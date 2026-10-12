L’Asl ha partecipato con il proprio personale a “Internet Festival 2026”  

Written by Redazione• 11:11 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – L’Azienda USL Toscana nord ovest è stata presente anche quest’anno con il proprio personale all’edizione 2026 di IF, Internet Festival, quattro giorni di incontri ed eventi tra umano e artificiale, che si è svolta dall’8 all’11 ottobre nel centro di Pisa, alle Logge dei Banchi, luogo simbolo della manifestazione e della città che tradizionalmente la ospita.

Il punto informativo Asl, integrato con quelli della Regione e dei Comuni, è stato dunque presente per tutta la durata della manifestazione alle Logge dei Banchi, in corrispondenza della sede del Comune di Pisa.

Il personale dell’Azienda sanitaria, che l’Asl ringrazia per la collaborazione, è stato a disposizione dei cittadini nei quattro giorni dalle ore 9 alle 18, come avvenuto anche negli anni precedenti, per fornire informazioni sui servizi (in particolare quelli digitali) dell’Asl e della Regione Toscana, per attivare le tessere sanitarie e per rilasciare le credenziali Spid.

La manifestazione – che offre una vasta gamma di attività ed eventi di approfondimento, dibattito e intrattenimento – da 16 anni indaga il rapporto tra società e tecnologia.

In particolare questa sedicesima edizione ha permesso di guardare alle sfide contemporanee del mondo digitale tra diritti, cybersecurity, robotica e nuove forme di connessione nel segno della saggezza: dalla robotica di nuova generazione alle applicazioni dell’intelligenza artificiale nella geopolitica militare e non solo, passando per il rapporto sempre più sfumato tra esseri umani e macchine, le questioni etiche poste dall’innovazione e l’evoluzione del linguaggio nell’era digitale.

Last modified: Ottobre 12, 2026