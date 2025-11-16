L’Effemeride Pisana del 16 novembre 2025

di Leonardo Miraglia
Domenica 16 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:12 e tramonta alle 16:52, le ore di luce solare sono 9 e 40 minuti
La Luna è in fase calante
Oggi è il 269mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è la giornata di:
Giornata internazionale per la tolleranza
Giornata mondiale del ricordo delle vittime degli incidenti stradali
Santo del giorno:
Santa Geltrude di Helfta la Grande, vergine
Eisleben, Germania, ca. 6 gennaio 1256 – Helfta, Germania, 17 novembre 1302
Patrona di Rotzo
Nata nel 1256 a Eisleben, in Germania, a 5 anni venne affidata alle monache di Helfta e con loro trascorse il resto della vita. Educata nell’eccellente scuola dell’abbazia, presto rivelò un’intelligenza fuori dal comune. A 26 anni ebbe una visione nella quale si trovò di fronte a una siepe di spine. Il Signore la sollevò e la depose dalla sua parte. «Da allora cominciai a seguire il profumo dei tuoi balsami e appresi in breve che il giogo del tuo amore è mite e leggero». Dei suoi progressi nella vita dello spirito, siamo informati dalla sua opera, ‘Rivelazioni’, che consta di cinque libri. Solo il secondo, il ‘Legatus’, un inno alla misericordia di Dio, è scritto di suo pugno. Il primo, una sua biografia, e gli altri vennero composti dopo la sua morte da una consorella, a partire da suoi appunti e racconti. Alla base delle sue esperienze mistiche vi sono le celebrazioni liturgiche, mentre il linguaggio evidenzia una forte impronta biblica. La sua dottrina, infine, è cristocentrica. La misericordia del Salvatore la trasporta nella sua divinità al punto che, come Maria, ella si sente sposa e madre di Gesù. Vivendo costantemente alla presenza di Dio, vede sempre Gesù, il Dio fatto uomo, il Salvatore con il cuore squarciato e vive nella disponibilità a patire ciò che ancora manca alla passione di Cristo. Una delle più grandi mistiche cristiane morì nel 1302.
E’ accaduto il 16 novembre:
- 1532 – Francisco Pizarro e i suoi uomini catturano con l’inganno l’imperatore Inca Atahualpa e lo imprigionano massacrandone i soldati
- 1914 – La Federal Reserve degli Stati Uniti inizia l’attività
- 1922 – Benito Mussolini presenta al Parlamento il suo governo tenendo il cosiddetto “Discorso del bivacco“
- 1929 – Viene fondata la Scuderia Ferrari
- 1933 – Stati Uniti ed Unione Sovietica stringono relazioni diplomatiche ufficiali
- 1940
- Olocausto: nella Polonia occupata i nazisti isolano il Ghetto di Varsavia dal mondo esterno con un muro che lo circonda completamente
- Seconda guerra mondiale: in risposta alla distruzione tedesca di Coventry, di due giorni prima, la Royal Air Force bombarda Amburgo
- 1945 – Guerra fredda: gli USA importano 88 scienziati tedeschi per lo sviluppo della tecnologia dei missili
- 1965 – Programma Venera: l’Unione Sovietica lancia Venera 3, una sonda spaziale diretta verso Venere. È la prima a raggiungere la superficie di un altro pianeta
- 1973 – Programma Skylab: la NASA lancia Skylab 4 con un equipaggio di tre astronauti per una missione di 84 giorni
- 2000 – Bill Clinton diventa il primo presidente degli Stati Uniti in carica a visitare il Vietnam
- 2001 – Esce nelle sale il primo film di Harry Potter, Harry Potter e la pietra filosofale, diverrà il secondo film nella classifica d’incassi di tutti i tempi
- 2004 – Il Boeing X-43A della NASA stabilisce un nuovo record di velocità per un aereo: 11200 km/h, vicino a Mach 10
La frase del giorno di Frate Indovino:
Con belle parole si va dove si vuole
JEAN BAPTISTE LE ROND D’ALEMBERT
Illuminista, matematico, fisico e filosofo francese
α 16 novembre 1717 ω 29 ottobre 1783
TAZIO NUVOLARI
α 16 novembre 1892 ω 11 agosto 1953
CLARK GABLE
α 1 febbraio 1901 ω 16 novembre 1960
