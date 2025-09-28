L’Effemeride Pisana del 28 settembre 2025

di Leonardo Miraglia
Domenica 28 settembre 2025, il sole sorge alle 7:10 e tramonta alle 19:07, le ore di luce solare sono 11 e 57 minuti
La Luna è in fase crescente
Oggi è il 221mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è la giornata di:
Giornata internazionale dell’accesso universale all’informazione
Giornata mondiale della rabbia
Giornata internazionale del poke
Giornata mondiale dei migranti e dei rifugiati
Giornata internazionale dei sordi
Giornata mondiale dei fiumi
Giornata internazionale della cultura scientifica
Santo del giorno:
San Venceslao Duca di Boemia, martire
Patrono della Boemia
Stochow, Praga, Repubblica Ceca, ca. 907 – Stará Boleslav, Repubblica Ceca, 929/935
Vissuto nel X secolo, Duca di Boemia, fu educato cristianamente dalla nonna Santa Ludmilla. Giovanissimo, successe al padre dopo un periodo di emergenza della madre che gli preferiva il secondogenito Boleslao. Ella fomentò a tal punto la rivalità fra i due fratelli che Boleslao assalì Venceslao mentre si recava da solo, come era solito fare, in chiesa per il Mattutino. Difesosi dalla spada di Boleslao, a cui il risparmio alla vita, venne ucciso dai suoi seguaci. Venceslao visse nel periodo in cui, in Boemia, il Cristianesimo era agli albori e l’attività apostolica e missionaria erano molto difficili e pericolose. Egli, profondamente religioso, contribuì alla diffusione del messaggio evangelico, promuovendo religiosamente e culturalmente il proprio popolo e, per la sua bontà e per la sua rettitudine, divenne il santo più popolare della Boemia.
Onomastici del giorno:
Alarico, Silvino, Venceslao
E’ accaduto il 28 settembre:
- 551 a.C. – Nasce nello Stato di Lu, in Cina, Confucio. Diverrà il maggior filosofo cinese, maestro di etica e di rispetto dell’autorità
- 48 a.C. – Pompeo viene assassinato su ordine del faraone Tolomeo XIII dopo essere sbarcato in Egitto. Potrebbe essere avvenuto il 29 settembre, le registrazioni storiche sono incerte
- 1066 – Guglielmo il Conquistatore invade l’Inghilterra
- 1821 – Il Messico firma la sua definitiva dichiarazione d’indipendenza
- 1867 – Toronto (Ontario) diventa capitale del Canada
- 1871 – Il Brasile approva una legge che libera i futuri figli degli schiavi
- 1877 – Fondata a Parma la Barilla
- 1924 – Roberto Farinacci, gerarca fascista, viene ferito in duello dal principe Valerio Pignatelli
- 1928
- Il biologo scozzese Alexander Fleming scopre la penicillina
- In Italia viene istituita la Federazione Italiana Rugby (FIR)
- 1939 – Seconda guerra mondiale:
- Germania e Unione Sovietica si accordano sulla divisione della Polonia dopo averla invasa
- Estonia, Lettonia e Lituania sono costrette a firmare un “Patto di annessione e mutua difesa” che permetteva l’ingresso delle truppe sovietiche
- 1958
- La Francia ratifica una nuova costituzione; si forma la quinta repubblica
- La Guinea vota per l’indipendenza dalla Francia
- 1961 – Rex Harrison e Richard Burton giungono a Cinecittà per rimpiazzare, rispettivamente, Peter Finch e Stephen Boyd sul set del film Cleopatra
- 1973 – La Metro-Goldwyn-Mayer si federa con la United Artists per evitare la bancarotta
- 1978 – Muore improvvisamente dopo soli 33 giorni di pontificato papa Giovanni Paolo I
- 1994 – Il traghetto Estonia affonda nel Mar Baltico, 852 morti
- 2000
- Comincia l’Intifada di al-Aqsa, dopo una visita di Ariel Sharon alla moschea al-Aqsa
- Referendum in Danimarca: col 53,1% dei voti, prevalgono i “no” alla proposta di adozione dell’euro
- 2003 – L’Italia rimane al buio a causa di un colossale black out
- 2005
- Inizia la prima tranche del processo sul crac Parmalat: coinvolti i 18 dirigenti del consiglio d’amministrazione, tra cui Calisto Tanzi. Per la richiesta di risarcimenti alle persone fisiche, bisognerà attendere l’altro processo, quello nei confronti delle banche coinvolte
- Si conclude la missione spaziale di Shenzhou 7, prima missione cinese a prevedere una passeggiata spaziale
- Il Congresso statunitense approva una bozza d’intervento per aiutare l’economia in crisi di 250 miliardi di dollari, il più grande piano di salvataggio messo in campo nella storia degli Stati Uniti
- 2010 – In Messico una frana travolge una cittadina, più di 300 le case sepolte, oltre 100 i dispersi. La frana è stata causata dalle piogge torrenziali comportate dal passaggio delle tempeste Karl e Matthew
- 2015 – In Europa avviene l’ultima eclissi lunare della tetrade, che per una coincidenza astronomica cade nel perigeo lunare, il punto più vicino alla Terra del nostro satellite, tanto che si parla di eclissi di Superluna
- 2018 – In Indonesia, sull’isola di Sulawesi, un terremoto di magnitudo 7.5 causa la morte di 4340 persone ed il ferimento di 10679
- 2019 – La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha avviato un’inchiesta di impeachment contro il Presidente Donald Trump. L’evento si è verificato contemporaneamente a complesse dinamiche geopolitiche, incluse le elezioni presidenziali afghane, caratterizzate da significative sfide di sicurezza legate ai Taliban. L’inchiesta ha coinciso con le continue tensioni commerciali tra USA e Cina, riflettendo un periodo di notevole incertezza politica ed economica
- 2020 – La pandemia di coronavirus ha raggiunto un tragico traguardo con oltre un milione di decessi a livello globale e più di 33 milioni di casi confermati, secondo i dati dell’Università Johns Hopkins. Questa crisi sanitaria senza precedenti ha evidenziato l’impatto globale del nuovo coronavirus, modificando radicalmente le interazioni sociali ed economiche in tutti i continenti
- 2022 – L’uragano Ian ha compiuto un devastante approdo come uragano di categoria 4 vicino a Cayo Costa, in Florida, con venti sostenuti che hanno raggiunto i 240 km/h. Il National Hurricane Center ha riferito che la tempesta ha causato distruzioni diffuse e tragicamente ha provocato almeno 148 vittime in Florida, rendendolo uno degli uragani più letali nella storia recente dello stato
La frase del giorno di Frate Indovino:
Il bene che tu dai, non è sprecato mai
PIETRO BADOGLIO
α 28 settembre 1871 ω 1 novembre 1956
ALDO BAGLIO
α 28 settembre 1958
BRIGITTE BARDOT
ACHILLE CAMPANILE
α 28 settembre 1899 ω 4 gennaio 1977
BRUNO ARENA
α 12 gennaio 1957 ω 28 settembre 2022
WILLIAM BOEING
Imprenditore statunitense, pioniere dell’aviazione, fondatore dell’industria aeronautica Boeing
α 1 ottobre 1881 ω 28 settembre 1956
MILES DAVIS
Trombettista jazz statunitense
α 26 maggio 1926 ω 28 settembre 1991
ALTHEA GIBSON
α 25 agosto 1927 ω 28 settembre 2003
GIOVANNI PAOLO I
Pontefice italiano della Chiesa cattolica
α 17 ottobre 1912 ω 28 settembre 1978
HUGH HEFNER
Editore statunitense, fondatore di Playboy
α 9 aprile 1926 ω 28 settembre 2017
EDWIN HUBBLE
Astronomo e astrofisico statunitense
α 20 novembre 1889 ω 28 settembre 1953
ELIA KAZAN
α 7 settembre 1909 ω 28 settembre 2003
LIVIA DRUSILLA
α 30 gennaio 58 A.C. ω 28 settembre 29
HERMAN MELVILLE
α 1 agosto 1819 ω 28 settembre 1891
LOUIS PASTEUR
α 27 dicembre 1822 ω 28 settembre 1895
GIOVANNI SEGANTINI
α 15 gennaio 1858 ω 28 settembre 1899
