“Lari Experience” al TTG: due giorni tra castello, artigianato e sapori del borgo

Written by Redazione• 2:34 pm• Casciana Terme Lari

Il pacchetto presentato da CNA Pisa a tour operator e buyer internazionali. Marconi: «Un’offerta strutturata e commercializzabile sui mercati esteri»

CASCIANA TERME LARI – Il Castello dei Vicari, i percorsi sotterranei medievali e gli incontri con i produttori del borgo. Sono gli ingredienti di “Lari Experience”, l’itinerario di due giorni e una notte presentato da CNA Pisa al TTG Travel Experience di Rimini, svoltosi dal 14 al 16 ottobre.

Il progetto è uno dei quattro pacchetti esperienziali proposti dall’associazione a tour operator e buyer internazionali, con l’obiettivo di promuovere un turismo lento legato alle imprese locali.

Accanto al patrimonio storico, il percorso valorizza pecorini, pasta artigianale, salumi e prodotti legati alla Ciliegia di Lari IGP. In primavera l’esperienza si arricchisce di una passeggiata tra i ciliegi in fiore. Le visite alle imprese permettono di incontrare chi produce, conoscere le lavorazioni e approfondire le tradizioni del territorio.

«Il TTG di Rimini è stato l’occasione giusta per dare voce alle nostre eccellenze», dichiara l’assessore Fabrizio Marconi. «L’obiettivo è trasformare il patrimonio locale in un’offerta strutturata e commercializzabile sui mercati esteri. Questo è solo l’inizio per poi estendere l’iniziativa a tutto il Comune».

Allo stand di CNA Pisa la proposta è stata illustrata da Geni Bigliazzi, presidente Turismo e Commercio dell’associazione, e da Sabrina Perondi.

“Lari Experience” coinvolge Pro Loco Vivi Lari, Comitato Ciliegia di Lari IGP e Comune di Casciana Terme Lari. La progettazione e la commercializzazione sono curate da TribYou, tour operator digitale con sede a Pontedera.

Gli itinerari, disponibili in italiano e inglese, fanno parte del catalogo “Pisa & Provincia – Autenticità, Artigianato e Territorio”, che raccoglie dieci proposte tra città, borghi, colline e costa.

Last modified: Ottobre 22, 2026