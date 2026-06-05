Lavori sulla rete idrica, sospensione dell’acqua a Cascina e Fornacette nella notte tra 9 e 10 giugno

Written by Redazione• 2:37 pm• Cascina, Attualità

CASCINA – Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Cascina, dalle ore 22 di martedì 9 giugno alle ore 6 di mercoledì 10 giugno sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in alcune zone di Cascina e Fornacette.

A Cascina-capoluogo l’interruzione interesserà l’area compresa tra la linea ferroviaria e l’ansa del fiume Arno.

Nel comune di Calcinaia, a Fornacette, saranno interessate le utenze di via Tosco-Romagnola ai civici 330, 334, dal 336 al 343 e 366, e di via Vittime delle Foibe, limitatamente al civico 15.

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Per limitare i disagi agli utenti sarà predisposto un servizio di rifornimento idrico sostitutivo tramite due autobotti, dislocate rispettivamente nelle aree parcheggio di via Cattaneo e via Cava.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

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Last modified: Giugno 5, 2026