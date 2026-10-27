L’avversario di turno, la capolista Palermo: un pò di storia dei rosanero dalla nascita ai giorni nostri

Written by Redazione• 8:18 am• Pisa SC

PISA – Fondato ad inizio novembre 1900 da parte della comunità inglese presente in città sotto la denominazione di “Anglo-Palermitan Athletic and Football Club”, il Club assume nel 1907 la veste di Palermo Football Club per poi iscriversi alla FIGC nel 1922 e quindi, dopo una rifondazione nel 1928, ottiene il primo momento di notorietà divenendo la prima formazione isolana a prendere parte al Campionato di Serie A dopo essersi aggiudicato il Torneo Cadetto nella stagione 1931-’32 precedendo (50 punti a 47) il Padova, mantenendo la Categoria per un quadriennio prima dell’intervenuta retrocessione nel 1936.

di Giovanni Manenti

Tra successive varie vicissitudini relative ai tragici eventi del secondo conflitto mondiale, il Palermo torna nell’elite del Calcio nazionale a conclusione della stagione 1947-’48, che vede i rosanero primeggiare nel Girone C della Serie B, avendo la meglio per un solo punto (46 a 45) proprio sul Pisa, per poi vivere ben 15 stagioni tra la Massima Divisione ed il Torneo Cadetto, caratterizzate da tre retrocessioni ed altrettante Promozioni, periodo in cui i rosanero ottengono quale miglior piazzamento l’ottavo posto al termine del Campionato 1961-’62.

Retrocesso al termine del successivo Torneo, il Palermo ottiene una nuova Promozione in A nel 1968, stavolta assieme al Pisa, ma mentre l’avventura dei nerazzurri dura lo spazio di 12 mesi, la formazione del Capoluogo siciliano vi resta per un biennio prima di una nuova retrocessione con risalita ed immediato abbandono della Categoria e quindi “svernare” per ben 11 stagioni in Serie B, prima di conoscere l’onta della retrocessione in Serie C1 nel 1984, pur se compensata dalla immediata risalita, ancorché il peggio dovesse ancora arrivare.

Accade, infatti, che al termine del Campionato 1985-’86 (concluso in 16esima posizione), il Palermo venga escluso dal successivo Torneo per inadempienze finanziarie, facendo sì che per un’intera stagione nel Capoluogo il Calcio si fermi, prima di ripartire dalla Serie C2 nel 1987-’88 e, pur con l’immediata Promozione al termine della citata stagione, il “purgatorio” rosanero non conosce fine sino alla conclusione del XX Secolo, vista la fugace apparizione in Serie B nel 1992 e, dopo un quadriennio tra i Cadetti a metà decade, l’ulteriore declassamento al termine del Torneo 1996-’97.

A far tornare a risplendere il sole in casa rosanero provvede, dopo la Promozione in Serie B nel 2001, l’acquisizione societaria da parte dell’imprenditore friulano Maurizio Zamparini, che ne resta al timone per 15 anni, periodo durante il quale il Palermo, dopo la salita nella Massima Divisione al termine del Torneo Cadetto 2003-’04, vive il suo massimo splendore con nove stagioni consecutive che vedono i rosanero ottenere piazzamenti di rilievo a ridosso delle prime – tre quinti ed un sesto posto – con l’onore di avere ben quattro suoi giocatori (Simone Barone, Andrea Barzagli, Fabio Grosso e Cristian Zaccardo) tra i 22 Azzurri Campioni del Mondo nel 2006, con in più Luca Toni che ne aveva indossato la maglia nel biennio precedente.

A questi, vanno aggiunti gli stranieri valorizzati, tra cui spiccano i nomi di Edinson Cavani, Amauri, Simon Kjaer, Javier Pastore, Josip Ilicic e Paulo Dybala, tutti in grado di produrre sostanziose plusvalenze nelle casse societarie, mentre alla guida tecnica si sono alternati allenatori del calibro di Francesco Guidolin, Stefano Colantuono, Davide Ballardini, Delio Rossi, Bortolo Mutti e Giuseppe Iachini.

Con la conclusione della “Era Zamparini” – che aveva immediatamente ammortizzato la retrocessione del 2013 dominando il successivo Torneo Cadetto chiuso ad 86 punti – a conclusione della stagione 2016-’17. fosche nubi tornano ad addensarsi sul cielo del Capoluogo siciliano, con un ulteriore dissesto finanziario che comporta l’esclusione dai Campionati nell’estate 2019 e conseguente ripartenza dalla Serie D per poi, dopo l’immediata risalita in C, verificarsi l’ennesima svolta societaria, ma stavolta in positivo, al termine del Campionato 2021-’22 che vede i rosanero, con uno strepitoso finale di stagione, conquistare la Promozione in Serie B aggiudicandosi (doppio 1-0) la Finale Playoff contro il Padova.

Il ritorno fra i Cadetti fa sì che al Palermo si interessi lo Sceicco Mansur bin Zayd Al Nayan, il quale rileva l’80% del pacchetto azionario, facendo confluire il Club fra gli asset del “City Football Group” che controlla già il Manchester City ed il New York City, con il chiaro intento di riportare la Società siciliana nel “Calcio che conta”, ancorché l’esito del primo quadriennio abbia visto i rosanero ottenere quale miglior piazzamento il quarto posto al termine della scorsa stagione, poi vanificato dall’eliminazione da parte del Catanzaro nella semifinale Playoff.

Nonostante tale esito deludente, il tecnico Filippo Inzaghi è stato confermato alla guida della squadra, con la proprietà a non aver lesinato sforzi in sede di campagna acquisti, che ha portato nell’isola giocatori di spessore quali l’estremo difensore Mattia Perin, il difensore Tommaso Cassandro ed i centrocampisti, Hernani, Nahuel Estevez e Gabriel Strefezza, oltre al prestito dall’Atalanta del 21enne attaccante Dominic Vavassori, tutti innesti che stanno contribuendo al positivo avvio di Campionato dei rosanero che, dopo otto giornate, guidano la Classifica con 22 punti, frutto di 7 vittorie ed un pari, il che ne fa l’unica formazione ancora imbattuta del Campionato, una serie che Mister Inzaghi vorrà proseguire mercoledì alla “Cetilar Arena” davanti ai suoi ex tifosi.

Last modified: Ottobre 27, 2026