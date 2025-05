L’Effemeride Pisana

Written by Leonardo Miraglia• 3:01 pm• Cultura, Pisa

di Leonardo Miraglia

Martedì 20 maggio 2025, il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:41

Giornata mondiale delle api

Giornata europea dei mari

Giornata mondiale della metrologia

Giornata mondiale dell’artrite autoimmune

Festa nazionale del Camerun

Festa dell’indipendenza di Timor Est

Il santo del giorno:

San Bernardino da Siena sacerdote e frate

8 settembre 1380, Massa Marittima; 20 maggio 1444, L’Aquila

Patrono di:

Carpi, Bernalda, Sesto Calende, Roncadelle, Cartoceto, Colico, Trevignano Romano, Marsicovetere, Rodigo, Trento, Capalbio, Massa Marittima ed altri

Compatrono: L’Aquila ed altri

Compatrono secondario: Venezia

Protettore:

degli ammalati ai polmoni, dei lanaioli, dei ludopatici, delle preghiere, dei pubblicitari, dei tessitori

San Bernardino da Siena, al secolo Bernardino degli Albizzeschi, fu un religioso e predicatore italiano. Appartenente all’ordine francescano, fu un fervente predicatore, propugnatore della devozione al nome di Gesù e promotore della riforma francescana osservante. Rimasto orfano in giovane età, fu allevato dalle sue zie e studiò a Siena, dove si laureò in diritto. Entrò nell’Ordine dei Frati Minori nel 1402 e, dopo aver vissuto in un convento sulla Montagna Amiata, iniziò a predicare. Bernardino fu un predicatore molto popolare, noto per la sua abilità comunicativa e la sua passione per la fede. Predicò in tutta l’Italia settentrionale, utilizzando anche pulpiti all’aperto e puntando alla fede, alla pacificazione e alla risoluzione dei conflitti. Fu un sostenitore della riforma francescana osservante, che mirava a un ritorno alle regole originali dell’ordine. Proprio per la sua predicazione, divenne noto per l’uso del monogramma “IHS” (Jesus Hominum Salvator), raffigurato dalle tre lettere sormontate da un crocifisso e attorniate da un sole, che faceva incidere su tavolette e distribuire ai fedeli. Morì all’Aquila, dove era andato a predicare per risolvere un conflitto. Fu canonizzato da Papa Niccolò V nel 1450.

E’ accaduto il 20 maggio:

325 – Primo concilio di Nicea: primo “concilio ecumenico” del cristianesimo

1506 – L’esploratore italiano Cristoforo Colombo muore a Valladolid

1873 – Levi Strauss e Jacob Davis ricevono il brevetto statunitense per i blue jeans con i rivetti in rame

1875 – I rappresentanti di 17 nazioni firmano la Convenzione del Metro con lo scopo di garantire misurazioni uniformi in tutto il mondo

1882 – Triplice alleanza fra Germania, Austria-Ungheria e Italia

1891 – Prima esibizione pubblica del kinetoscopio, prototipo di Thomas Alva Edison mostrato nel laboratorio di Edison per un congresso della National Federation of Women’s Clubs

1915 – L’Italia, dopo il Patto di Londra, ratifica l’entrata in guerra contro gli Imperi centrali

1920 – Montréal: la stazione XWA trasmette la prima programmazione radiofonica regolare del Nord America

1927 – Alle 7:52 del mattino, Charles Lindbergh decolla dal Roosevelt Field di Long Island (New York) per la prima trasvolata atlantica senza scalo (arriverà a Le Bourget, Parigi, alle 22:22 del 21 maggio), dopo 33 ore e 30 minuti di volo

1940 – I primi prigionieri ebrei arrivano nel nuovo Campo di concentramento di Auschwitz

1954 – Esce negli USA la celebre canzone Rock Around the Clock di Bill Haley

1966 – A un concerto dei The Who al Rikki Tik Club di Newbury, il cantante Roger Daltrey e il chitarrista Pete Townshend chiedono ai musicisti della band che li aveva introdotti di prendere il posto del bassista John Entwistle e del batterista Keith Moon, che non si erano presentati: quando questi ultimi arrivano, in forte ritardo, si offendono con gli altri due membri per essere stati sostituiti, litigano prendendosi a botte con gli strumenti (Townshend colpisce Entwistle in testa con la sua chitarra), e minacciano di lasciare la band; entro pochi giorni i quattro musicisti si riappacificheranno e continueranno le attività insieme

1967 – George Harrison incontra per la prima volta Maharishi Mahesh Yogi

1970 – Viene promulgato in Italia lo Statuto dei lavoratori

1996 – A Cannatello, una contrada di Santa Margherita di Belice (Agrigento), viene arrestato Giovanni Brusca, il boia della Strage di Capaci

1999 – A Roma le BR uccidono Massimo D’Antona, docente di diritto del lavoro all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

2004 – A Rafah, in Israele, durante l’Operazione Arcobaleno iniziata il 15 maggio e aspramente criticata dall’ONU, l’esercito israeliano uccide Khalid Abu Anza, il locale capo di Hamas

2006 – Completata in Cina la costruzione della Diga delle Tre Gole, la più grande opera idraulica del pianeta

2010 – L’istituto privato TIGR dello scienziato Craig Venter annuncia di aver creato la prima cellula sintetica capace di vivere e di riprodursi

Nati il 20 maggio:

DIEGO ABATANTUONO

Attore italiano

α 20 maggio 1955

CHER

Attrice e cantante statunitense

α 20 maggio 1946

JOE COCKER

Cantante inglese

α 20 maggio 1944 ω 22 dicembre 2014

HONORÉ DE BALZAC

Scrittore francese

α 20 maggio 1799 ω 18 agosto 1850

MARIA CHIARA GIANNETTA

Attrice italiana

α 20 maggio 1992

GABRIELE MUCCINO

Regista italiano

α 20 maggio 1967

LO STATUTO DEI LAVORATORI

Legge italiana n. 300

α 20 maggio 1970

JAMES STEWART

Attore statunitense

α 20 maggio 1908 ω 2 luglio 1997

Deceduti il 20 maggio:

NINO BENVENUTI

Atleta italiano, boxe

α 26 aprile 1938 ω 20 maggio 2025

RENATO CAROSONE

Cantautore italiano

α 3 gennaio 1920 ω 20 maggio 2001

CRISTOFORO COLOMBO

Navigatore italiano

α 3 agosto 1451 ω 20 maggio 1506

NIKI LAUDA

Imprenditore ed ex pilota F1 austriaco

α 22 febbraio 1949 ω 20 maggio 2019

Il proverbio del 19 maggio:

Soffia due o tre volte quando è caldo il boccone

Non prendiamoci troppo sul serio perché oggi è anche la:

Giornata nazionale dello streaming in tv

Giornata nazionale dei tacchi alti

Last modified: Maggio 20, 2025