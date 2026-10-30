Written by Ottobre 30, 2026 1:47 pm San Miniato, Cultura, Eventi/Spettacolo

Leonardo da Vinci e il teatro, a San Miniato in mostra un prezioso foglio autografo

HomeSan Miniato, Cultura, Eventi/SpettacoloLeonardo da Vinci e il teatro, a San Miniato in mostra un prezioso foglio autografo

Inaugurazione venerdì 6 novembre a Palazzo Grifoni. L’esposizione racconta l’interesse del genio rinascimentale per scenografie e apparati per lo spettacolo

SAN MINIATO – Un documento autografo per scoprire un aspetto meno conosciuto di Leonardo da Vinci: il suo rapporto con il teatro e il mondo dello spettacolo. Venerdì 6 novembre alle 18, a Palazzo Grifoni a San Miniato, sarà inaugurata la mostra “Leonardo da Vinci e il Foglio del Teatro”.

L’esposizione è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, in collaborazione con la Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti e con il sostegno di Crédit Agricole Italia.

Al centro del percorso sarà il cosiddetto “Foglio del Teatro”, testimonianza dell’interesse di Leonardo per la scenografia e la progettazione di ingegnosi apparati destinati alle rappresentazioni delle corti rinascimentali. Un’occasione per approfondire il legame tra la sua inventiva e le esigenze dello spettacolo.

La mostra è curata da Sara Taglialagamba e Margherita Melani. Alla realizzazione del progetto ha contribuito Antonio Guicciardini Salini, promotore delle attività culturali della Fondazione, insieme alla Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti, impegnata nella conservazione e nella valorizzazione dell’eredità scientifica e intellettuale dello studioso di Leonardo.

L’inaugurazione sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti, con prenotazione gradita. Per partecipare è possibile scrivere a segreteria@fondazionecrsm.it oppure telefonare ai numeri 0571 546790 e 371 3590694.

Dopo l’inaugurazione, la mostra sarà visitabile a Palazzo Grifoni, in piazza Grifoni 12, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, nei giorni 7 e 8 novembre, 13-14-15 novembre, 20-21-22 novembre e 27-28-29 novembre.

Last modified: Ottobre 30, 2026
Previous Story
“Le Vele” si amplia: dieci posti in più per le persone con disabilità grave
Next Story
Scomparsa di Ilario Luperini, il cordoglio del Comune di Pisa

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti