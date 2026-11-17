Written by Redazione• 2:58 pm• Montopoli in Val d'Arno

Venerdì 20 novembre a San Romano la presentazione della graphic novel “Non può patriarcare per sempre”. Coinvolti associazioni, negozi e servizi educativi del territorio

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Incontri, letture e gesti condivisi per sensibilizzare la cittadinanza e contrastare la violenza sulle donne. È il programma di “Libere, libere, libere”, la rassegna promossa dal Comune di Montopoli in Val d’Arno insieme alle associazioni e alle realtà locali in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il calendario si è aperto domenica 15 novembre a Capanne, con il momento di riflessione “Ci vogliamo viv3” alle panchine rosse e arcobaleno, e proseguirà per tutto il mese.

Il prossimo appuntamento è venerdì 20 novembre alle 21 al Centro Giovani Montopoli, in via XXV Aprile 9 a San Romano, con la presentazione della graphic novel “Non può patriarcare per sempre”. L’incontro, organizzato dall’associazione Frida, vedrà l’autrice Sted dialogare con Diana Lenzi.

Attraverso un linguaggio irriverente, il volume affronta le dinamiche del patriarcato, le relazioni di potere e la normalizzazione di comportamenti inaccettabili, invitando a riflettere su risposte collettive alla violenza di genere.

A chiudere la rassegna sarà “Facciamo rumore”, alle 16.15 alla panchina rossa di via Barberia, con il coro della Pro Loco di Montopoli “Non è mai troppo tardi”.

«Abbiamo fatto rete tra le proposte delle associazioni del territorio sul tema della violenza di genere», commentano la sindaca Linda Vanni e le assessore Irene Cavallini e Kendra Fiumanò, ringraziando Fulvia Puccioni per aver ideato l’iniziativa di via Barberia, nella quale gli uomini avranno un ruolo attivo nella prevenzione e nella sensibilizzazione.

La mobilitazione coinvolge anche l’Arco di Castruccio, che per tutto il mese proietterà messaggi sul display della propria sede, e le attività commerciali che espongono coccarde rosse in ricordo di Giulia Cecchettin e di tutte le donne uccise.

Un simbolo contro la violenza di genere sarà distribuito anche nei servizi educativi comunali. «Affinché il dialogo, il rispetto e il confronto siano sempre le uniche strade da perseguire, già dall’infanzia», concludono le amministratrici.

Last modified: Novembre 17, 2026