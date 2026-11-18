Written by Redazione• 9:33 am• San Giuliano Terme, Cultura, Eventi/Spettacolo

Gli allievi dell’Accademia di Gianna Martorella si sono esibiti con l’orchestra diretta da Enzo Campagnoli. Ospiti della serata Roccuzzo e Leonardo Fiaschi.

SAN GIULIANO TERME- Tredici allievi, un’orchestra e un repertorio interpretato interamente dal vivo. È andato in scena sabato 14 novembre al Pala Todisco “Le Muse in concerto”, l’appuntamento che ha portato sul palco i giovani cantanti dell’Accademia Le Muse di Gianna Martorella.

Ad accompagnarli è stata l’orchestra diretta dal maestro Enzo Campagnoli, con il supporto di tre coristi. Alla serata hanno partecipato anche Roccuzzo e Leonardo Fiaschi, ospiti dell’evento.

Protagonisti del concerto sono stati Benedetta Boraso, Beatrice Cosentini, Nicole Corrente, Sara Elia, Lucia Cananzi, Leonardo Zambelli, Lorenzo Zambolin, Aurora Baldini, Sofia Leto, Lorenzo Vestrini, Mia Bonardi, Ludovica Tomaino e Anastasia Logvin.

L’esperienza ha offerto agli allievi l’occasione di confrontarsi con un’esibizione dal vivo accompagnata da una formazione orchestrale, mettendo in pratica il lavoro svolto durante il percorso di studio.

L’Accademia, che ha accompagnato anche i percorsi artistici di Tecla Insolia e Camilla Rinaldi, prosegue così la propria attività di formazione e valorizzazione delle nuove voci.

«Un percorso fatto di formazione, passione e attenzione costante verso le nuove generazioni di artisti», sottolinea Gianna Martorella, che rivolge un ringraziamento particolare a Roberto Corrente per il contributo alla realizzazione della serata.

Last modified: Novembre 18, 2026