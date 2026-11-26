Written by Redazione• 2:41 pm• Pisa, Attualità, Palaia

Acqua sospesa al mattino nella zona industriale di Montanelli e nel pomeriggio in tre strade di Pisa. In caso di maltempo, gli interventi slitteranno a martedì 1° dicembre

PISA – Acque ha programmato per lunedì 30 novembre due interventi sulla rete idrica nei comuni di Pisa e Palaia. Durante i lavori l’erogazione sarà sospesa nelle strade interessate.

Palaia, dalle 8.30 alle 12.30. L’interruzione interesserà la zona industriale di Montanelli, nelle vie Meucci, Leonardo da Vinci, Enrico Fermi e Giacomo Puccini.

L’interruzione interesserà la zona industriale di Montanelli, nelle vie Meucci, Leonardo da Vinci, Enrico Fermi e Giacomo Puccini. Pisa, dalle 13.30 alle 18.30. L’acqua mancherà nelle vie Sempione, Cervino e Monte Bianco.

Al ripristino del servizio potranno verificarsi brevi fenomeni di intorbidamento dell’acqua. In caso di condizioni meteorologiche avverse, i lavori saranno rinviati a martedì 1° dicembre, con gli stessi orari. Per informazioni e aggiornamenti è disponibile il numero verde di Acque 800 983 389.

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Last modified: Novembre 26, 2026