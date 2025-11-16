L’Effemeride Pisana del 16 novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:43 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Domenica 16 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:12 e tramonta alle 16:52, le ore di luce solare sono 9 e 40 minuti

La Luna è in fase calante

Oggi è il 269mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata internazionale per la tolleranza

Giornata mondiale del ricordo delle vittime degli incidenti stradali

Santo del giorno:

Santa Geltrude di Helfta la Grande, vergine

Eisleben, Germania, ca. 6 gennaio 1256 – Helfta, Germania, 17 novembre 1302

Patrona di Rotzo

Nata nel 1256 a Eisleben, in Germania, a 5 anni venne affidata alle monache di Helfta e con loro trascorse il resto della vita. Educata nell’eccellente scuola dell’abbazia, presto rivelò un’intelligenza fuori dal comune. A 26 anni ebbe una visione nella quale si trovò di fronte a una siepe di spine. Il Signore la sollevò e la depose dalla sua parte. «Da allora cominciai a seguire il profumo dei tuoi balsami e appresi in breve che il giogo del tuo amore è mite e leggero». Dei suoi progressi nella vita dello spirito, siamo informati dalla sua opera, ‘Rivelazioni’, che consta di cinque libri. Solo il secondo, il ‘Legatus’, un inno alla misericordia di Dio, è scritto di suo pugno. Il primo, una sua biografia, e gli altri vennero composti dopo la sua morte da una consorella, a partire da suoi appunti e racconti. Alla base delle sue esperienze mistiche vi sono le celebrazioni liturgiche, mentre il linguaggio evidenzia una forte impronta biblica. La sua dottrina, infine, è cristocentrica. La misericordia del Salvatore la trasporta nella sua divinità al punto che, come Maria, ella si sente sposa e madre di Gesù. Vivendo costantemente alla presenza di Dio, vede sempre Gesù, il Dio fatto uomo, il Salvatore con il cuore squarciato e vive nella disponibilità a patire ciò che ancora manca alla passione di Cristo. Una delle più grandi mistiche cristiane morì nel 1302.

E’ accaduto il 16 novembre:

1532 – Francisco Pizarro e i suoi uomini catturano con l’inganno l’imperatore Inca Atahualpa e lo imprigionano massacrandone i soldati

1914 – La Federal Reserve degli Stati Uniti inizia l’attività

1922 – Benito Mussolini presenta al Parlamento il suo governo tenendo il cosiddetto “Discorso del bivacco“

1929 – Viene fondata la Scuderia Ferrari

1933 – Stati Uniti ed Unione Sovietica stringono relazioni diplomatiche ufficiali

1940 Olocausto: nella Polonia occupata i nazisti isolano il Ghetto di Varsavia dal mondo esterno con un muro che lo circonda completamente Seconda guerra mondiale: in risposta alla distruzione tedesca di Coventry, di due giorni prima, la Royal Air Force bombarda Amburgo

1945 – Guerra fredda: gli USA importano 88 scienziati tedeschi per lo sviluppo della tecnologia dei missili

1965 – Programma Venera: l’Unione Sovietica lancia Venera 3, una sonda spaziale diretta verso Venere. È la prima a raggiungere la superficie di un altro pianeta

1973 – Programma Skylab: la NASA lancia Skylab 4 con un equipaggio di tre astronauti per una missione di 84 giorni

2000 – Bill Clinton diventa il primo presidente degli Stati Uniti in carica a visitare il Vietnam

2001 – Esce nelle sale il primo film di Harry Potter, Harry Potter e la pietra filosofale, diverrà il secondo film nella classifica d’incassi di tutti i tempi

2004 – Il Boeing X-43A della NASA stabilisce un nuovo record di velocità per un aereo: 11200 km/h, vicino a Mach 10

La frase del giorno di Frate Indovino:

Con belle parole si va dove si vuole

Nati il 16 novembre:

JEAN BAPTISTE LE ROND D’ALEMBERT

Illuminista, matematico, fisico e filosofo francese

α 16 novembre 1717 ω 29 ottobre 1783

TAZIO NUVOLARI

Pilota italiano

α 16 novembre 1892 ω 11 agosto 1953

Deceduti il 16 novembre:

CLARK GABLE

Attore statunitense

α 1 febbraio 1901 ω 16 novembre 1960

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

