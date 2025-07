L’Effemeride Pisana del 22 luglio 2025

Written by Leonardo Miraglia• 11:31 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

martedì 22 luglio 2025, il sole sorge alle 5:55 e tramonta alle 20:53

Giornata mondiale della mente

Giorno dell’approssimazione del pi greco

Compleanno dell’ex re Sobhuza II dello Swaziland

Festa nazionale del Belgio

Santo del giorno:

Santa Maria Maddalena

Protettrice delle prostitute pentite, dei penitenti e dei parrucchieri

Patrona di: Castiglione del Lago, Artena, Pieve di Soligo, Volpago del Montello, Volvera, Casamicciola Terme, Volta Mantovana, Borgetto, Galliera Veneta, Cappella Maggiore

Magdala, I sec.

La Chiesa latina era solita accomunare nella liturgia le tre distinte donne di cui parla il Vangelo e che la liturgia greca commemora separatamente: Maria di Betania, sorella di Lazzaro e di Marta, la peccatrice «cui molto è stato perdonato perché molto ha amato», e Maria Maddalena o di Magdala, l’ossessa miracolata da Gesù, che ella seguì e assistette con le altre donne fino alla crocifissione ed ebbe il privilegio di vedere risorto. L’identificazione delle tre donne è stata facilitata dal nome Maria comune almeno a due e dalla sentenza di San Gregorio Magno che vide indicata in tutti i passi evangelici una sola e medesima donna. I redattori del nuovo calendario, riconfermando la memoria di una sola Maria Maddalena senz’altra indicazione, come l’aggettivo “penitente”, hanno inteso celebrare la santa donna cui Gesù apparve dopo la Risurrezione. È questa la Maddalena che la Chiesa oggi commemora e che, secondo un’antica tradizione greca, sarebbe andata a vivere a Efeso, dove sarebbe morta. In questa città avevano preso dimora anche Giovanni, l’apostolo prediletto, e Maria, Madre di Gesù. Papa Francesco ha elevato al grado di Festa la sua memoria.

E’ accaduto il 22 luglio:

1209 – Massacro di Béziers: durante la crociata albigese, i crociati conquistano la città francese di Béziers e ne massacrano la popolazione

1298 – Battaglia di Falkirk: Edoardo I sconfigge l’esercito ribelle scozzese di William Wallace

1342 – Un’ampia area che va dal nord Italia alla Carinzia è colpita dalla Magdalenenhochwasser (“Inondazione della Maddalena” poiché verificatasi nei giorni prima, durante e dopo la festività di Santa Maria Maddalena), la più grande inondazione mai registrata in Europa: dopo un lungo periodo di forte siccità, piogge improvvise e insistenti causate dalla depressione ligure riempirono gli alvei dei fiumi Eider, Elba, Danubio, Meno, Moldava, Mosella, Reno, Unstrut, Werra, Weser e loro tributari, inondando vaste aree del centro Europa, incluse le città di Amburgo, Colonia, Francoforte sul Meno, Magonza, Passavia, Ratisbona, Vienna, Würzburg; l’inondazione uccise decine di migliaia di persone, erose e smosse circa 13 miliardi di tonnellate di terra (l’equivalente di quanto accade normalmente in circa 2000 anni), e causò negli anni a venire carestie e peggioramento delle condizioni di vita che rientrano fra le cause della grande peste nera del 1348

1598 – La commedia Il mercante di Venezia di William Shakespeare viene inclusa nello Stationers’ Register, ovverosia è stampabile e vendibile come libro sotto l’assenso della corona inglese

1793 – Alexander Mackenzie raggiunge l’Oceano Pacifico, diventando il primo europeo a compiere un attraversamento transcontinentale a nord del Messico

1894 – Si svolge quella che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia, la Parigi-Rouen

1933 – Wiley Post diventa la prima persona a volare in solitaria attorno al globo, percorrendo 25000 km in sette giorni, 18 ore e 45 minuti

1934 – All’esterno del Biograph Theatre di Chicago, il “nemico pubblico nº1” John Dillinger viene ferito mortalmente da agenti dell’FBI

1940 – Londra, il Segretario di Stato per gli affari esteri Lord Halifax risponde al discorso di Adolf Hitler: «Non smetteremo di combattere finché non avremo garantito la libertà per noi e per gli altri»

1942 – Olocausto: inizia la deportazione sistematica degli ebrei dal Ghetto di Varsavia

1943 – Svizzera: vengono vietati i partiti di ispirazione nazista

1944 – Nella Strage del Duomo di San Miniato muoiono 55 civili a opera delle forze armate statunitensi

1951 – Il club di calcio SE Palmeiras vince la prima competizione mondiale per club, tenutasi in Brasile, il Torneo Internazionale dei Club Campioni 1951

1962 – Programma Mariner: la navetta spaziale Mariner 1 vola senza controllo a pochi minuti dal lancio e deve essere distrutta

1981 – Condanna all’ergastolo per Mehmet Ali Ağca, l’attentatore di papa Giovanni Paolo II

1987 – L’Unione Sovietica mette in orbita la navicella spaziale Soyuz TM-3

1992 – Nei pressi di Medellín, Pablo Escobar, il “signore della droga”, fugge dalla sua prigione di lusso temendo l’estradizione negli Stati Uniti d’America

1997 – La rivista giapponese Weekly Shōnen Jump pubblica il primo capitolo del fumetto One Piece di Eiichirō Oda

2003

Dopoguerra iracheno: membri della 101ª divisione aviotrasportata statunitense, aiutati dalle Forze Speciali, attaccano un complesso di edifici in Iraq, uccidendo i figli di Saddam Hussein, ovvero ‘Uday e Qusayy, più Mustapha Hussein, il figlio quattordicenne di Qusay, e una guardia del corpo

Un corto circuito genera un incendio sulla cima della Torre Eiffel, costringendo migliaia di turisti a essere allontanati

2004 – Pubblicato dalla Commissione indipendente d’indagine USA il rapporto sugli attentati dell’11 settembre 2001, che assolve i presidenti Bill Clinton e George W. Bush, ma elenca una serie di falle nell’intelligence sfruttate dai terroristi

2005 – L’atleta russa Elena Isinbaeva è la prima donna della storia a valicare i cinque metri nel salto con l’asta

Nati il 22 luglio:

FERRUCCIO AMENDOLA

Attore e doppiatore italiano

α 22 luglio 1930 ω 3 settembre 2001

WILLEM DAFOE

Attore statunitense

α 22 luglio 1955

SELENA GOMEZ

Cantante e attrice statunitense

α 22 luglio 1992

EDWARD HOPPER

Pittore statunitense

α 22 luglio 1882 ω 15 maggio 1967

Deceduti il 2 luglio:

JOHN DILLINGER

Noto criminale statunitense

α 22 giugno 1903 ω 22 luglio 1934

GIOVANNINO GUARESCHI

Scrittore italiano

α 1 maggio 1908 ω 22 luglio 1968

JOHN MAYALL

Musicista blues inglese

α 29 novembre 1933 ω 22 luglio 2024

INDRO MONTANELLI

Giornalista italiano

α 22 aprile 1909 ω 22 luglio 2001

NAPOLEONE II

Monarca francese

α 20 marzo 1811 ω 22 luglio 1832

Il proverbio del 22 luglio:

Per Santa Maddalena si taglia l’avena

Last modified: Luglio 22, 2025