Le stragi sulle Apuane, a Pisa il confronto tra storia e giustizia con De Paolis e Pezzino

Written by Redazione• 8:23 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Venerdì 9 ottobre alle 17.30 alla Domus Mazziniana la presentazione del volume dedicato agli eccidi di Bardine di San Terenzo, Valla e Vinca. Ingresso libero e diretta streaming.

PISA – Come si ricostruiscono i crimini più atroci del passato e come si arriva a ottenere giustizia, anche a distanza di decenni? È il tema dell’incontro in programma venerdì 9 ottobre alle 17.30 alla Domus Mazziniana, in via Massimo d’Azeglio 14, dove sarà presentato il volume “Le stragi sulle Apuane. Bardine di San Terenzo, Valla, Vinca”, pubblicato da Viella nel 2026.

Saranno presenti gli autori Marco De Paolis, procuratore generale militare presso la Corte militare d’Appello di Roma, e Paolo Pezzino, accademico dei Lincei, presidente dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri e già professore di Storia contemporanea all’Università di Pisa. A dialogare con loro sarà Marta Baiardi, storica dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, studiosa della persecuzione antiebraica e della memoria pubblica.

Il libro affronta gli eccidi dell’agosto 1944 sulle Apuane e in Lunigiana, quando il battaglione esplorante della XVI Divisione corazzata SS, comandato da Walter Reder e sostenuto dalle Brigate Nere di Carrara, colpì le comunità civili di Bardine di San Terenzo, Valla e Vinca.

La ricostruzione storica si intreccia con quella investigativa e giudiziaria, seguendo il percorso dai processi del dopoguerra alle sentenze dei tribunali militari di La Spezia e Roma del 2008 e 2009. Un confronto che permetterà di approfondire anche il lavoro svolto da De Paolis, che nella sua carriera ha istruito oltre cinquecento procedimenti sui crimini di guerra nazifascisti, tra cui quelli relativi a Marzabotto e Sant’Anna di Stazzema.

L’appuntamento fa parte del ciclo “Clioscopio. I problemi del Presente, lo sguardo della Storia”, promosso dalla Domus Mazziniana, e invita a riflettere sul rapporto tra memoria delle stragi, Resistenza e valori democratici della Repubblica.

L’ingresso è libero. Sarà possibile seguire l’incontro anche in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Domus Mazziniana.

Last modified: Ottobre 9, 2026