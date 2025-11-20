L’Effemeride Pisana del 20 novembre 2025

di Leonardo Miraglia
Giovedì 20 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:17 e tramonta alle 16:49, le ore di luce solare sono 9 e 32 minuti
Luna Nuova alle 7:48:16 che disterà dalla Terra 405.493 km.
Oggi è il 273mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è la giornata di:
Giornata per l’industrializzazione dell’Africa
Giornata universale dei bambini
Giornata mondiale del cancro al pancreas
Giornata mondiale della filosofia
Giornata internazionale degli abbracci ai runner
Santo del giorno:
Sant‘Edmondo dell’Anglia Orientale, re e martire
841/42 – Thetford, Inghilterra, 20 novembre 870
Re dell’Estanglia, territorio costituito dalle contee di Norfolk e Suffolk, il martire Edmondo è patrono dell’Inghilterra. Nato attorno all’841, Edmondo visse in un secolo, il IX, che era caratterizzato dalle razzie degli occupanti danesi secondo un metodo collaudato: l’assedio e la richiesta di una taglia per risparmiare persone e cose. Edmondo, invece, nell’869, non si piegò al ricatto e ingaggiò battaglia con il suo piccolo esercito ma venne sconfitto e fatto prigioniero. A Edmondo furono promesse la salvezza e il mantenimento della corona se avesse rinnegato la sua fede religiosa e si fosse dichiarato vassallo dei danesi. Rispose senza esitazione per due volte no e così venne trafitto dalle frecce dei vincitori. Riposa a Bury St. Edmund, ad una cinquantina di chilometri da Cambridge.
E’ accaduto il 20 novembre:
- 284 – Sale al potere l’imperatore romano Diocleziano
- 1183 – Baldovino V di Gerusalemme viene incoronato re di Gerusalemme
- 1820 – Una balena attacca la Essex (una baleniera di Nantucket, Massachusetts) a quasi 4.000 chilometri dalla costa occidentale del Sud America (Moby Dick, il romanzo del 1851 di Herman Melville, fu in parte ispirato a questa vicenda)
- 1940 – Seconda guerra mondiale: l’Ungheria si unisce alle Potenze dell’Asse
- 1945 – Inizia il Processo di Norimberga contro 24 criminali di guerra nazisti della seconda guerra mondiale
- 1947 -La principessa Elisabetta sposa il tenente Philip Mountbatten nell’Abbazia di Westminster a Londra
- 1959 L’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la Dichiarazione dei diritti del fanciullo
- 1962 – Fine della Crisi dei missili di Cuba: in risposta alla decisione sovietica di rimuovere i suoi missili da Cuba, il presidente statunitense John F. Kennedy cessa il blocco navale sulla nazione caraibica
- 1966 – Il musical Cabaret debutta all’Imperial Theatre di New York
- 1983 – Una stima di 100 milioni di persone vedono il controverso film televisivo The Day After – Il giorno dopo, che narra dell’inizio di una guerra nucleare
- 1985 – Viene messo in commercio Windows 1.0, la prima versione del celebre sistema operativo Windows
- 1989
- L’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, che entrerà in vigore il 2 settembre 1990
- Rivoluzione di velluto: il numero di pacifici dimostranti radunati a Praga, in Cecoslovacchia, passa dai 200.000 del giorno precedente a circa mezzo milione
- 1995 – Javier Solana conclude i negoziati per un trattato di associazione tra Unione europea e Stato d’Israele, che viene firmato a Bruxelles da Javier Solana per l’UE e da Shimon Peres per Israele. Il tutto avviene poco dopo l’uccisione di Yitzhak Rabin il 4 novembre
- 1998
- Una corte dell’Afghanistan controllato dai Talebani dichiara Osama bin Laden “un uomo senza peccato” in relazione agli attentati alle ambasciate USA in Kenya e Tanzania
- Viene lanciato il primo modulo della Stazione spaziale internazionale
- 2003 – Michael Jackson viene arrestato dalla polizia con l’accusa di molestie su minori, accusa che comporta una pena di otto anni di carcere
- 2004 – Esce nelle sale cinematografiche giapponesi Il castello errante di Howl, nono lungometraggio di Hayao Miyazaki
- 2007 – Viene reso noto che i Savoia, con una lettera inviata dai loro legali i primi di novembre al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e al presidente del Consiglio Romano Prodi, chiedono un risarcimento di circa 260 milioni di euro per l’esilio
ANGELA FINOCCHIARO
α 20 novembre 1955
KRISTIAN GHEDINA
α 20 novembre 1969
EDWIN HUBBLE
Astronomo e astrofisico statunitense
α 20 novembre 1889 ω 28 settembre 1953
ROBERT KENNEDY
α 20 novembre 1925 ω 6 giugno 1968
ROBERT ALTMAN
Regista statunitense
α 20 febbraio 1925 ω 20 novembre 2006
BENEDETTO CROCE
Filosofo, storico, scrittore e politico italiano
α 25 febbraio 1866 ω 20 novembre 1952
GIORGIO DE CHIRICO
α 10 luglio 1888 ω 20 novembre 1978
ENNIO FLAIANO
Scrittore, sceneggiatore e giornalista italiano
α 5 marzo 1910 ω 20 novembre 1972
FRANCISCO FRANCO
α 4 dicembre 1892 ω 20 novembre 1975
LEONARDO SCIASCIA
α 8 gennaio 1921 ω 20 novembre 1989
LEV TOLSTOJ
α 9 settembre 1828 ω 20 novembre 1910
