Lavoro. A Pisa previste 7.900 assunzioni entro dicembre: calo del 6%

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Frenano industria e turismo, crescono commercio e servizi alle persone. Quasi una posizione su due resta difficile da coprire

PISA – Le imprese della provincia di Pisa prevedono 7.900 assunzioni nel trimestre ottobre-dicembre 2026, il 6% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a 490 ingressi in meno. È quanto emerge dall’indagine del Sistema informativo Excelsior, realizzata da Unioncamere con il Ministero del Lavoro e analizzata dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche.

La contrazione si concentra soprattutto nell’industria, dove le entrate programmate diminuiscono del 13%, con 340 unità in meno. Il manifatturiero e le public utilities, che prevedono complessivamente 1.620 ingressi, registrano una flessione del 12%; nelle costruzioni il calo raggiunge il 15%.

Più contenuta la diminuzione nei servizi, in flessione del 2%. A pesare è soprattutto il turismo (-15%), mentre aumentano le richieste nei servizi alle persone (+7%) e nel commercio (+3%). Restano stabili i servizi alle imprese.

Nonostante il rallentamento, trovare personale continua a essere difficile: il problema riguarda il 47% delle posizioni ricercate, la quota più bassa tra le tre province della Toscana Nord-Ovest, ma ancora vicina a un’assunzione su due. Rispetto al 2025 il dato migliora di due punti percentuali.

La mancanza di candidati viene segnalata per il 29% delle posizioni, quattro punti in meno rispetto a un anno fa, mentre sale al 15% la quota legata a una preparazione ritenuta inadeguata.

Pisa si distingue per la domanda di laureati, pari al 13% delle assunzioni previste, la percentuale più alta dell’area. Il titolo maggiormente richiesto resta comunque la qualifica o il diploma professionale, con il 37%.

Nel solo mese di ottobre le imprese pisane programmano 3.170 ingressi, il 9% in meno rispetto al 2025. Anche in questo caso la frenata interessa soprattutto l’industria, con una diminuzione del 18%.

Complessivamente, nelle province di Pisa, Lucca e Massa-Carrara sono previste 18.400 assunzioni nel trimestre, in calo del 5%. Lucca arretra del 5%, mentre Massa-Carrara registra una sostanziale stabilità, con un incremento dell’1%.

«La vera sfida si sta spostando dalla disponibilità quantitativa alla corrispondenza delle competenze tecniche e trasversali richieste dalle imprese», osserva il presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini, richiamando la necessità di rafforzare il collegamento tra formazione e sistema produttivo.

Last modified: Ottobre 23, 2026