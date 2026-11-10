Lezioni aperte sulla disabilità, Manetti: “L’università aiuta a superare le barriere culturali”

Written by Redazione• 2:11 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Politica

L’assessora regionale alla presentazione del progetto UniPi: novanta incontri dal 16 novembre al 4 dicembre, aperti anche alla cittadinanza

PISA – «Ci sono barriere che non vediamo, ma che pesano profondamente sulla vita delle persone, a partire dai pregiudizi nei confronti della disabilità». Lo ha dichiarato Cristina Manetti, assessora regionale a cultura, università e ricerca, intervenendo questa mattina, 10 novembre, a Palazzo Matteucci per la presentazione delle 90 lezioni aperte sulla disabilità promosse dall’Università di Pisa.

Il progetto coinvolge docenti di tutte le aree disciplinari e si svolgerà dal 16 novembre al 4 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre. Gli incontri saranno aperti alla comunità universitaria e alla cittadinanza.

«L’Università di Pisa sceglie di affrontare queste barriere attraverso la conoscenza, il confronto e la consapevolezza», ha sottolineato Manetti. «È proprio questo uno dei compiti fondamentali dell’università pubblica: non limitarsi alla formazione degli studenti, ma essere un luogo di educazione e crescita per l’intera comunità».

L’assessora ha richiamato il valore dell’apertura delle lezioni anche a chi non frequenta l’Ateneo, auspicando un’ampia partecipazione. «Costruire una società più inclusiva significa prima di tutto imparare a riconoscere e superare gli ostacoli che ancora impediscono a tante persone di partecipare pienamente alla vita collettiva», ha aggiunto.

L’iniziativa è coordinata dal professor Luca Fanucci, delegato del Rettore per l’inclusione degli studenti e del personale con disabilità e DSA, e curata dall’USID, in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia.

Il programma affronta la disabilità attraverso medicina, ingegneria, diritto, economia e discipline umanistiche. Tra gli argomenti figurano accessibilità degli spazi e dei servizi digitali, tecnologie assistive, intelligenza artificiale, linguaggio inclusivo, sport e lavoro, oltre alla rappresentazione della disabilità nel cinema e nella letteratura.

Last modified: Novembre 10, 2026