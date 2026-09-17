Lavori davanti al Pronto soccorso: conclusa nei tempi la prima parte

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Comincia la seconda con il ripristino del flusso veicolare interno preesistente

PISA – Sono state rispettate le tempistiche dei lavori iniziati a metà agosto intorno all’accesso pedonale e carrabile del Pronto Soccorso e funzionali anche all’attivazione del Nuovo Ingresso dell’Ospedale Nuovo Santa Chiara in Cisanello, ormai ben visibile dall’esterno e completato nella parte strutturale e di copertura.

I lavori erano stati suddivisi in due fasi per agevolare al massimo la mobilità dei mezzi che gravitano intorno al PS e garantire sempre l’accesso e il parcheggio sia alle ambulanze sia agli operatori sia agli utenti.

La prima parte è stata completata e ora comincia la seconda fase dei lavori, che prevede il ripristino del flusso veicolare interno tradizionale (ingresso/uscita). Anche in questo caso la durata prevista è di un mese.

Nei pressi del varco di accesso al PS verrà apposta la necessaria segnaletica e affisse tutte le informazioni aggiuntive per l’utenza e sarà presente, per tutta la durata dei lavori, personale addetto con il compito di agevolare il regolare deflusso dei mezzi in entrata e in uscita dal Pronto soccorso.

Last modified: Settembre 17, 2026