Letteratura e teatro a Ballast: Marco Masoni e uno spettacolo su Sylvia Plath

Written by Redazione• 4:07 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Giovedì 5 novembre debutta la rassegna di aperitivi letterari “Ballastorie”. Sabato 7 in scena “Per amore di Johnny Panic” di Annick Emdin

PISA- Due appuntamenti tra libri, musica e teatro a Ballast – Officine Creative per lo Spettacolo, in via Giunta Pisano 14 a Pisa, nelle serate del 5 e del 7 novembre.

Si comincia giovedì 5 novembre alle 18.30 con la presentazione di “Per non ammazzare un uomo” di Marco Masoni, pubblicato da Aurea Nox nel 2026. L’incontro, a cura delle associazioni Binario Vivo e Thalìa APS, inaugura “Ballastorie”, il ciclo di aperitivi letterari che proseguirà nei prossimi mesi.

Le curatrici Diana Perri e Annick Emdin dialogheranno con l’autore, accompagnando il pubblico alla scoperta della musica contro la guerra. Il volume raccoglie 176 schede dedicate ad altrettanti brani di oltre cento artisti italiani e internazionali, dall’Ottocento a oggi, con un ampio spazio riservato ai Pink Floyd. Il libro è arricchito dalla prefazione di Moni Ovadia. Ad accompagnare la conversazione saranno musica e aperitivo. L’ingresso è gratuito.

Sabato 7 novembre alle 21 sarà invece la volta di “Per amore di Johnny Panic”, spettacolo teatrale di Annick Emdin dedicato all’universo di Sylvia Plath.

Il racconto riporta agli anni Cinquanta, tra aspettative sociali, matrimonio e modelli imposti alle donne, per esplorare il contrasto tra le apparenze della vita quotidiana e l’inquietudine interiore della scrittrice. Al centro, la poesia come spazio nel quale desideri, paure e contraddizioni prendono forma.

Per lo spettacolo il biglietto intero costa 10 euro, con riduzione a 7 euro per under 18 e universitari. I biglietti sono acquistabili a Ballast da un’ora prima dell’inizio, presso la biglietteria del Teatro Nuovo oppure online su Ciaotickets.

Per entrambi gli appuntamenti è obbligatorio il tesseramento a Binario Vivo, al costo di 3 euro.

Last modified: Novembre 2, 2026