L’arredamento conquista Pisa: le città più appassionate di design e le tendenze emergenti

Written by Antonio Tognoli• 1:30 pm• Attualità, Pisa

Pisa sedicesima in classifica, si distingue con 1450 ricerche mensili su Google e 86 transazioni di mobili usati

PISA – L’arredamento sostenibile è oggi più che mai al centro dell’interesse in Italia. Le città italiane si distinguono per la loro passione verso il design, l’estetica e la funzionalità degli spazi domestici, ma l’attenzione si estende anche a pratiche più consapevoli, come il riuso e la valorizzazione di arredi di seconda mano.

Questo fenomeno fa emergere un mix perfetto tra tradizione e innovazione, che si riflette nell’evoluzione dei gusti e delle abitudini degli italiani. Secondo l’ultimo studio di Wallapop, l’analisi delle ricerche mensili su Google relative all’arredamento e delle transazioni di mobili usati sulla propria piattaforma mostra un fenomeno in espansione. L’interesse per il design e la funzionalità si estende a tutti gli ambienti della casa, dai soggiorni e cucine agli spazi esterni, come giardini e terrazzi, il tutto con un occhio di riguardo verso la sostenibilità.

La classifica delle 20 città italiane più appassionate di arredamento

Dall’analisi di oltre 140.000 ricerche mensili su Google legate all’arredamento in 50 città italiane, insieme ai dati di oltre 8.000 transazioni di mobili usati su Wallapop, è stata stilata una classifica unica nel suo genere. I risultati, rapportati alla popolazione di ciascuna città, rivelano alcune sorprese.

Amalfi si posiziona al primo posto: con una popolazione di appena 5.000 abitanti, registra un altissimo volume di ricerche rispetto al numero di residenti, nonostante l’assenza di transazioni di mobili usati. Urbino, con dinamiche simili, conquista il secondo posto. Milano, invece, spicca per numeri assoluti: oltre 31.000 ricerche mensili e 893 transazioni di mobili usati. Tuttavia, il rapporto con la popolazione la colloca “solo” al terzo posto.

A seguire troviamo Mantova, Siena, Cremona e Sanremo, che brillano per il volume di transazioni in proporzione agli abitanti. Chiudono la top 10 Lecce, Como e Brindisi, confermandosi città in cui l’interesse per l’arredamento resta alto. Pisa si dimostra una delle città italiane più appassionate di arredamento, classificandosi al 16° posto tra le 50 città analizzate. Lo studio si basa su oltre 140.000 ricerche mensili su Google relative all’arredamento e su più di 8.000 transazioni di mobili usati su Wallapop, calcolati in rapporto alla densità di popolazione.

Pisa si distingue con 1450 ricerche mensili su Google e 86 transazioni di mobili usati, evidenziando un interesse crescente verso l’arredamento in generale ma anche al riuso e quindi alla sostenibilità. Questa tendenza si inserisce in un fenomeno più ampio che coinvolge l’Italia, dove sempre più città si stanno orientando verso l’arredamento sostenibile e l’acquisto di mobili usati, con un forte focus sul riuso e la valorizzazione del design.

Le tendenze dell’ home decor in Italia: stili e arredi più richiesti

La passione per l’arredamento, che si riflette anche nel mercato dell’usato, segue gusti ben definiti, con preferenze che variano a seconda degli ambienti della casa e degli stili prediletti. Questo fenomeno evidenzia un’Italia sempre più attenta a design e funzionalità.

Last modified: Gennaio 21, 2025