L’Effemeride Pisana del 26 settembre 2025

Venerdì 26 settembre 2025, il sole sorge alle 7:08 e tramonta alle 19:10, le ore di luce solare sono 12 e 3 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 219mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata internazionale per la completa eliminazione delle armi nucleari

Giornata dell’alpaca

Mattina mondiale per il caffè più grande

Giornata marittima mondiale

Giornata mondiale degli amanti dei cani

Giornata della consapevolezza del mesotelioma

Giornata mondiale della contraccezione

Santo del giorno:

Santi Cosma e Damiano, martiri

Protettori dei medici, dei chirurghi, dei farmacisti, dei dentisti, delle ostetriche, dei barbieri e dei parrucchieri

Patroni di Concorezzo, Borgaro Torinese, Alberobello, Santi Cosma e Damiano, Cellino San Marco, Valbrembo, Persico Dosimo, Airuno, Altino, Carbonara di Nola e di altri comuni

Si dedicarono alla cura dei malati dopo aver studiato l’arte medica in Siria. Ma erano medici speciali. Spinti da un’ispirazione superiore infatti non si facevano pagare. Di qui il soprannome di anàrgiri (termine greco che significa «senza argento», «senza denaro»). Ma questa attenzione ai malati era anche uno strumento efficacissimo di apostolato. «Missione» che costò la vita ai due fratelli, che vennero martirizzati. Durante il regno dell’imperatore Diocleziano, forse nel 303, il governatore romano li fece decapitare a Ciro, città vicina ad Antiochia di Siria, dove i martiri vengono sepolti. Un’altra narrazione attesta invece che furono uccisi a Egea di Cilicia, in Asia Minore, per ordine del governatore Lisia, e poi traslati a Ciro. Il culto di Cosma e Damiano è attestato con certezza fin dal V secolo.

Onomastici del giorno:

Cosima, Cosimo, Cosmo, Damiana, Damiano, Eusebio

E’ accaduto il 26 settembre:

52 a.C. – Con la resa del capo gallo Vercingetorige, Giulio Cesare vince la battaglia di Alesia

1580 – Sir Francis Drake circumnaviga il globo

1687 – Il Partenone di Atene viene parzialmente distrutto da un’esplosione causata dal bombardamento condotto dalle forze veneziane guidate da Francesco Morosini, che stavano assediando i Turchi ottomani

1789 – Thomas Jefferson viene nominato come primo Segretario di Stato degli Stati Uniti; John Jay è il primo Giudice Capo della Corte suprema degli Stati Uniti; Samuel Osgood è il primo Direttore generale del servizio postale statunitense; Edmund Randolph è il primo Procuratore generale degli Stati Uniti

1902 – Modica in Sicilia viene devastata da una violentissima alluvione. La provincia di Ragusa è un territorio collinare, ciò favorì il riversamento di grandi quantità di fango e detriti proprio sulla città. Il centro della città fu quasi ricostruito per intero

1918 – Prima guerra mondiale: vicino a Verdun, comincia l’Offensiva della Mosa-Argonne. In totale moriranno 26 000 statunitensi, 70 000 francesi e 120 000 tedeschi

1934 – Viene varata la RMS Queen Mary

1941 – La Germania ottiene una grande vittoria nella battaglia di Kiev

1950 – Truppe delle Nazioni Unite riconquistano Seul dalla Corea del Nord

1957 – Debutta a Broadway West Side Story di Leonard Bernstein

1960 – A Chicago si svolge il primo dibattito tra candidati alla presidenza USA (Richard Nixon e John F. Kennedy) trasmesso per televisione

1969 – L’album dei Beatles, Abbey Road, viene pubblicato nel Regno Unito

1986 – Uscì in edicola il primo numero di Dylan Dog L’Alba dei Morti Viventi edito in Italia dalla Sergio Bonelli Editore

1997 – Alle ore 11:40:26 un potente terremoto di magnitudo 6.1 sulla scala Richter si scatena ad una profondità di 9,8 km; il sisma ha avuto come epicentro la cittadina umbra di Colfiorito (PG). Ci furono 11 morti, 100 feriti e 80.000 case distrutte. Molti edifici importanti in ambito storico-artistico e culturale, come la Basilica di San Francesco di Assisi nell’ordine del più del 55%, sono andati distrutti. Grazie all’aiuto di sapienti restauri si è riusciti entro l’inizio del nuovo millennio a riportare nella forma originale tutte le zone e le opere della chiesa

2002 – Il Le Joola, un traghetto senegalese sovraccarico affonda nell’oceano al largo della costa del Gambia; più di 1800 morti

2006 – Il Vaticano scomunica l’arcivescovo Mons. Emmanuel Milingo insieme ai quattro vescovi da lui ordinati, in quanto sposati

La frase del giorno di Frate Indovino:

La parola graffia e stride, il silenzio a fondo incide

Nati il 26 settembre:

ENZO BEARZOT

Allenatore di calcio italiano

α 26 settembre 1927 ω 21 dicembre 2010

ANTONIO CORNACCHIONE

Attore e comico italiano

α 26 settembre 1959

SAN FRANCESCO D’ASSISI

Religioso italiano, santo della chiesa cattolica

α 26 settembre 1182 ω 3 ottobre 1226

THOMAS STEARNS ELIOT

Poeta e saggista statunitense, premio Nobel

α 26 settembre 1888 ω 4 gennaio 1965

GEORGE GERSHWIN

Compositore statunitense

α 26 settembre 1898 ω 11 luglio 1937

MAURIZIO GUCCI

Imprenditore italiano, presidente dell’omonima casa di moda, vittima di omicidio

α 26 settembre 1948 ω 27 marzo 1995

MARCELL JACOBS

Atleta italiano

α 26 settembre 1994

MARCELLO MASTROIANNI

Attore italiano

α 26 settembre 1924 ω 19 dicembre 1996

OLIVIA NEWTON-JOHN

Cantante e attrice australiana

α 26 settembre 1948 ω 8 agosto 2022

PAPA PAOLO VI

Pontefice italiano della Chiesa cattolica

α 26 settembre 1897 ω 6 agosto 1978

IVAN PAVLOV

Medico fisiologo russo

α 26 settembre 1849 ω 27 febbraio 1936

SERENA WILLIAMS

Tennista statunitense

α 26 settembre 1981

Deceduti il 26 settembre:

SERGIO BONELLI

Sceneggiatore di fumetti, editore italiano

α 2 dicembre 1932 ω 26 settembre 2011

ANNA MAGNANI

Attrice italiana

α 7 marzo 1908 ω 26 settembre 1973

AUGUST FERDINAND MÖBIUS

Matematico e astronomo tedesco

α 17 novembre 1790 ω 26 settembre 1868

ALBERTO MORAVIA

Scrittore italiano

α 28 novembre 1907 ω 26 settembre 1990

PAUL NEWMAN

Attore e regista statunitense

α 26 gennaio 1925 ω 26 settembre 2008

MAURO ROSTAGNO

Giornalista, sociologo e attivista italiano, vittima di mafia

α 6 marzo 1942 ω 26 settembre 1988

LEVI STRAUSS

Imprenditore tedesco-statunitense, fondatore del brand d’abbigliamento Levi Strauss & Co.

α 26 febbraio 1829 ω 26 settembre 1902

LUCIA VALERIO

Tennista italiana

α 28 febbraio 1905 ω 26 settembre 1996

