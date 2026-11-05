Le cattedrali e la sfida dell’arte contemporanea: a Pisa la XV Conferenza Internazionale

Written by Redazione• 12:43 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Il 12 e 13 novembre artisti, curatori e responsabili delle grandi cattedrali europee si confrontano su nuove committenze, arte sacra e conservazione. Dalla Sagrada Família di Barcellona alla Cattedrale di San Vito a Praga, esperienze internazionali per ripensare il rapporto tra patrimonio storico e creazione contemporanea.

PISA – Una cattedrale può accogliere un’opera contemporanea senza perdere la propria identità? Chi sceglie gli artisti, chi commissiona le nuove opere e come si conservano nel tempo? Sono domande che riguardano il futuro dei grandi monumenti religiosi europei e che diventano il cuore della XV Conferenza Internazionale di Cattedrali Europee, in programma il 12 e 13 novembre 2026 all’Auditorium Toniolo, in Piazza Arcivescovado a Pisa. Promossa dall’Opera della Primaziale Pisana, la conferenza sceglie per la sua quindicesima edizione, curata da Donatella De Bonis e Manuel Rossi, un tema di particolare attualità: «Materia sacra. Le cattedrali tra committenza e conservazione».

La novità del confronto è il punto di vista: le cattedrali non vengono considerate soltanto come capolavori da restaurare, ma come luoghi di culto tuttora attivi, nei quali si continuano a progettare spazi, scegliere opere, coinvolgere artisti e interpretare il sacro con linguaggi contemporanei. Una questione culturale, ma anche concreta: ogni nuova vetrata, scultura o sistemazione liturgica pone interrogativi su qualità artistica, responsabilità della committenza, rispetto della storia e manutenzione futura.

Tra le partecipazioni di maggiore richiamo spicca quella dell’artista italiano Andrea Mastrovito, vincitore del concorso internazionale per la realizzazione dell’Agnus Dei, l’opera collocata all’interno della croce che corona la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Família di Barcellona. Mastrovito interverrà in dialogo con Mauricio Cortés che presenterà il progetto della Torre: un esempio di come una nuova committenza artistica possa inserirsi in un progetto architettonico concepito oltre un secolo fa da Antoni Gaudí. Da Praga, Peter Chotebor e Mario Barra racconteranno le nuove acquisizioni artistiche per la Cattedrale di San Vito, mentre Ronalds Lüsis illustrerà l’esperienza dell’arte contemporanea nella Cattedrale di Riga. Il confronto si allargherà alla rigenerazione del patrimonio con il caso della Cattedrale di Coventry e alle nuove forme di valorizzazione attraverso le esperienze di Exeter, Córdoba e Modena.

Il convegno si segnala inoltre per la partecipazione di alcuni membri della Commissione per l’Arte Contemporanea recentemente istituita dall’Opera della Primaziale Pisana per avviare un percorso che consenta all’Ente di tornare ad essere, oltre che conservatore, anche committente di arte. Tra i componenti della Commissione, di cui fa parte anche Micol Forti (direttrice del MART – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto), interverranno a Cattedrali Europee Chiara Parisi, direttrice del Centre Pompidou-Metz, che ripercorrerà l’esperienza del Padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia 2024, Flavio Fergonzi, professore ordinario di Storia dell’Arte Contemporanea presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, Stefano Collicelli Cagol, della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana e del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci e l’artista Gianni Lucchesi, in dialogo con il filosofo Alfonso Maurizio Iacono.

Tra gli interventi anche quello di Fabrizio Capanni, del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, dedicato alle recenti esperienze di committenza artistica della Santa Sede.

Il programma si articolerà in tre sessioni dedicate al rapporto tra arte e sacro, alla committenza di nuove opere e alle sfide della gestione e conservazione. Accanto agli interventi, due tavole rotonde e una serie di dialoghi metteranno a confronto artisti, curatori, studiosi e responsabili delle cattedrali europee. A collegare le diverse esperienze una domanda centrale: può la conservazione cominciare già nel momento della committenza? Una riflessione che guarda alle cattedrali come a un patrimonio vivente, nel quale la tutela della storia deve confrontarsi con la possibilità di continuare a creare arte.

Quindici edizioni di dialogo internazionale

Giunta alla quindicesima edizione, la conferenza ha costruito nel tempo una rete stabile di relazioni fra enti di gestione, architetti, restauratori, storici dell’arte, studiosi e istituzioni ecclesiastiche. La continuità negli anni ne costituisce il valore: mettere in comune esperienze maturate in contesti nazionali differenti e affrontare problemi che attraversano le frontiere, dalla conservazione dei materiali storici alla trasformazione degli spazi liturgici. Per l’Opera della Primaziale Pisana che custodisce i monumenti della Piazza del Duomo, questo scambio si lega a una pratica quotidiana di tutela e ricerca.

Dichiarazione di Andrea Maestrelli, presidente dell’Opera della Primaziale Pisana.

«Una cattedrale non è un luogo in cui la storia si è fermata: è un patrimonio che continua a vivere, anche attraverso le opere che le generazioni di oggi decidono di consegnare a quelle future. Arrivare alla quindicesima edizione di Cattedrali Europee significa aver costruito una comunità internazionale capace di confrontarsi non soltanto su come conservare ciò che abbiamo ereditato, ma anche su come continuare a produrre arte, con la consapevolezza che le scelte di oggi entreranno a far parte del patrimonio di domani».

Come partecipare e crediti formativi

La conferenza si svolgerà il 12 e 13 novembre 2026 presso l’Auditorium G. Toniolo, in Piazza Arcivescovado a Pisa. Sarà possibile seguire i lavori anche online sulla piattaforma GoToWebinar, con iscrizione gratuita all’indirizzo https://attendee.gotowebinar.com/rt/6652278903523491415.

I professionisti iscritti all’Ordine degli Architetti o all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa potranno ottenere crediti formativi professionali registrandosi sulle piattaforme digitali dei rispettivi ordini. Per gli architetti è ammessa la partecipazione sia in presenza sia in streaming; per gli ingegneri il riconoscimento dei CFP è subordinato alla partecipazione in presenza.

L’Opera della Primaziale Pisana

Da quasi dieci secoli (prima attestazione 1063) l’Opera si occupa della custodia, tutela, conservazione e valorizzazione del complesso di Piazza dei Miracoli a Pisa: Cattedrale, Battistero, Torre Pendente, Camposanto, due musei (Museo delle Sinopie e Museo dell’Opera del Duomo) e un nuovo Museo delle Antichità in corso di realizzazione.

Last modified: Novembre 5, 2026