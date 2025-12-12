Lecce – Pisa 0-0

Written by admin• 7:59 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

Akinsanmiro e Vural tornano titolari a centrocampo. Moreo dal primo minuto al fianco di Meister

PISA – Sono in campo al “Via del Mare” Lecce e Pisa per l’anticipo della quindicesima giornata del campionato di serie A Enilive.

di Antonio Tognoli

Mister Alberto Gilardino deve fare a meno per questa importante gara dello squalificato Nzola e degli indisponibili Stengs e Cuadrado. Il tecnico nerazzurro schiera un iniziale 3-5-2. In porta c’è il ritorno di Semper. Davanti al numero un nerazzurro il trio formato da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. A centrocampo dal primo minuto torna Akinsanmiro al fianco di Vural. Sugli esterni spazio a Tourè a destra e Leris a sinistra. In attacco la coppia formata da Meister e Moreo. Di Francesco conferma la formazione della vigilia fatta eccezione per l’attacco dove sceglie Camarda e Sottil oltre all’attaccante argentino Santiago Pierotti. A centrocampo spazio a Coulibaly, Ramadani e Berisha.

Una quarantina i tifosi pisani presenti a Lecce, che si sono subito accaparrati il biglietto della gara, dopo che il Ministro Piantedosi ha cancellato il divieto di trasferta. Ci si attende una reazione dalla squadra dopo le due sconfitte interne patite con Inter e Parma alla Cetilar Arena.

IL PRIMO TEMPO. Il Lecce in giallo rosso, Pisa in completo nerazzurro. Prima del fischio d’inizio un minuto di raccoglimento per ricordare Carmelo Miceli, giocatore storico giallorosso scomparso. Prima ancora il giovane arbitro Antonio Pio Russo della sezione di Taranto, aggredito la scorsa settimana, invitato dalla società salentina per dire no alla violenza ha accompagnato sul terreno di gioco la terna arbitrale capitanata da Juan Luca Sacchi. Un bel gesto del presidente del Lecce Sticchi Damiani. Il Pisa parte forte e molto alto. Lecce un pò timido. Meister lanciato da Leris in campo aperto entra in area ed invece di servire in mezzo si incaponisce nel dribbling e viene fermato. Peccato. Al 9’per il Lecce si fa male Berisha che è costretto ad uscire in barella. Il suo infortunio sembra serio. Al suo posto entra Kaba. Il Pisa però è ben messo in campo. Akinsanmiro subisce un fallo da parte di Camarda. Poco dopo Moreo riceve dalla tre quarti si gira ma il suo tiro viene deviato in angolo. Dalla bandierina Aebischer per la testa di Moreo che si coordina bene, ma il suo colpo di testa termina alta. La gara però sale di tono. Canestrelli sbaglia dalla costruzione dal basso. Ne vien fuori un tiro di Coulibaly con palla alta sopra la traversa. Lecce più aggressivo in questa fase. Vural perde un altro brutto pallone a centrocampo. Ne vien fuori un’altra occasione per i salentini con un sinistro di Pierotti, bloccato a terra da Semper. Il Lecce inizia però a farsi pericoloso in attacco. Nuovo corner con il brivido per i salentini, ma la difesa nerazzurra riesce a spazzare via. Poco dopo su un tiro cross di Camarda, colpo di testa di Tiago Gabriel da due passi, palla sul fondo. Il primo ammonito della gara è Calabresi che trattiene per la maglia Sottil sull’out sinistro. Semper con un’uscita di pugno conquista una punizione per i nerazzurri che respirano in una fase favorevole al Lecce. La squadra di Gilardino prova ad alzarsi. Lancio in verticale di Tourè, ma Meister non capisce le intenzioni del compagno e l’azione sfuma. Il Lecce però è pericoloso anche nelle ripartenze con Camarda che addomestica un gran pallone, palla dalla parte opposta per Kaba, ma Leris si rifugia in corner. Prima della fine della prima frazione chiusura determinante di Calabresi su un Sottil indemoniato a sinistra. Dal corner ancora un colpo di testa di Tiago Gabriel, palla ancora sul fondo. Sono tre i minuti di recupero. Aebischer con una grande diagonale Camarda, Canestrelli chiude sullo stesso attaccante del Milan una potenziale incursione in area. Prima del duplice fischio che sancisce lo 0-0 del primo tempo, Meister viene fermato in fuorigioco, che se c’è, è millimetrico.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa spazio ad Albiol che rileva Calabresi ammonito. Per Di Francesco invece nessun cambio.

LECCE – PISA 0-0

LECCE (4-3-2-1): 30 Falcone; 17 Veiga, 4 Gaspar, 44 Tiago Gabriel, 3 Ndaba; 29 Coulibaly, 20 Ramadani, 10 Berisha (11′ 77 Kaba); 50 Pierotti, 23 Sottil; 22 Camarda. A disp. 32 Samooja, 95 Bleve, 5 Siebert, 6 Sala, 7 Morente, 9 Stulic, 11 N’Dri, 13 Perez, 14 Helgason, 19 Banda, 21 Kouassi, 25 Gallo, 28 Gorter, 93 Maleh. All. Eusebio Di Francesco

PISA (3-5-2): 1 Semper; 33 Calabresi (46′ 39 Albiol), 5 Canestrelli, 4 Caracciolo; 15 Tourè, 14 Akinsanmiro, 20 Aebischer, 21 Vural, 7 Leris; 9 Meister, 32 Moreo. A disp. 22 Scuffet, 12 Nicolas, 3 Angori, 6 Marin, 8 Hojholt, 10 Tramoni, 16 Buffon, 19 Esteves, 26 Coppola, 36 Piccinini, 44 Denoon, 47 Lusuardi, 94 Bonfanti, 99 Lorran. All. Alberto Gilardino

ARBITRO: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata (Ass. Cecconi-Giuggioli). Quarto uomo: Dionisi. VAR Maggioni AVAR Pairetto

NOTE: Ammoniti Calabresi (P). Angoli 7-1. Rec pt 3′

