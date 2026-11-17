Written by Redazione• 2:49 pm• Casciana Terme Lari

Domenica 29 novembre torna “Scopri Lari aspettando il Natale”. In programma letterine, prove per piccoli postini e accensione dell’albero. Navetta gratuita da Perignano

CASCIANA TERME LARI – Le botteghe del centro storico diventano uffici postali magici e i bambini si trasformano in aiutanti di Babbo Natale. Domenica 29 novembre torna “Scopri Lari aspettando il Natale”, la giornata che apre le festività nel borgo con attività per le famiglie, musica e iniziative dedicate al commercio locale.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Vivi Lari, in collaborazione con Confesercenti, con il contributo e il patrocinio del Comune di Casciana Terme Lari e in convenzione con Autolinee Toscane.

La novità dell’edizione 2026 è la “Filiale italiana di Babbo Natale”. A ogni bambino sarà consegnato un kit da “Postino Magico Ufficiale”, con cui partecipare a un gioco itinerante tra i negozi del centro. In ciascuna bottega i piccoli partecipanti affronteranno prove per raccogliere i “francobolli magici”. Completato il percorso, potranno raggiungere l’area di smistamento, affrancare le letterine e spedirle simbolicamente al Polo Nord.

«Ogni anno rinnoviamo la proposta, perché vogliamo offrire qualcosa di più di un semplice mercatino natalizio», spiega Riccardo Salvetti, presidente della Pro Loco Vivi Lari. La scelta di anticipare le festività, aggiunge, permette di proporre un appuntamento per le famiglie senza sovrapporsi agli eventi delle settimane successive.

Il programma si aprirà alle 10.30 con l’inaugurazione simbolica della Filiale. Alle 12.30 sarà disponibile la zona pranzo, mentre alle 15 arriverà Babbo Natale per incontrare i bambini. Seguiranno l’accensione dell’albero alle 16.30 e il concerto del coro gospel alle 17.

La giornata sarà anche un’occasione per conoscere le attività del borgo. Come sottolinea l’assessore al Turismo e all’Associazionismo Fabrizio Marconi, i negozi aderenti potranno presentare e far assaggiare i propri prodotti ai visitatori.

Per Claudio Del Sarto, direttore di Confesercenti Provincia di Pisa, iniziative di questo tipo contribuiscono a valorizzare le tradizioni e il commercio di vicinato, rafforzando il rapporto tra imprese, cittadini e territorio.

Per raggiungere Lari sarà attivo un servizio di navetta gratuito dalle 10.30 alle 19.30, con partenza dallo Spazio Sandro Pertini di Perignano. La convenzione con Autolinee Toscane prevede inoltre sconti e omaggi per gli abbonati e i dipendenti dell’azienda.

Nella foto, Fabrizio Marconi (archivio).

Last modified: Novembre 17, 2026