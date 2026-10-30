“Le Vele” si amplia: dieci posti in più per le persone con disabilità grave

Written by Redazione• 1:33 pm• San Giuliano Terme, Attualità

A San Giuliano Terme la capacità residenziale del centro passa da 40 a 50 posti. Riorganizzati anche gli spazi per l’assistenza e gli incontri con le famiglie

SAN GIULIANO TERME – Dieci posti residenziali in più e spazi riorganizzati per migliorare l’assistenza alle persone con disabilità grave. Il Centro socio-assistenziale polifunzionale “Le Vele” di San Giuliano Terme, gestito dalla Fondazione Dopo di Noi a Pisa ETS, ente di scopo di Fondazione Pisa, amplia la propria capacità di accoglienza da 40 a 50 posti.

L’intervento, promosso da Fondazione Pisa, risponde alla crescente domanda di assistenza residenziale per persone con bisogni complessi, per le quali le cure in famiglia o a domicilio risultano insufficienti o non praticabili. Il centro opera in convenzione con l’Azienda USL Toscana nord ovest.

I lavori, conclusi nel luglio scorso, hanno interessato parte degli ambienti esistenti, convertiti per accogliere i nuovi posti e recuperare ulteriori spazi per le attività. Successivamente sono state avviate le procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento: l’occupazione dei nuovi posti avverrà progressivamente, secondo i tempi necessari all’inserimento degli ospiti.

La riorganizzazione comprende l’infermeria in posizione centrale, per rendere più efficace la presenza assistenziale, una sala per la cura della persona e l’apertura della sala familiari verso la terrazza, così da migliorare la fruibilità degli ambienti e le occasioni di relazione.

«L’aumento dei posti disponibili consente di poter offrire a un maggior numero di persone con disabilità grave la possibilità di ricevere un’assistenza qualificata e continuativa, dando sostegno anche alle loro famiglie», dichiara Stefano Del Corso, presidente di Fondazione Pisa. Una scelta, sottolinea, maturata nell’ascolto dei bisogni del territorio, per consolidare un’accoglienza che metta al centro la dignità della persona.

Roberto Cutajar, presidente della Fondazione Dopo di Noi a Pisa ETS, ringrazia Fondazione Pisa per il sostegno progettuale e finanziario e richiama il valore dell’investimento sia nell’aumento dei posti sia nel miglioramento dei servizi. «Un innalzamento dei numeri che non significa un abbassamento della qualità», afferma, riconoscendo il contributo quotidiano di chi lavora e collabora con la struttura.

Per Laura Guerrini, direttrice dei servizi sociali dell’Azienda USL Toscana nord ovest, l’ampliamento rappresenta «un traguardo importante per la nostra comunità e per l’intero sistema sanitario e sociale del territorio». L’obiettivo è offrire percorsi di assistenza sempre più appropriati, continui e personalizzati, garantendo sostegno e sollievo alle famiglie.

Ultimato nel 2016 con risorse di Fondazione Pisa, il Centro “Le Vele” è accreditato e convenzionato fin dall’avvio con il servizio pubblico regionale. Il nuovo intervento ne rafforza il ruolo nell’accoglienza delle persone con disabilità grave e nel supporto ai loro familiari.

Last modified: Ottobre 30, 2026