L’Effemeride Pisana del 20 novembre 2025

Giovedì 20 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:17 e tramonta alle 16:49, le ore di luce solare sono 9 e 32 minuti

Luna Nuova alle 7:48:16 che disterà dalla Terra 405.493 km.

Oggi è il 273mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata per l’industrializzazione dell’Africa

Giornata universale dei bambini

Giornata mondiale del cancro al pancreas

Giornata mondiale della filosofia

Giornata internazionale degli abbracci ai runner

Santo del giorno:

Sant‘Edmondo dell’Anglia Orientale, re e martire

841/42 – Thetford, Inghilterra, 20 novembre 870

Re dell’Estanglia, territorio costituito dalle contee di Norfolk e Suffolk, il martire Edmondo è patrono dell’Inghilterra. Nato attorno all’841, Edmondo visse in un secolo, il IX, che era caratterizzato dalle razzie degli occupanti danesi secondo un metodo collaudato: l’assedio e la richiesta di una taglia per risparmiare persone e cose. Edmondo, invece, nell’869, non si piegò al ricatto e ingaggiò battaglia con il suo piccolo esercito ma venne sconfitto e fatto prigioniero. A Edmondo furono promesse la salvezza e il mantenimento della corona se avesse rinnegato la sua fede religiosa e si fosse dichiarato vassallo dei danesi. Rispose senza esitazione per due volte no e così venne trafitto dalle frecce dei vincitori. Riposa a Bury St. Edmund, ad una cinquantina di chilometri da Cambridge.

E’ accaduto il 20 novembre:

284 – Sale al potere l’imperatore romano Diocleziano

1183 – Baldovino V di Gerusalemme viene incoronato re di Gerusalemme

1820 – Una balena attacca la Essex (una baleniera di Nantucket, Massachusetts) a quasi 4.000 chilometri dalla costa occidentale del Sud America (Moby Dick, il romanzo del 1851 di Herman Melville, fu in parte ispirato a questa vicenda)

1940 – Seconda guerra mondiale: l’Ungheria si unisce alle Potenze dell’Asse

1945 – Inizia il Processo di Norimberga contro 24 criminali di guerra nazisti della seconda guerra mondiale

1947 -La principessa Elisabetta sposa il tenente Philip Mountbatten nell’Abbazia di Westminster a Londra

1959 L’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la Dichiarazione dei diritti del fanciullo

1962 – Fine della Crisi dei missili di Cuba: in risposta alla decisione sovietica di rimuovere i suoi missili da Cuba, il presidente statunitense John F. Kennedy cessa il blocco navale sulla nazione caraibica

1966 – Il musical Cabaret debutta all’Imperial Theatre di New York

1983 – Una stima di 100 milioni di persone vedono il controverso film televisivo The Day After – Il giorno dopo, che narra dell’inizio di una guerra nucleare

1985 – Viene messo in commercio Windows 1.0, la prima versione del celebre sistema operativo Windows

1989 L’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, che entrerà in vigore il 2 settembre 1990 Rivoluzione di velluto: il numero di pacifici dimostranti radunati a Praga, in Cecoslovacchia, passa dai 200.000 del giorno precedente a circa mezzo milione

1995 – Javier Solana conclude i negoziati per un trattato di associazione tra Unione europea e Stato d’Israele, che viene firmato a Bruxelles da Javier Solana per l’UE e da Shimon Peres per Israele. Il tutto avviene poco dopo l’uccisione di Yitzhak Rabin il 4 novembre

1998 Una corte dell’Afghanistan controllato dai Talebani dichiara Osama bin Laden “un uomo senza peccato” in relazione agli attentati alle ambasciate USA in Kenya e Tanzania Viene lanciato il primo modulo della Stazione spaziale internazionale

2003 – Michael Jackson viene arrestato dalla polizia con l’accusa di molestie su minori, accusa che comporta una pena di otto anni di carcere

2004 – Esce nelle sale cinematografiche giapponesi Il castello errante di Howl, nono lungometraggio di Hayao Miyazaki

2007 – Viene reso noto che i Savoia, con una lettera inviata dai loro legali i primi di novembre al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e al presidente del Consiglio Romano Prodi, chiedono un risarcimento di circa 260 milioni di euro per l’esilio

Nati il 20 novembre:

ANGELA FINOCCHIARO

Attrice italiana

α 20 novembre 1955

KRISTIAN GHEDINA

Atleta italiano, sci

α 20 novembre 1969

EDWIN HUBBLE

Astronomo e astrofisico statunitense

α 20 novembre 1889 ω 28 settembre 1953

ROBERT KENNEDY

Politico statunitense

α 20 novembre 1925 ω 6 giugno 1968

Deceduti il 20 novembre:

ROBERT ALTMAN

Regista statunitense

α 20 febbraio 1925 ω 20 novembre 2006

BENEDETTO CROCE

Filosofo, storico, scrittore e politico italiano

α 25 febbraio 1866 ω 20 novembre 1952

GIORGIO DE CHIRICO

Pittore italiano

α 10 luglio 1888 ω 20 novembre 1978

ENNIO FLAIANO

Scrittore, sceneggiatore e giornalista italiano

α 5 marzo 1910 ω 20 novembre 1972

FRANCISCO FRANCO

Dittatore spagnolo

α 4 dicembre 1892 ω 20 novembre 1975

LEONARDO SCIASCIA

Scrittore italiano

α 8 gennaio 1921 ω 20 novembre 1989

LEV TOLSTOJ

Scrittore russo

α 9 settembre 1828 ω 20 novembre 1910

