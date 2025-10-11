Written by Ottobre 11, 2025 8:12 am Pisa, Attualità

Lavori alla rete fognaria e idrica: modifiche alla viabilità e sospensione dell’erogazione idrica tra il 13 e il 16 ottobre

PISA – Per consentire lavori di manutenzione alla rete fognaria da parte di Acque, dal 13 al 31 ottobre sarà in vigore un restringimento di carreggiata in via Matteucci, nel tratto compreso tra la rotatoria all’incrocio con via Nenni e la rotatoria di via Maccatella, in direzione Ospedale Cisanello.

Inoltre, sempre per interventi alla rete idrica, dalle ore 21 di mercoledì 15 alle 6 di giovedì 16 ottobre sarà sospesa l’erogazione idrica nelle aree di Ospedaletto, Montacchiello, Riglione, Oratoio, Pierdicino e nelle vie del Caligi, San Biagio, Pera, di Mezzana, le Rene (tra via Emilia e la ferrovia), Emilia (tra Ospedaletto e via Putignano-Sant’Ermete) e in tutta la zona a nord della ferrovia di Putignano-Sant’Ermete, comprese le strade limitrofe.

