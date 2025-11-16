Written by Novembre 16, 2025 5:43 am Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

L’Effemeride Pisana del 16 novembre 2025

HomePisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGEL’Effemeride Pisana del 16 novembre 2025

di Leonardo Miraglia

Domenica 16 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:12 e tramonta alle 16:52, le ore di luce solare sono 9 e 40 minuti

La Luna è in fase calante

Oggi è il 269mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata internazionale per la tolleranza

Giornata mondiale del ricordo delle vittime degli incidenti stradali

Santo del giorno:

Santa Geltrude di Helfta la Grande, vergine

Eisleben, Germania, ca. 6 gennaio 1256 – Helfta, Germania, 17 novembre 1302

Patrona di Rotzo

Nata nel 1256 a Eisleben, in Germania, a 5 anni venne affidata alle monache di Helfta e con loro trascorse il resto della vita. Educata nell’eccellente scuola dell’abbazia, presto rivelò un’intelligenza fuori dal comune. A 26 anni ebbe una visione nella quale si trovò di fronte a una siepe di spine. Il Signore la sollevò e la depose dalla sua parte. «Da allora cominciai a seguire il profumo dei tuoi balsami e appresi in breve che il giogo del tuo amore è mite e leggero». Dei suoi progressi nella vita dello spirito, siamo informati dalla sua opera, ‘Rivelazioni’, che consta di cinque libri. Solo il secondo, il ‘Legatus’, un inno alla misericordia di Dio, è scritto di suo pugno. Il primo, una sua biografia, e gli altri vennero composti dopo la sua morte da una consorella, a partire da suoi appunti e racconti. Alla base delle sue esperienze mistiche vi sono le celebrazioni liturgiche, mentre il linguaggio evidenzia una forte impronta biblica. La sua dottrina, infine, è cristocentrica. La misericordia del Salvatore la trasporta nella sua divinità al punto che, come Maria, ella si sente sposa e madre di Gesù. Vivendo costantemente alla presenza di Dio, vede sempre Gesù, il Dio fatto uomo, il Salvatore con il cuore squarciato e vive nella disponibilità a patire ciò che ancora manca alla passione di Cristo. Una delle più grandi mistiche cristiane morì nel 1302.

E’ accaduto il 16 novembre:

  • 1532 – Francisco Pizarro e i suoi uomini catturano con l’inganno l’imperatore Inca Atahualpa e lo imprigionano massacrandone i soldati
  • 1914 – La Federal Reserve degli Stati Uniti inizia l’attività
  • 1922 – Benito Mussolini presenta al Parlamento il suo governo tenendo il cosiddetto “Discorso del bivacco
  • 1929 – Viene fondata la Scuderia Ferrari
  • 1933 – Stati Uniti ed Unione Sovietica stringono relazioni diplomatiche ufficiali
  • 1940
    • Olocausto: nella Polonia occupata i nazisti isolano il Ghetto di Varsavia dal mondo esterno con un muro che lo circonda completamente
    • Seconda guerra mondiale: in risposta alla distruzione tedesca di Coventry, di due giorni prima, la Royal Air Force bombarda Amburgo
  • 1945 – Guerra fredda: gli USA importano 88 scienziati tedeschi per lo sviluppo della tecnologia dei missili
  • 1965 – Programma Venera: l’Unione Sovietica lancia Venera 3, una sonda spaziale diretta verso Venere. È la prima a raggiungere la superficie di un altro pianeta
  • 1973 – Programma Skylab: la NASA lancia Skylab 4 con un equipaggio di tre astronauti per una missione di 84 giorni
  • 2000 – Bill Clinton diventa il primo presidente degli Stati Uniti in carica a visitare il Vietnam
  • 2001 – Esce nelle sale il primo film di Harry Potter, Harry Potter e la pietra filosofale, diverrà il secondo film nella classifica d’incassi di tutti i tempi
  • 2004 – Il Boeing X-43A della NASA stabilisce un nuovo record di velocità per un aereo: 11200 km/h, vicino a Mach 10

La frase del giorno di Frate Indovino:

Con belle parole si va dove si vuole

Nati il 16 novembre:

JEAN BAPTISTE LE ROND D’ALEMBERT

Jean Baptiste Le Rond d'Alembert

Illuminista, matematico, fisico e filosofo francese

α 16 novembre 1717  ω 29 ottobre 1783

TAZIO NUVOLARI

Tazio Nuvolari

Pilota italiano

α 16 novembre 1892  ω 11 agosto 1953

Deceduti il 16 novembre:

CLARK GABLE

Clark Gable

Attore statunitense

α 1 febbraio 1901  ω 16 novembre 1960

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)

I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Novembre 15, 2025
Previous Story
Codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico per le aree settentrionali

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti