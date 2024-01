Lecco – Pisa 0-1 29′ Veloso

Scritto da admin• 3:43 pm• Pisa SC



PISA – Il Pisa in campo al Rigamonti Ceppi contro il Lecco. Stadio tutto esaurito. Mister Aquilani effettua molti cambi nella formazione

di Antonio Tognoli

IL PRIMO TEMPO. In un Rigamonti Ceppi vestito a festa (tutto esaurito) il Lecco ospita il Pisa che dopo il pareggio contro la Reggiana (2-2) affronta la prima trasferta del 2024. Partenza abbastanza lenta da parte di entrambe le squadre. La prima occasione è per il Lecco con Buso che dopo un bello slalom calcia sull’eterno della rete. La risposta della squadra di Aquilani è in un sinistro di Arena respinto dalla difesa di casa. I nerazzurri insistono. Torregrossa va giù in area ma l’arbitro Gualtieri lascia correre. Sul proseguo dell’azione il sinistro di Marin di controbalzo con Melgrati che si tuffa sulla propria sinistra e toglie la palla dall’angolino. Ottimo inizio per D’Alessandro che costringe subito all’ammonizione Lemmers e crea scompiglio sulla fascia sinistra. Vere e proprie azioni pericoloso non ce ne sono. E’ del Lecco il primo angolo della partita sul quale Gualtieri attende un ceck del Var per un contatto in area. Ma niente di fatto. Si prosegue sullo 0-0.

LECCO – PISA 0-1

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lemmens, Celjak, Battistini, Lepore; Ionita, Sersanti, Crociata; Buso, Novakovich, Di Stefano. A disp. Saracco, Degli Innocenti, Bianconi, Frigerio, Giudici, Eusepi, Salcedo, Salomaa, Louakima, Listkwoski, Guglielmotti, Galli. All. Bonazzoli-Malgrati.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Esteves; Marin, Veloso; D’Alessandro, Arena, Torregrossa; Bonfanti. A disp. Loria, Hermannsson, Tramoni, Tourè, Nagy, Mlakar, Vignato, Masucci, De Vitis, Moreo, Piccini, Barbieri. All. Alberto Aquilani

ARBITRO Matteo Gualtieri di Asti

RETI: 29′ Veloso (L)

NOTE: giornata fresca; terreno in buone condizioni. Ammoniti Lemmers (L), Crociata (L), Sersanti (L).. Angoli 1-0. Spettatori 2.127 paganti (569 ospiti), più 1.830 abbonati per un totale di 3.957 spettatori e un incasso totale di euro.

