L’avversario di turno. Il rinnovato Padova di Antonio Calabro

Written by Redazione• 8:08 am• Pisa SC

PISA – Il Calcio nella città veneta nasce a fine gennaio 1910 grazie alla fondazione della Associazione Calcio Padova, formazione che inizia a farsi valere a livello nazionale a far tempo dagli anni ’30 del XX Secolo, allorché disputa i suoi primi due Campionati nella neonata Serie A a Girone Unico nel biennio 1933-’34, per poi stazionare stabilmente nel Torneo Cadetto sino a riconquistare la Promozione nella Massima Divisione a conclusione della stagione 1947-’48.

di Giovanni Manenti

UN PO’ DI STORIA. Ma sono i successivi anni ’50 a rappresentare il “Periodo d’Oro” del Calcio biancoscudato allorché, sotto la guida del tecnico Nereo Rocco, il Club patavino disputa sette Tornei consecutivi (dal 1955-’56 al 1961-’62) nella Massima Serie, cogliendo altresì piazzamenti – terzo nel 1958 (miglior risultato della propria Storia), quinto nel 1960 e sesto la stagione seguente – di prestigio e con uno “Stadio Appiani” che ne rappresentava il fortino pressoché inespugnabile, grazie ad una difesa impostata sul celebre trio formato da Giovanni Azzini, Ivano Blason ed Aurelio Scagnellato che rappresentava un ostacolo ben difficile da superare. Ad avvenuta retrocessione in B nel 1962, il Padova vive la fine del decennio disputando più che onorevoli Tornei Cadetti, sfiorando il ritorno in Serie A nel 1964 e con la perla di aver raggiunto la Finale di Coppa Italia 1967 dopo aver eliminato 2-1 il Napoli ai Quarti e 3-2 l’Inter Campione d’Italia in semifinale, solo per cedere 0-1 contro il Milan all’Olimpico, vittoria che rappresenta il preludio per il “Biennio di Gloria” dei rossoneri che conquistano, in rapida successione, Scudetto, Coppa delle Coppe, Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale. Con la conclusione degli anni ’60, culminati con la retrocessione in Serie C al termine della stagione 19868-’69, inizia per il Padova, nel frattempo trasformatosi in Spa, un lungo periodo di anonimato al quale viene posta fine solo nel 1983 con il ritorno fra i Cadetti, preludio ad un successivo periodo di 7 anni (dal 1987-’88 al 1993-’94) in detta Categoria, prima che nella città veneta si possa festeggiare il ritorno nella Massima Divisione a 32 anni di distanza dopo essersi aggiudicato lo spareggio Promozione con il Cesena, vinto 2-1 sul neutro di Cremona a metà giugno 1994. Spareggio che il Padova gioca anche alla fine del successivo Campionato per la permanenza in Serie A, disputato il 10 giugno 1995 a Firenze contro il Genoa e vinto ai calci di rigore dopo l’1-1 al termine dei tempi supplementari, on una stagione in cui la Società veneta sale alla ribalta per essere stata la prima a tesserare un calciatore proveniente dagli Usa, vale a dire il difensore Alexi Lalas, mentre l’intervenuta retrocessione dell’anno seguente (ultimo con 24 punti) rappresenta il definitivo addio all’elite del Calcio nazionale sino ai nostri giorni.

IL PASSATO RECENTE. Per i biancoscudati si prospetta un nuovo periodo di anonimato, che li porta in un biennio (1998-’99) a subire ben due retrocessioni consecutive in Serie C1 e C2, prima di riemergere con la Promozione in Serie B al termine della Stagione 2008-’09 dopo aver vinto la Finale Playoff (0-0 e 2-1) con la Pro Patria, il che consente al Padova di disputare un quinquennio consecutivo tra i Cadetti, prima di cadere anch’esso in problematiche finanziarie che lo portano al Fallimento, costringendolo a ripartire dalla Serie D nel 2014. La ripresa è abbastanza veloce, con il ritorno in Serie B nel 2018, peraltro durato lo spazio di una stagione, per poi soffrire tremendamente per riemergere (tre secondi posti in un quadriennio e due Finali Playoff perse) sino all’auspicata Promozione conquistata al termine della stagione 2024-’25 ed il mantenimento della Categoria nello scorso Torneo, concluso al decimo posto a quota 46 punti, al termine di un Campionato che ha visto l’avvicendamento in panchina tra il tecnico Matteo Andreoletti e Roberto Breda, che gli subentra a far tempo dalla 33esima giornata.

L’AVVENTO DI CALABRO. Ciò nonostante, il tecnico trevigiano non viene confermato, avendo deciso la Società veneta di puntare sull’emergente Antonio Calabro reduce da un positivo biennio alla guida della Carrarese concluso con altrettante tranquille salvezze.

I VOLTI NUOVI E GLI OBIETTIVI. La dirigenza sta rinforzando adeguatamente la rosa, grazie agli innesti dei difensori Lorenzo Carissoni e Matteo Lovato e dei centrocampisti Marco Pompetti e Luca Zanimacchia, oltre che dell’ex nerazzurro Emanuele Zuelli, che mister Calabro, ha avuto modo di valutare positivamente nel biennio con la formazione apuana. A completare il “puzzle” manca sicuramente un attaccante da oltre 15 reti a stagione, data anche l’età anagrafica di Kevin Lasagna, Gianluca Caprari e Francesco Di Mariano ed è su questo versante che il Club veneto si sta muovendo in questi ultimi giorni di mercato, un po’ come il Pisa, del resto, ma di buono vi è comunque stata la prova della formazione nel primo turno di Coppa Italia, concluso con una sconfitta di misura per 0-1 contro l’Udinese a dimostrare che si tratta di un avversario da non sottovalutare per mister Bianco ed i suoi ragazzi in vista della prima di Campionato alla “Cetilar Arena” domenica prossima 23 agosto 2026 alle ore 19:00.

Last modified: Agosto 19, 2026