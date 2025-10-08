L’Effemeride Pisana dell’8 ottobre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:55 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Mercoledì 8 ottobre 2025, il Sole sorge alle 7:22 e tramonta alle 18:49, le ore di luce solare sono 11 e 27 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 231mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata internazionale della registrazione delle nascite

Giornata internazionale della carriera giornalistica

Giornata internazionale della trottola

Giornata mondiale della piovra

Giornata internazionale del fuori strada

Santo del giorno:

Santa Pelagia di Antiochia, vergine e martire

Fu una giovane martire di Antiochia, vittima della persecuzione di Diocleziano. Pelagia, quindicenne, testimoniò in modo insolito la sua fedeltà a Cristo: quando i soldati dell’imperatore si recarono alla sua dimora per portarla davanti al tribunale che l’avrebbe sicuramente condannata perché cristiana, Pelagia domandò loro di permetterle di mutarsi d’abito. Avuto il permesso, salì al piano superiore e ben sapendo a quale trattamento indegno sarebbe stato esposto il suo corpo, si uccise gettandosi dalla finestra. San Giovanni Crisostomo, involontariamente, ha oscurato la fama di questa Pelagia, raccontando la storia di una ballerina di Antiochia dallo stesso nome, che la gente chiamava Margherita, cioè perla preziosa, per la rara bellezza del suo volto e per i ricchi ornamenti del suo corpo. Bellezza da cui lo stesso vescovo Nonno trasse un insegnamento di tipo spirituale. Le stesse parole del pastore portarono questa Pelagia alla conversione e al battesimo. Si recò poi a piedi a Gerusalemme dove visse in una grotta sul Monte degli Ulivi per il resto dei suoi anni.

Onomastici del giorno:

Brigida, Ivana, Ivano, Lorenza, Marzia, Marzio

E’ accaduto l’8 ottobre:

1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati

1871 – Grande incendio di Chicago: un grosso incendio a Chicago brucia 4.900 km² in un giorno, distruggendo circa 17.450 edifici, uccidendo 250 persone e lasciandone altre 90.000 senzatetto

1918 – Prima guerra mondiale – Nella Foresta delle Argonne in Francia, il caporale statunitense Alvin C. York uccide 25 soldati tedeschi e ne cattura 132, praticamente da solo

1939 – Seconda guerra mondiale: la Germania si annette la Polonia occidentale

1941 – Seconda guerra mondiale: durante l’Invasione dell’Unione Sovietica le truppe tedesche raggiungono il Mar d’Azov e conquistano Mariupol’

1956 – Don Larsen, pitcher dei New York Yankees compie il primo (e unico) gioco perfetto nella storia delle World Series, in gara 5

1967 – Che Guevara e i suoi uomini vengono catturati in Bolivia

1982 – Il governo polacco mette al bando Solidarność

1985 – Durante il dirottamento della nave Achille Lauro viene ucciso il cittadino statunitense Leon Klinghoffer

1990 – Conflitto israelo-palestinese (Massacro di Al-Aqsa).a Gerusalemme, la polizia israeliana uccide 17 palestinesi e ne ferisce oltre 100, nei pressi del Tempio delle Rocce, sulla Collina dei Templi

1991 – Il parlamento croato taglia gli ultimi legami con la Jugoslavia

2000 – Michael Schumacher vince il campionato mondiale di Formula 1 riportando il titolo iridato alla Scuderia Ferrari 21 anni dopo Jody Scheckter

2005 – Un terremoto di magnitudo 7,6 scuote il Pakistan nella regione del Kashmir causando più di 30.000 vittime, di cui gran parte bambini

La frase del giorno di Frate Indovino:

L’erbaccia cattiva, tardi a seccare arriva

Nati l’8 ottobre:

ANTONIO CABRINI

Calciatore italiano

α 8 ottobre 1957

CHAVY CHASE

Attore comico statunitense

α 8 ottobre 1943

Photo by: kingkongphoto & www.celebrity-photos.com from Laurel Maryland, USA

MATT DAMON

Attore statunitense

α 8 ottobre 1970

FRANK HERBERT

Scrittore statunitense, fantascienza, Dune

α 8 ottobre 1920 ω 11 febbraio 1986

JUAN PERÓN

Generale e politico argentino

α 8 ottobre 1895 ω 1 luglio 1974

VINCENZO PERUGGIA

Decoratore italiano, celebre per il furto della Gioconda

α 8 ottobre 1881 ω 8 ottobre 1925

URSULA VON DER LEYEN

Politica belga

α 8 ottobre 1958

SIGOURNEY WEAVER

Attrice statunitense

α 8 ottobre 1949

Deceduti l’8 ottobre:

VITTORIO ALFIERI

Poeta italiano

α 16 gennaio 1749 ω 8 ottobre 1803

ALDO BISCARDI

Giornalista sportivo italiano

α 26 novembre 1930 ω 8 ottobre 2017

VINCENZO PERUGGIA

Decoratore italiano, celebre per il furto della Gioconda

α 8 ottobre 1881 ω 8 ottobre 1925

