsbury, 2015), The Political Economy of Italy’s Decline (Oxford University Press, 2018; ed. it. Declino. Una storia italiana, LUISS University Press, 2019) e Declino Italia (Einaudi, 2021). Collabora con Domani, Le Grand Continent e il Financial Times.

Fiammetta Cioè, dottore di ricerca in Filosofia del diritto alla Sapienza Università di Roma, studia il rapporto tra nichilismo, spinta digitale e diritto. Già borsista post-doc presso l’Istituto Italiano per gli Studi Storici, lavora oggi all’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento.

Alessandro Nuvolari è professore ordinario di Storia economica e direttore dell’Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant’Anna. Si occupa di storia economica dell’innovazione e del cambiamento tecnico, con particolare attenzione alla Rivoluzione industriale inglese e all’industrializzazione italiana. È fellow dell’Economic History Programme del CEPR.

Pietro Finelli è direttore scientifico della Domus Mazziniana e docente incaricato di Storia internazionale dell’età contemporanea e di Storia dei conflitti e della pace all’Università di Pisa.

Last modified: Novembre 1, 2026