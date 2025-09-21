L’Effemeride Pisana del 21 settembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:13 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Domenica 21 settembre 2025, il sole sorge alle 7:02 e tramonta alle 19:20, le ore di luce solare sono 12 e 18 minuti

Alle 21:54:36 di oggi la fase lunare sarà Luna Nuova ed il nostro satellite sarà distante 397.161 km. dalla Terra

Oggi è il 214mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata internazionale della pace

Giornata mondiale della alzheimer

Giornata mondiale della gratitudine

Giornata mondiale del minigolf

Festa nazionale dell’ Armenia

Festa nazionale del Belize

Festa nazionale di Malta

Santo del giorno:

San Matteo apostolo ed evangelista

Patrono di Salerno, Nichelino, Mirano, Molinella, Riese Pio X, Fabrica di Roma, Montenero di Bisaccia, Albanella, Asiago, Gattatico e altri comuni

Protettore dei banchieri, dei contabili, della guardia di finanzia, dei ragionieri e dei doganieri

Matteo era un esattore delle tasse a Cafarnao quando Gesù lo chiamò e lui lo seguì subito, lasciando tutto. Nei Vangeli di Luca e Marco è chiamato anche Levi, ma tra i Dodici Apostoli appare come Matteo. Poco si sa della sua vita, ma scrisse un Vangelo, originariamente in aramaico, destinato soprattutto ai cristiani ebrei, mostrando Gesù come compimento della Legge mosaica e collegando continuamente i suoi insegnamenti all’Antico Testamento. Matteo racconta anche il futuro della comunità di Gesù e del Regno, con la venuta del Figlio dell’Uomo. Il suo Vangelo, tradotto in greco, divenne strumento di predicazione e liturgia. Matteo è citato negli Atti degli Apostoli, presente all’elezione di Mattia e alla Pentecoste, predicò in Palestina e viene venerato dalla Chiesa come martire.

E’ accaduto il 21 settembre:

19 a.C. – Muore a Brindisi Publio Virgilio Marone

37 – Il Senato concede a Caligola il titolo di Pater Patriae

1551 – A Città del Messico l’arcivescovo Juan de Zumárraga e il viceré Antonio de Mendoza fondano la Reale e pontificia università del Messico (oggi UNAM), la più antica università d’America

1792 – La Convenzione nazionale francese vota l’abolizione della monarchia: nasce la Repubblica francese

1827 – Joseph Smith sostiene di aver ricevuto dall’angelo Moroni un insieme di lastre d’oro, un terzo delle quali viene tradotto nel Libro di Mormon

1897 – Nel giornale The New York Sun viene pubblicata la lettera Si, Virginia, c’è un Babbo Natale

1904 – Finisce il primo sciopero generale italiano (iniziato il 16 settembre dello stesso anno)

1924 – Viene inaugurato a Lainate il primo tratto dell’autostrada dei Laghi, da Milano a Varese, la prima autostrada realizzata al mondo

1937 – J.R.R. Tolkien pubblica Lo Hobbit

1939 – I membri favorevoli al nazismo della Garda de Fier (rumeno, Guardia di Ferro) assassinano il primo ministro rumeno Armand Călinescu

1942 – Debutto del Boeing B-29 Superfortress

1952 – Florence Chadwick è la prima donna ad attraversare a nuoto lo stretto di Catalina (California) in 13 ore, 45 minuti e 32 secondi, nuovo record assoluto

1964 Malta ottiene l’indipendenza dal Regno Unito L’XB-70 Valkyrie, il primo aeroplano a raggiungere la velocità di 3 Mach, intraprende il suo volo inaugurale da Palmdale, in California

1972 – Viene impiantata nell’isola sarda Santo Stefano nell’arcipelago di La Maddalena una base statunitense di sommergibili nucleari

1981 Il Belize ottiene la piena indipendenza dal Regno Unito e adotta una propria bandiera Sandra Day O’Connor, la prima giudice donna della Corte suprema, viene eletta dal Senato all’unanimità

1990 – Il giudice Rosario Livatino viene assassinato, a soli 38 anni, mentre percorre la statale Agrigento-Caltanissetta, in Sicilia

1991 – L’Armenia ottiene l’indipendenza dall’Unione sovietica

1993 – Il presidente russo Boris El’cin sospende il parlamento e annulla la costituzione in vigore, innescando così la Crisi costituzionale russa del 1993

1995 – Avviene il presunto miracolo indù del latte, nel quale delle statue raffiguranti la divinità induista Ganesh sembrano bere latte quando vengono avvicinati alla loro bocca dei cucchiai contenenti tale bevanda

1999 – A Taiwan, terremoto di magnitudo 7,6 della scala Richter

2003 – La sonda Galileo termina la sua missione gettandosi nella schiacciante atmosfera del nucleo di Giove

Nati il 21 settembre:

MAURIZIO CATTELAN

Artista italiano

α 21 settembre 1960

LEONARD COHEN

Cantautore, poeta e scrittore canadese

α 21 settembre 1934 ω 10 novembre 2016

IVANO FOSSATI

Cantautore italiano

α 21 settembre 1951

STEPHEN KING

Scrittore statunitense

α 21 settembre 1947

BILL MURRAY

Attore statunitense

α 21 settembre 1950

TADEJ POGAČAR

Atleta sloveno, ciclismo

α 21 settembre 1998

GIROLAMO SAVONAROLA

Religioso e politico italiano

α 21 settembre 1452 ω 23 maggio 1498

HERBERT GEORGE WELLS

Scrittore inglese, fantascienza

α 21 settembre 1866 ω 13 agosto 1946

Deceduti il 21 settembre:

CARLO V

Imperatore del Sacro Romano Impero

α 24 febbraio 1500 ω 21 settembre 1558

ROSARIO LIVATINO

Magistrato italiano, vittima di mafia

α 3 ottobre 1952 ω 21 settembre 1990

SANDRA MONDAINI

Attrice italiana

α 1 settembre 1931 ω 21 settembre 2010

PUBLIO VIRGILIO MARONE

Poeta antico romano

α 15 ottobre 70 A.C. ω 21 settembre 19 A.C.

ARTHUR SCHOPENHAUER

Filosofo tedesco

α 22 febbraio 1788 ω 21 settembre 1860

WALTER SCOTT

Scrittore scozzese

α 15 agosto 1771 ω 21 settembre 1832

LUISA SPAGNOLI

Imprenditrice italiana, inventrice del Bacio Perugina

α 30 ottobre 1877 ω 21 settembre 1935

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

