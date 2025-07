L’Effemeride Pisana del 9 luglio 2025

Written by Leonardo Miraglia• 7:00 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Mercoledì 9 luglio 2025, il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 21:01

Giornata internazionale del kit di emergenza

Festa dell’Indipendenza dell’Argentina

Giorno della Costituzione di Palau

Festa dell’Indipendenza del Sudan del Sud

Santo del giorno:

Santa Veronica Giuliani vergine

Patrona: sportivi della scherma

Mercatello, Urbino, 27 dicembre 1660 – Città di Castello, 9 luglio 1727

Veronica Giuliani, al secolo Orsola, è una delle più grandi mistiche della storia. Ebbe numerose rivelazioni e ricevette le Stimmate. Nata a Mercatello sul Metauro, presso Urbino, nel 1660, visse cinquant’anni nel monastero delle Clarisse di Città di Castello. Entratavi 17enne, vi morì nel 1727, dopo essere stata cuoca, infermiera, maestra delle novizie e badessa. All’autopsia risultò che il cuore era trafitto da parte a parte. Dopo aver ricevuto le piaghe della Passione di Cristo, infatti – rivela nel diario spirituale – «piansi molto e con tutto il mio cuore pregai il Signore di volerle nascondere agli occhi di tutti». Nulla sapremmo delle esperienze di Veronica, se il direttore spirituale non le avesse ordinato di trascriverle. Lo fece per 30 anni e il risultato è il «Tesoro nascosto», pubblicato in 10 volumi dal 1825 al 1928. Morì nel 1727, dopo 33 giorni di malattia. È santa dal 1839.

E’ accaduto il 9 luglio:

118 – Il neoeletto imperatore Adriano entra trionfalmente a Roma

1357 – Carlo IV di Lussemburgo assiste alla posa della prima pietra del Ponte Carlo a Praga

1540 – Enrico VIII d’Inghilterra annulla il suo matrimonio con la quarta moglie, Anna di Clèves

1762 – Caterina la Grande diviene imperatrice di Russia dopo il colpo di stato contro suo marito Pietro III

1763 – Inizia il viaggio in Europa della famiglia Mozart, durante il quale si esibiranno i due bambini prodigio Maria Anna e Wolfgang Amadeus

1789 – A Versailles, l’Assemblea nazionale costituente viene formata dall’Assemblea nazionale francese e inizia a stilare la Costituzione francese

1816 – L’Argentina dichiara l’indipendenza dalla Spagna

1900 – Vittoria del Regno Unito concede l’assenso reale all’atto che crea il Commonwealth di Australia, unendo così le diverse colonie del continente sotto un unico governo federale

1922 – Johnny Weissmuller nuota i 100 metri stile libero in 58,6 secondi, infrangendo il record mondiale e la “barriera del minuto”

1932 – Svizzera: alla Conferenza di Losanna si stabilisce di condonare alla Germania i pagamenti dovuti per le riparazioni di guerra

1940 – Scontro navale di Punta Stilo: la corazzata britannica HMS Warspite (03) colpisce la corazzata italiana Giulio Cesare; la flotta italiana si ritira, mentre la Regia Aeronautica attacca pesantemente le navi britanniche ottenendo però scarsi risultati

1941 – A sostegno dell’Operazione Barbarossa, l’Italia invia in Unione Sovietica il CSIR

1943 – Seconda guerra mondiale, iniziano le operazioni che porteranno il giorno successivo allo sbarco in Sicilia

1955 – A Londra viene presentato il Manifesto Russell-Einstein sul disarmo nucleare scritto e firmato nei mesi precedenti dai due famosi scienziati Albert Einstein (morto nell’aprile di quell’anno) e Bertrand Russell

1958 – Nella Baia di Lituya, Alaska, si abbatte la più alta onda anomala mai documentata: 524 m

1997 – La licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per almeno un anno ed egli viene multato per 3 milioni di dollari per aver morso via un pezzo di orecchio a Evander Holyfield durante un incontro di pugilato

2001 – Cile: la Corte d’appello di Santiago del Cile stabilisce che Augusto Pinochet non è processabile temporaneamente per «moderata demenza»

2006 – A Berlino l’Italia batte la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006 (1-1 dopo i tempi supplementari); è il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, ventiquattro anni dopo il precedente a Spagna ’82

2008 – Si verifica l’opposizione di Giove

2011 – Il Sudan del Sud diventa ufficialmente indipendente dal Sudan

Nati il 9 luglio:

LINO BANFI

Attore italiano

α 9 luglio 1936

PAOLO DI CANIO

Allenatore ed ex calciatore italiano

α 9 luglio 1968

ROBERTO GERVASO

Giornalista e scrittore italiano

α 9 luglio 1937 ω 2 giugno 2020

TOM HANKS

Attore statunitense

α 9 luglio 1956

ADRIANO PANATTA

Tennista italiano

α 9 luglio 1950

BON SCOTT

Cantante scozzese, AC/DC

α 9 luglio 1946 ω 19 febbraio 1980

O. J. SIMPSON

Ex giocatore di football americano e attore statunitense

α 9 luglio 1947 ω 10 aprile 2024

GIANLUCA VIALLI

Calciatore e allenatore di calcio italiano

α 9 luglio 1964 ω 6 gennaio 2023

Deceduti il 9 luglio:

ROD STEIGER

Attore statunitense

α 14 aprile 1925 ω 9 luglio 2002

Il proverbio del 9 luglio:

Esempi e benefici mantengono gli amici

Inoltre:

Oggi si festeggia San Sidro, patrono degli alcolisti. Il padre, milanista famoso, avrebbe voluto chiamarlo Siro e l’avrebbe santificato personalmente per avere come figlio San Siro, ma quell’idiota delle anagrafe sbagliò a scrivere. L’uomo divenne un alcolista, e Sidro assistette il genitore fino alla morte, avvenuta per avvelenamento da italio ingerito tracannando una squallida birra tedesca alle erbe aromatiche

2012 – Roma: Scossa di terremoto nella capitale. Ah no, è un tizio che si è fermato allo stop

2015 – Londra: Città bloccata dallo sciopero dei mezzi pubblici. Turisti italiani felici di sentirsi a casa

2018 – Berlino: l’Italia campione del mondo!!!!! Ah no, ho fatto confusione col 2006

Last modified: Luglio 8, 2025