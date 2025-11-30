L’Effemeride Pisana del 30 novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 4:08 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Domenica 30 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:29 e tramonta alle 16:42, le ore di luce solare sono 9 e 14 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 281mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata della memoria delle vittime della guerra chimica

Festa nazionale delle Barbados

Festa della Toscana, istituita in ricordo della abolizione della pena di morte il 30 novembre 1786 da parte del Granducato di Toscana, primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte

Giornata nazionale della Scozia (giorno di Sant’Andrea)

Festa nazionale dello Yemen

Santo del giorno:

Sant’Andrea, apostolo

Bethsaida di Galilea – Patrasso, Grecia, ca. 60 dopo Cristo

Protettore dei macellai, dei cordai, dei pescatori, dei pescivendoli, dei cantanti e dei marinai

Patrono della Scozia, della Grecia, della Russia, di Empoli, Pioltello, Portogruaro, Sarzana, Castel Maggiore, Riva del Garda, Sommacampagna, Vinci, Carugate, Montespertoli e di altri comuni

Tra gli apostoli è il primo che incontriamo nei Vangeli: il pescatore Andrea, nato a Bethsaida di Galilea, fratello di Simon Pietro. Il Vangelo di Giovanni (cap. 1) ce lo mostra con un amico mentre segue la predicazione del Battista; il quale, vedendo passare Gesù da lui battezzato il giorno prima, esclama: “Ecco l’agnello di Dio!”. Parole che immediatamente spingono Andrea e il suo amico verso Gesù: lo raggiungono, gli parlano e Andrea corre poi a informare il fratello: “Abbiamo trovato il Messia!”. Poco dopo, ecco pure Simone davanti a Gesù; il quale “fissando lo sguardo su di lui, disse: “Tu sei Simone, figlio di Giovanni: ti chiamerai Cefa””. Questa è la presentazione. Poi viene la chiamata. I due fratelli sono tornati al loro lavoro di pescatori sul “mare di Galilea”: ma lasciano tutto di colpo quando arriva Gesù e dice: “Seguitemi, vi farò pescatori di uomini” (Matteo 4,18-20). Troviamo poi Andrea nel gruppetto – con Pietro, Giacomo e Giovanni – che sul monte degli Ulivi, “in disparte”, interroga Gesù sui segni degli ultimi tempi: e la risposta è nota come il “discorso escatologico” del Signore, che insegna come ci si deve preparare alla venuta del Figlio dell’Uomo “con grande potenza e gloria” (Marco 13). Infine, il nome di Andrea compare nel primo capitolo degli Atti con quelli degli altri apostoli diretti a Gerusalemme dopo l’Ascensione. E poi la Scrittura non dice altro di lui, mentre ne parlano alcuni testi apocrifi, ossia non canonici. Uno di questi, del II secolo, pubblicato nel 1740 da L.A. Muratori, afferma che Andrea ha incoraggiato Giovanni a scrivere il suo Vangelo. E un testo copto contiene questa benedizione di Gesù ad Andrea: “Tu sarai una colonna di luce nel mio regno, in Gerusalemme, la mia città prediletta. Amen”. Lo storico Eusebio di Cesarea (ca. 265-340) scrive che Andrea predica il Vangelo in Asia Minore e nella Russia meridionale. Poi, passato in Grecia, guida i cristiani di Patrasso. E qui subisce il martirio per crocifissione: appeso con funi a testa in giù, secondo una tradizione, a una croce in forma di X; quella detta poi “croce di Sant’Andrea”. Questo accade intorno all’anno 60, un 30 novembre.

Il 30 novembre nella storia di Pisa:

1193 – muore Burgundio di Tado (o Burgundio Pisano) che fu un giurista e traduttore pisano del XII secolo, noto soprattutto per le sue traduzioni dal greco di opere mediche e teologiche, in particolare quelle di Galeno e Nemesio

1786 – Il Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo di Lorena, firma a Pisa il nuovo codice penale (noto anche come Codice Leopoldino) che rendeva il Granducato di Toscana il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte e la tortura in epoca moderna

E’ accaduto il 30 novembre nel mondo:

1735 – Secondo una leggenda devozionale, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, mentre predicava a Foggia, viene avvolto da un fascio di luce e levita da terra

1786 – Il Granducato di Toscana è il primo Stato del mondo ad abolire la pena di morte in epoca moderna, per volontà di Leopoldo I, futuro Leopoldo II d’Asburgo-Lorena

1789 – L’Assemblea nazionale costituente proclama. l’Isola di Corsica “parte integrante dell’Impero francese (…) retta dalla stessa costituzione degli altri francesi”

1872 – La prima partita internazionale di calcio si svolge ad Hamilton Crescent, in Scozia

1886 – Le Folies Bergère mettono in scena il loro primo spettacolo

1941 – Primo volo ufficiale del Campini-Caproni, primo velivolo con motore a getto di produzione italiana. Mario de Bernardi e l’ing. Giovanni Pedace, che costituivano l’equipaggio, volarono dall’aeroporto Milano Linate a quello di Guidonia a Roma, percorrendo 475 km alla velocità media di 209 km/h

1943 – Seconda guerra mondiale: Conferenza di Teheran – Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill e Iosif Stalin giungono ad un accordo sull’invasione dell’Europa prevista per il giugno 1944; nome in codice Operazione Overlord

1954 – A Sylacauga, in Alabama, un meteorite di quasi 4 kg, dopo aver perforato il tetto dell’abitazione, entra nel salotto di Ann Elizabeth Hodges, colpendola dopo aver rimbalzato sulla radio

1966 – L’Isola di Barbados diventa indipendente dal Regno Unito

1967 – La Repubblica Popolare dello Yemen del Sud diventa indipendente dal Regno Unito

1979 – I Pink Floyd pubblicano la loro opera rock The Wall

1982 – Michael Jackson pubblica Thriller, l’album più venduto di tutti i tempi

1998 – La Deutsche Bank annuncia l’acquisto per 10 miliardi di dollari della Bankers Trust, creando così il più grande istituto finanziario del mondo

British Aerospace e Marconi Electronic Systems si fondono e formano la BAE Systems, la principale industria europea nel settore della difesa e la quarta al mondo nel settore aerospaziale

La frase di oggi di Frate Indovino:

Se l’uomo è un fiume, allora la donna è il ponte

Nati il 30 novembre:

WOODY ALLEN

Regista statunitense

α 30 novembre 1935

RED CANZIAN

Cantante e musicista italiano, Pooh

α 30 novembre 1951

WINSTON CHURCHILL

Statista inglese, premio Nobel

α 30 novembre 1874 ω 24 gennaio 1965

BILLY IDOL

Cantante rock inglese

α 30 novembre 1955

ANDREA PALLADIO

Architetto italiano

α 30 novembre 1508 ω 19 agosto 1580

RIDLEY SCOTT

Regista inglese

α 30 novembre 1937

BEN STILLER

Attore e regista statunitense

α 30 novembre 1965

JONATHAN SWIFT

Scrittore irlandese

α 30 novembre 1667 ω 19 ottobre 1745

ENZO TORTORA

Conduttore TV italiano

α 30 novembre 1928 ω 18 maggio 1988

MARK TWAIN

Scrittore statunitense

α 30 novembre 1835 ω 21 aprile 1910

Deceduti il 30 novembre:

HENRY KISSINGER

Politico statunitense

α 27 maggio 1923 ω 30 novembre 2023

FERNANDO PESSOA

Poeta portoghese

α 13 giugno 1888 ω 30 novembre 1935

SANT’ANDREA APOSTOLO

Santo della chiesa cattolica

α Anno di nascita: 6 A.C. ω 30 novembre 60

OSCAR WILDE

Scrittore irlandese

α 16 ottobre 1854 ω 30 novembre 1900

