Leonardo da Vinci e il teatro, a San Miniato in mostra un prezioso foglio autografo

Written by Redazione• 1:47 pm• San Miniato, Cultura, Eventi/Spettacolo

Inaugurazione venerdì 6 novembre a Palazzo Grifoni. L’esposizione racconta l’interesse del genio rinascimentale per scenografie e apparati per lo spettacolo

SAN MINIATO – Un documento autografo per scoprire un aspetto meno conosciuto di Leonardo da Vinci: il suo rapporto con il teatro e il mondo dello spettacolo. Venerdì 6 novembre alle 18, a Palazzo Grifoni a San Miniato, sarà inaugurata la mostra “Leonardo da Vinci e il Foglio del Teatro”.

L’esposizione è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, in collaborazione con la Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti e con il sostegno di Crédit Agricole Italia.

Al centro del percorso sarà il cosiddetto “Foglio del Teatro”, testimonianza dell’interesse di Leonardo per la scenografia e la progettazione di ingegnosi apparati destinati alle rappresentazioni delle corti rinascimentali. Un’occasione per approfondire il legame tra la sua inventiva e le esigenze dello spettacolo.

La mostra è curata da Sara Taglialagamba e Margherita Melani. Alla realizzazione del progetto ha contribuito Antonio Guicciardini Salini, promotore delle attività culturali della Fondazione, insieme alla Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti, impegnata nella conservazione e nella valorizzazione dell’eredità scientifica e intellettuale dello studioso di Leonardo.

L’inaugurazione sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti, con prenotazione gradita. Per partecipare è possibile scrivere a segreteria@fondazionecrsm.it oppure telefonare ai numeri 0571 546790 e 371 3590694.

Dopo l’inaugurazione, la mostra sarà visitabile a Palazzo Grifoni, in piazza Grifoni 12, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, nei giorni 7 e 8 novembre, 13-14-15 novembre, 20-21-22 novembre e 27-28-29 novembre.

Last modified: Ottobre 30, 2026