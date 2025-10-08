L’Effemeride Pisana dell’8 ottobre 2025

di Leonardo Miraglia
Mercoledì 8 ottobre 2025, il Sole sorge alle 7:22 e tramonta alle 18:49, le ore di luce solare sono 11 e 27 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi è il 231mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è la giornata di:
Giornata internazionale della registrazione delle nascite
Giornata internazionale della carriera giornalistica
Giornata internazionale della trottola
Giornata mondiale della piovra
Giornata internazionale del fuori strada
Santo del giorno:
Santa Pelagia di Antiochia, vergine e martire
Fu una giovane martire di Antiochia, vittima della persecuzione di Diocleziano. Pelagia, quindicenne, testimoniò in modo insolito la sua fedeltà a Cristo: quando i soldati dell’imperatore si recarono alla sua dimora per portarla davanti al tribunale che l’avrebbe sicuramente condannata perché cristiana, Pelagia domandò loro di permetterle di mutarsi d’abito. Avuto il permesso, salì al piano superiore e ben sapendo a quale trattamento indegno sarebbe stato esposto il suo corpo, si uccise gettandosi dalla finestra. San Giovanni Crisostomo, involontariamente, ha oscurato la fama di questa Pelagia, raccontando la storia di una ballerina di Antiochia dallo stesso nome, che la gente chiamava Margherita, cioè perla preziosa, per la rara bellezza del suo volto e per i ricchi ornamenti del suo corpo. Bellezza da cui lo stesso vescovo Nonno trasse un insegnamento di tipo spirituale. Le stesse parole del pastore portarono questa Pelagia alla conversione e al battesimo. Si recò poi a piedi a Gerusalemme dove visse in una grotta sul Monte degli Ulivi per il resto dei suoi anni.
Onomastici del giorno:
Brigida, Ivana, Ivano, Lorenza, Marzia, Marzio
E’ accaduto l’8 ottobre:
- 1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati
- 1871 – Grande incendio di Chicago: un grosso incendio a Chicago brucia 4.900 km² in un giorno, distruggendo circa 17.450 edifici, uccidendo 250 persone e lasciandone altre 90.000 senzatetto
- 1918 – Prima guerra mondiale – Nella Foresta delle Argonne in Francia, il caporale statunitense Alvin C. York uccide 25 soldati tedeschi e ne cattura 132, praticamente da solo
- 1939 – Seconda guerra mondiale: la Germania si annette la Polonia occidentale
- 1941 – Seconda guerra mondiale: durante l’Invasione dell’Unione Sovietica le truppe tedesche raggiungono il Mar d’Azov e conquistano Mariupol’
- 1956 – Don Larsen, pitcher dei New York Yankees compie il primo (e unico) gioco perfetto nella storia delle World Series, in gara 5
- 1967 – Che Guevara e i suoi uomini vengono catturati in Bolivia
- 1982 – Il governo polacco mette al bando Solidarność
- 1985 – Durante il dirottamento della nave Achille Lauro viene ucciso il cittadino statunitense Leon Klinghoffer
- 1990 – Conflitto israelo-palestinese (Massacro di Al-Aqsa).a Gerusalemme, la polizia israeliana uccide 17 palestinesi e ne ferisce oltre 100, nei pressi del Tempio delle Rocce, sulla Collina dei Templi
- 1991 – Il parlamento croato taglia gli ultimi legami con la Jugoslavia
- 2000 – Michael Schumacher vince il campionato mondiale di Formula 1 riportando il titolo iridato alla Scuderia Ferrari 21 anni dopo Jody Scheckter
- 2005 – Un terremoto di magnitudo 7,6 scuote il Pakistan nella regione del Kashmir causando più di 30.000 vittime, di cui gran parte bambini
La frase del giorno di Frate Indovino:
L’erbaccia cattiva, tardi a seccare arriva
ANTONIO CABRINI
α 8 ottobre 1957
CHAVY CHASE
Attore comico statunitense
α 8 ottobre 1943
MATT DAMON
α 8 ottobre 1970
FRANK HERBERT
Scrittore statunitense, fantascienza, Dune
α 8 ottobre 1920 ω 11 febbraio 1986
JUAN PERÓN
α 8 ottobre 1895 ω 1 luglio 1974
URSULA VON DER LEYEN
α 8 ottobre 1958
SIGOURNEY WEAVER
α 8 ottobre 1949
VITTORIO ALFIERI
α 16 gennaio 1749 ω 8 ottobre 1803
ALDO BISCARDI
α 26 novembre 1930 ω 8 ottobre 2017
VINCENZO PERUGGIA
Decoratore italiano, celebre per il furto della Gioconda
α 8 ottobre 1881 ω 8 ottobre 1925
