Lecco riammesso in serie B. Respinto il ricorso del Perugia

12:05 pm

PISA – Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso Perugia, contro la riammissione del Lecco stabilita dal Tar, inizialmente escluso per un ritardo nella documentazione sullo stadio ed ha respinto il ricorso del club umbro.

Dunque il Lecco è ufficialmente riammesso in Serie B. Il Consiglio di Stato conferma dunque la sentenza del TAR del Lazio. Si attende invece la decisione sul ricorso della Reggina per l’esclusione della Serie B.

Un estratto delle motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato: “a) secondo l’ordinamento giuridico statale, un termine perentorio non è un termine inderogabile in senso assoluto, essendo ammessa la rimessione in termini e/o la proroga del termine che dir si voglia, a fronte di situazioni eccezionali che rendono oggettivamente impossibile l’osservanza del termine (es. proroghe di termini previste con legge a fronte di eventi eccezionali, rimessione in termini per errore scusabile nel processo amministrativo)”. Prosegue:: “24.1. Che vi fosse l’inesigibilità di altro comportamento da parte del Lecco Calcio è affermazione su cui si fonda la decisione del primo Giudice e che è ampiamente condivisa dal Collegio”.

Last modified: Agosto 30, 2023