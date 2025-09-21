L’Effemeride Pisana del 21 settembre 2025

di Leonardo Miraglia
Domenica 21 settembre 2025, il sole sorge alle 7:02 e tramonta alle 19:20, le ore di luce solare sono 12 e 18 minuti
Alle 21:54:36 di oggi la fase lunare sarà Luna Nuova ed il nostro satellite sarà distante 397.161 km. dalla Terra
Oggi è il 214mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è la giornata di:
- Giornata internazionale della pace
- Giornata mondiale della alzheimer
- Giornata mondiale della gratitudine
- Giornata mondiale del minigolf
- Festa nazionale dell’Armenia
- Festa nazionale del Belize
- Festa nazionale di Malta
Santo del giorno:
San Matteo apostolo ed evangelista
Patrono di Salerno, Nichelino, Mirano, Molinella, Riese Pio X, Fabrica di Roma, Montenero di Bisaccia, Albanella, Asiago, Gattatico e altri comuni
Protettore dei banchieri, dei contabili, della guardia di finanzia, dei ragionieri e dei doganieri
Matteo era un esattore delle tasse a Cafarnao quando Gesù lo chiamò e lui lo seguì subito, lasciando tutto. Nei Vangeli di Luca e Marco è chiamato anche Levi, ma tra i Dodici Apostoli appare come Matteo. Poco si sa della sua vita, ma scrisse un Vangelo, originariamente in aramaico, destinato soprattutto ai cristiani ebrei, mostrando Gesù come compimento della Legge mosaica e collegando continuamente i suoi insegnamenti all’Antico Testamento. Matteo racconta anche il futuro della comunità di Gesù e del Regno, con la venuta del Figlio dell’Uomo. Il suo Vangelo, tradotto in greco, divenne strumento di predicazione e liturgia. Matteo è citato negli Atti degli Apostoli, presente all’elezione di Mattia e alla Pentecoste, predicò in Palestina e viene venerato dalla Chiesa come martire.
E’ accaduto il 21 settembre:
- 19 a.C. – Muore a Brindisi Publio Virgilio Marone
- 37 – Il Senato concede a Caligola il titolo di Pater Patriae
- 1551 – A Città del Messico l’arcivescovo Juan de Zumárraga e il viceré Antonio de Mendoza fondano la Reale e pontificia università del Messico (oggi UNAM), la più antica università d’America
- 1792 – La Convenzione nazionale francese vota l’abolizione della monarchia: nasce la Repubblica francese
- 1827 – Joseph Smith sostiene di aver ricevuto dall’angelo Moroni un insieme di lastre d’oro, un terzo delle quali viene tradotto nel Libro di Mormon
- 1897 – Nel giornale The New York Sun viene pubblicata la lettera Si, Virginia, c’è un Babbo Natale
- 1904 – Finisce il primo sciopero generale italiano (iniziato il 16 settembre dello stesso anno)
- 1924 – Viene inaugurato a Lainate il primo tratto dell’autostrada dei Laghi, da Milano a Varese, la prima autostrada realizzata al mondo
- 1937 – J.R.R. Tolkien pubblica Lo Hobbit
- 1939 – I membri favorevoli al nazismo della Garda de Fier (rumeno, Guardia di Ferro) assassinano il primo ministro rumeno Armand Călinescu
- 1942 – Debutto del Boeing B-29 Superfortress
- 1952 – Florence Chadwick è la prima donna ad attraversare a nuoto lo stretto di Catalina (California) in 13 ore, 45 minuti e 32 secondi, nuovo record assoluto
- 1964
- Malta ottiene l’indipendenza dal Regno Unito
- L’XB-70 Valkyrie, il primo aeroplano a raggiungere la velocità di 3 Mach, intraprende il suo volo inaugurale da Palmdale, in California
- 1972 – Viene impiantata nell’isola sarda Santo Stefano nell’arcipelago di La Maddalena una base statunitense di sommergibili nucleari
- 1981
- Il Belize ottiene la piena indipendenza dal Regno Unito e adotta una propria bandiera
- Sandra Day O’Connor, la prima giudice donna della Corte suprema, viene eletta dal Senato all’unanimità
- 1990 – Il giudice Rosario Livatino viene assassinato, a soli 38 anni, mentre percorre la statale Agrigento-Caltanissetta, in Sicilia
- 1991 – L’Armenia ottiene l’indipendenza dall’Unione sovietica
- 1993 – Il presidente russo Boris El’cin sospende il parlamento e annulla la costituzione in vigore, innescando così la Crisi costituzionale russa del 1993
- 1995 – Avviene il presunto miracolo indù del latte, nel quale delle statue raffiguranti la divinità induista Ganesh sembrano bere latte quando vengono avvicinati alla loro bocca dei cucchiai contenenti tale bevanda
- 1999 – A Taiwan, terremoto di magnitudo 7,6 della scala Richter
- 2003 – La sonda Galileo termina la sua missione gettandosi nella schiacciante atmosfera del nucleo di Giove
MAURIZIO CATTELAN
α 21 settembre 1960
LEONARD COHEN
Cantautore, poeta e scrittore canadese
α 21 settembre 1934 ω 10 novembre 2016
IVANO FOSSATI
α 21 settembre 1951
STEPHEN KING
BILL MURRAY
α 21 settembre 1950
TADEJ POGAČAR
α 21 settembre 1998
GIROLAMO SAVONAROLA
α 21 settembre 1452 ω 23 maggio 1498
HERBERT GEORGE WELLS
Scrittore inglese, fantascienza
α 21 settembre 1866 ω 13 agosto 1946
Deceduti il 21 settembre:
CARLO V
Imperatore del Sacro Romano Impero
α 24 febbraio 1500 ω 21 settembre 1558
ROSARIO LIVATINO
Magistrato italiano, vittima di mafia
α 3 ottobre 1952 ω 21 settembre 1990
SANDRA MONDAINI
α 1 settembre 1931 ω 21 settembre 2010
PUBLIO VIRGILIO MARONE
α 15 ottobre 70 A.C. ω 21 settembre 19 A.C.
ARTHUR SCHOPENHAUER
α 22 febbraio 1788 ω 21 settembre 1860
WALTER SCOTT
α 15 agosto 1771 ω 21 settembre 1832
LUISA SPAGNOLI
Imprenditrice italiana, inventrice del Bacio Perugina
α 30 ottobre 1877 ω 21 settembre 1935
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/