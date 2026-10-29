Lavori e affidamenti per oltre 2 milioni

Written by Redazione• 4:04 pm• Casciana Terme Lari

Sarà un autunno ricco di interventi quello che vivrà il Comune di Casciana Terme Lari per lavori pubblici, decoro, asfaltature, manutenzioni, affidamenti. Alcuni lavori sono già iniziati

CASCIANA TERME LARI – Per quanto riguarda i lavori pubblici sono quattro gli interventi principali. Il primo riguarda la realizzazione della nuova piazza del mercato a Perignano, nella zona della scuola. Nasceranno 84 posti auto, ci saranno le colonnine elettriche per i banchi del mercato e quelle per la ricarica delle auto. La pavimentazione sarà con autobloccanti, l’illuminazione pubblica a led. Ci sarà un’area verde con panchine e alberature. Verrà realizzato anche il collegamento tra i due segmenti della pista ciclabile esistenti, mediante un nuovo tratto di ciclabile che attraversa lo spazio attrezzato di Largo Pertini. Si tratta di un investimento di circa 600 mila euro finanziato con un bando della Regione che ha coperta la quota capitale del mutuo, mentre il Comune si è fatto carico degli interessi. I lavori sono già in corso.

Il secondo è rappresentato dal consolidamento del cosiddetto muro del Belvedere in piazza Mascagni a Casciana Alta. L’intervento è finalizzato a scongiurare il cedimento dell’ottocentesco muro a retta costruito in occasione della realizzazione della piazza e a fare un vero e proprio punto panoramico riconosciuto, tanto da diventare attrazione per turisti. L’intervento vale 230 mila euro.

L’Amministrazione Mori ha ottenuto un maxi finanziamento dalla Fondazione cassa di risparmio di Volterra, di 100 mila euro, e poi ha ottenuto un contributo regionale di 130 mila euro. Quindi sarà un’opera a costa zero che riqualificherà l’area e ne farà un luogo attrattivo. Anche in questo caso il cantiere è già aperto.

Il terzo riguarda la messa in sicurezza del ponticello in via Foscolo che porta al cimitero di Perignano, da anni in situazione critica. E’ un intervento da 85 mila euro, interamente finanziato dal Comune. Sono in corso le selezioni delle ditte per l’appalto dei lavori che cominceranno a breve. E’ prevista una durata di quattro mesi in cui sarà attivata una viabilità alternativa.

Il quarto intervento interessa l’efficientamento energetico della scuola materna di Cevoli. I lavori che valgono 335.000,00 euro, 248.176,00 euro ottenuti da bando della Regione Toscana e 86.824,00 euro da risorse dell’ente, verranno eseguiti nel 2027 tenendo conto dei tempi dell’attività didattica.

Altri interventi riguardano la ristrutturazione parziale di Palazzo Poggi e dell’area camper a Casciana Terme. Per lo storico palazzo delle terme, grazie a un finanziamento regionale di 95 mila euro e a uno stanziamento comunale di 11.000,00 euro sono state restaurate le due sale a piano terra e il corridoio principale. Inoltre verranno portate a nuovo le persiane e alcuni infissi, mentre i finestroni del vano scale, non più recuperabili, verranno realizzate ex novo.

Sull’area camper a Casciana Terme, invece, grazie a un bando del Ministero del turismo che ha fornito un finanziamento di 39.000,00 euro, è in corso la realizzazione di un locale accessorio per la lavanderia.

Il Comune ha dato un contributo di 3.172,00 euro in cofinanziamento con la regione Toscana che ha investito 28.548,19 euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche in un fabbricato ERP in via madre Vincenza Francioni, intervento gestito dagli uffici comunali.

Ragionamento a parte meritano i cimiteri di Casciana Alta e Lari, interessati da anni da fenomeni di instabilità. L’Amministrazione ha ottenuto oltre 700000 mila euro dalla Regione (600 mila per Casciana Alta), nell’ambito dei finanziamenti per dissesti causati da eventi meteo. E’ un fatto storico perché queste risorse raramente vengono destinate per interventi su cimiteri. Nel 2027 cominceranno i lavori. Nel frattempo sono state programmate le esumazioni a Casciana Alta, Perignano, Lari, Collemontanino e Sant’Ermo.

Capitolo asfaltature – Saranno lavori per circa 80.000,00 euro. Nei prossimi giorni cominceranno gli interventi su via Campolungo, a Sant’Ermo, per 360 metri lineari e su una porzione di via Sant’Ermete. Sarà asfaltato anche l’incrocio tra via Vallibella e via Visconti a

Perignano. Ragionamento a parte meritano le vie Esopo e San Giuliano a Casciana Alta. Qui i lavori sono slittati, rispetto alla programmazione del Comune, per permettere gli interventi di Acque. La società ha garantito l’avvio dei lavori in queste settimane e l’asfaltatura

definitiva avverrà nella prossima primavera. Verrà realizzato anche un altro dosso in via Rossini alle Quattro Strade per ridurre la velocità degli automezzi.

Decoro – Continua il programma di rinnovo e razionalizzazione del patrimonio delle panchine pubbliche con la manutenzione delle esistenti, l’inserimento di nuove e la ridistribuzione in funzione delle reali necessità. Sono state acquistate 20 nuove panchine per circa 13.000,00 euro, scelte con l’obiettivo di uniformare il design dell’arredo urbano del Comune, con una attenzione particolare alla sostenibilità e al risparmio nella manutenzione. La maggior parte delle panchine ha struttura in metallo e sedute e schienale in materiale riciclato. Dopo l’area Bagatti in via Cilea alle Quattro Strade, che ha visto il posizionamento di 4 panchine, cinque nuove sono state inserite in via Mostardi a Collemontanino, al posto delle vecchie: qui i nuovi arredi sono in linea con il rifacimento della nuova piazza. A Casciana Terme le nuove panchine sono state collocate in via del Commercio e via delle Terme e inviate alla manutenzione quelle recuperabili. Nuove panchine sono state inserite in Pietraia, a Casciana Tereme, e al parco di via Galilei a Lavaiano. L’amministrazione ha investito anche nei giochi nei parchi con l’acquisto di una nuova tela del ragno per Casciana Terme attualmente in fase di montaggio.

Manutenzioni – La Regione Toscana settore Genio Civile ha concesso un finanziamento di 25.000,00 euro per la redazione di un quadro conoscitivo e studio di fattibilità per interventi sul reticolo idraulico che in occasione di eventi metereologici particolari va in crisi per l’ostruzione dei punti di scarico naturali, provocando allagamenti localizzati. Lo studio sarà redatto con la supervisione del Genio Civile di Pisa. Per i problemi legati ai dissesti è in corso inoltre lo studio per la regimazione delle acque del versante sotto la scuola media secondaria di Lari, in via Belvedere, che vede un impegno dell’ente per 28.000,00 euro destinati alla redazione di uno studio geologico ed idraulico per mettere in sicurezza il versante. E’ scattato un intervento massiccio per la sistemazione della segnaletica orizzontale. I primi interventi sono avvenuti a Casciana Terme, ma interesseranno anche tutti gli altri paesi fatta eccezione per la zona di Perignano dove il rifacimento è avvenuto lo scorso anno. Per questi interventi l’Amministrazione in due anni ha investito

16.500,00 euro nel 2025 e 26.000,00 euro nel 2026. Per la prima volta stanno comparndo anche i cosiddetti stalli rosa a Lavaiano, Perignano, Casciana Terme, mentre a Lari chi richiederà il tagliando lo potrà esporre e sostare dove vuole per almeno due ore.

“Sono lavori, affidamenti e interventi per oltre 2 milioni e 300 mila euro che dimostrano l’impegno dell’Amministrazione per migliorare e riqualificare il territorio. L’attenzione è finalizzata a risolvere situazioni annose e a rispondere a nuove esigenze. Molti altri progetti importanti sono in elaborazione, con l’obiettivo di avere un territorio sempre più attrattivo. Ringrazio gli uffici per la dedizione con cui riescono a soddisfare tutte le richieste e le idee della Giunta”, dice l’assessore ai Lavori Pubblici Rossana Sordi.

Last modified: Ottobre 30, 2026