L’Effemeride pisana

Scritto da Leonardo Miraglia• 6:00 am• Pisa, Cultura

Il santo del giorno:

San Frediano di Lucca Vescovo

Irlanda, prima metà del VI secolo – Lucca, ca. 588, il 18 marzo

Emblema: Bastone pastorale

Martirologio Romano: A Lucca, san Frediano, vescovo, che, originario dell’Irlanda, radunò dei chierici in monastero, per il bene del popolo deviò il corso del fiume Serchio rendendo fertile il territorio e convertì alla fede cattolica i Longobardi che avevano invaso la regione.

Significato del nome:

Frediano: portatore di pace, dal tedesco

L’alba è alle 6:24

Il tramonto è alle 18:27

Giornata mondiale:

La Giornata Mondiale del Riciclo è stata creata per affrontare la crescente crisi ambientale causata dall’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali e dall’accumulo di rifiuti non biodegradabili. Tutto ha avuto inizio nel 1994, durante un simposio tenutosi a Vienna, in Austria, promosso dalla Global Recycling Foundation. In quella sede, un gruppo di esperti, scienziati e attivisti ambientali si riunì per discutere l’importanza del riciclo nella conservazione delle risorse naturali e nella riduzione dell’impatto ambientale. Fu in quel momento che nacque l’idea di una giornata dedicata al riciclo.

La prima Giornata Mondiale del Riciclo fu celebrata il 18 marzo di quell’anno, con l’obiettivo di educare le persone sull’importanza di ridurre, riutilizzare e riciclare i materiali al fine di preservare le risorse naturali e creare un futuro sostenibile per le generazioni future.

E’ accaduto il 18 marzo:

37 – Il Senato romano rifiuta il volere di Tiberio e proclama Caligola imperatore di Roma

1229 – Dopo una trattativa col sultano Al-Malik al-Kamil, Federico II è incoronato re a Gerusalemme, grazie al diritto derivato dall’aver sposato Jolanda di Brienne

1314 – Morte sul rogo di Jacques de Molay, l’ultimo maestro dell’Ordine del Tempio

1662 – A Parigi entra in funzione il primo esempio di trasporti pubblici al mondo. Su un’idea di Blaise Pascal 7 carrozze collegano Porte Saint-Antoine al Palazzo del Lussemburgo

1848 – Dopo che il giorno precedente Venezia era insorta, a Milano Carlo Cattaneo, ottiene alcune concessioni dal vicegovernatore austriaco, subito annullate dal generale austriaco Josef Radetzky. Cattaneo e i suoi insorgono, iniziando le Cinque giornate di Milano

1922 – In India, il Mahatma Gandhi è condannato a sei anni di reclusione per disobbedienza civile. Verrà scarcerato due anni dopo

1940 – Seconda guerra mondiale: Adolf Hitler e Benito Mussolini si incontrano al Passo del Brennero e concordano di formare un’alleanza contro Francia e Regno Unito

L’Eruzione del Vesuvio viene ripresa dai soldati americani stanziati a Napoli, unica eruzione vesuviana documentata attraverso filmati

1945 – Seconda guerra mondiale: 1.250 bombardieri statunitensi attaccano Berlino

1959 – Vietnam, iniziano i bombardamenti degli USA contro i guerriglieri Viet Cong

1964 – Italia, viene aperto al traffico il Traforo del Gran San Bernardo

1965 – Il cosmonauta Aleksei Archipovic Leonov lascia per 12 minuti la navetta Voschod 2, diventando la prima persona a camminare nello spazio

1974 – Crisi petrolifera: la maggior parte del paesi dell’OPEC termina un embargo sul petrolio di cinque mesi contro Stati Uniti, Europa e Giappone

1989 – In Egitto, una mummia vecchia di 4.400 anni viene trovata nella Piramide di Cheope

1990 – 12 dipinti, per un valore totale di 100 milioni di dollari, vengono rubati dall’Isabella Stewart-Gardner Museum di Boston (Massachusetts). È il più grande furto d’arte della storia degli USA

1992 – La Microsoft distribuisce Windows 3.1

Nati il 18 marzo:

Luc Besson

Regista francese

18 marzo 1959

Galeazzo Ciano

Politico e diplomatico italiano

18 marzo 1903 – 11 gennaio 1944

Rudolf Diesel

Inventore tedesco

18 marzo 1858- 30 settembre 1913

Massimo Giletti

Conduttore tv italiano

18 marzo 1962

Costante Girardengo

Ciclista italiano

18 marzo 1893 – 9 febbraio 1978

Stéphane Mallarmé

Poeta francese

18 marzo 1842 – 9 settembre 1898

Bobby Solo

Cantante italiano

18 marzo 1945

Walter Tobagi

Giornalista italiano

18 marzo 1947 – 28 maggio 1980

Proverbio del 18 marzo:

Marzo tinge, april dipinge, maggio fa le belle donne, e giugno fa le brutte carogne.



Last modified: Marzo 17, 2024