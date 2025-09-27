L’Effemeride Pisana del 27 settembre 2025

di Leonardo Miraglia
Sabato 27 settembre 2025, il sole sorge alle 7:09 e tramonta alle 19:09, le ore di luce solare sono 12 e 0 minuti
La Luna è in fase crescente
Oggi è il 220mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è la giornata di:
Giornata mondiale del turismo
Giornata dell’amnestia dei pesci
Giornata internazionale del pizzo
Giornata mondiale del coniglio
Giornata internazionale dell’astronomia
Giorno dell’indipendenza del Turkmenistan
Santo del giorno:
San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote e fondatore
Protettore delle associazioni di carità, dei bambini abbandonati, dei diseredati, dei forzati, degli infermieri, dei prigionieri e degli schiavi
Pouy, Guascogna, Francia, 1581 – Parigi, Francia, 27 settembre 1660
Nato a Pouy in Guascogna il 24 aprile 1581, fu ordinato sacerdote a 19 anni. Nel 1605 mentre viaggiava da Marsiglia a Narbona fu fatto prigioniero dai pirati turchi e venduto come schiavo a Tunisi. Venne liberato dal suo stesso «padrone», che convertì. Da questa esperienza nacque in lui il desiderio di recare sollievo materiale e spirituale ai galeotti. Nel 1612 diventò parroco nei pressi di Parigi. Alla sua scuola si formarono sacerdoti, religiosi e laici che furono gli animatori della Chiesa di Francia, e la sua voce si rese interprete dei diritti degli umili presso i potenti. Promosse una forma semplice e popolare di evangelizzazione. Fondò i Preti della Missione (Lazzaristi) e insieme a santa Luisa de Marillac, le Figlie della Carità (1633). Diceva ai sacerdoti di S. Lazzaro: «Amiamo Dio, fratelli miei, ma amiamolo a nostre spese, con la fatica delle nostre braccia, col sudore del nostro volto». Per lui la regina di Francia inventò il Ministero della Carità. E da insolito «ministro» organizzò gli aiuti ai poveri su scala nazionale. Morì a Parigi il 27 settembre 1660 e fu canonizzato nel 1737.
Onomastici del giorno:
Cosma, Damiana, Damiano, Fidenzio, Fiorentino, Terenzio, Vincenzo
E’ accaduto il 27 settembre:
- 489 – Il re degli Eruli Odoacre viene nuovamente sconfitto da Teodorico nella battaglia di Verona
- 1540 – L’Ordine dei Gesuiti riceve il proprio statuto da papa Paolo III
- 1557 – Palermo: una spaventosa alluvione provoca un’ondata di fango che dai monti sovrastanti la città si riversa su di essa lasciando per le vie una scia di morte e distruzione. Le vittime furono più di 7.000
- 1590 – Muore papa Urbano VII, il papa conosciuto per il pontificato più corto di tutta la storia
- 1787 – La Costituzione degli Stati Uniti viene consegnata agli Stati per la ratifica
- 1821 – Il Messico ottiene l’indipendenza dalla Spagna
- 1825 – Apertura della Ferrovia Stockton-Darlington. Prima locomotiva a spingere un treno passeggeri
- 1854 – La nave a vapore Arctic affonda con 300 persone a bordo. È il primo grande disastro nell’Oceano Atlantico
- 1908 – Viene costruita la prima Ford Model T
- 1915 – La nave da battaglia italiana Benedetto Brin affonda nel porto di Brindisi uccidendo oltre 400 marinai
- 1928 – La Repubblica Cinese viene riconosciuta dagli Stati Uniti
- 1937 – Sull’isola di Bali viene abbattuto l’ultimo esemplare di tigre di Bali, una femmina
- 1939 – Seconda guerra mondiale: la Polonia si arrende alla Germania nazista e all’Unione Sovietica
- 1940 – Il Patto tripartito viene firmato a Berlino da Germania nazista, Impero giapponese e Regno d’Italia
- 1941 – Durante la battaglia di Petrikowka lo CSIR cattura circa 10.000 prigionieri sovietici
- 1942 – Glenn Miller e la sua orchestra si esibiscono per l’ultima volta prima che Miller entri nell’esercito statunitense
- 1949 – Prima sessione plenaria del Congresso nazionale del popolo, viene approvato il disegno della bandiera della Repubblica Popolare Cinese
- 1964 – Pubblicato il rapporto della Commissione Warren, che conclude che Lee Harvey Oswald, agendo da solo, assassinò il presidente John F. Kennedy
- 1975 – In Spagna viene utilizzata per l’ultima volta la pena di morte
- 1987 – Nasce il primo partito libero del blocco sovietico, il Forum Democratico Ungherese
- 1991 – Il Turkmenistan ottiene l’indipendenza dall’Unione Sovietica
- 1996 – In Afghanistan, i Talebani catturano la capitale Kabul, dopo aver scacciato il presidente Burhanuddin Rabbani ed aver giustiziato Mohammad Najibullah
- 1997 – La Mars Pathfinder termina il suo straordinario compito su Marte. È stato il primo rover sul pianeta
- 1998 – Nasce il motore di ricerca Google
- 2008 – L’astronauta cinese Zhai Zhigang effettua la prima passeggiata spaziale, della durata di 15 minuti, nella storia dell’astronautica cinese; le sue prime parole durante la passeggiata sono state: “Saluto i cinesi e la gente di tutto il mondo.”
La frase del giorno di Frate Indovino:
L’amore è una malattia, dalla quale nessuno vuol guarire
PAOLO BROSIO
Giornalista e conduttore tv italiano
α 27 settembre 1956
LORENZO CHERUBINI
α 27 settembre 1966
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
Generale dei Carabinieri, vittima di mafia
α 27 settembre 1920 ω 3 settembre 1982
COSIMO DE’ MEDICI
Politico e banchiere italiano, primo signore di Firenze
α 27 settembre 1389 ω 1 agosto 1464
GRAZIA DELEDDA
Scrittrice italiana, premio Nobel
α 27 settembre 1871 ω 15 agosto 1936
AVRIL LAVIGNE
α 27 settembre 1984
GWYNETH PALTROW
α 27 settembre 1972
LUCA PARMITANO
α 27 settembre 1976
NICOLA PORRO
α 27 settembre 1969
VIRGINIA RAFFAELE
Attrice, imitatrice e comica italiana
α 27 settembre 1980
FRANCESCO TOTTI
α 27 settembre 1976
EDGAR DEGAS
α 19 luglio 1834 ω 27 settembre 1917
LEO LONGANESI
Giornalista, editore, disegnatore e umorista italiano
α 30 agosto 1905 ω 27 settembre 1957
MAGGIE SMITH
α 28 dicembre 1934 ω 27 settembre 2024
