Written by Agosto 1, 2026 5:11 pm Pisa, Attualità, Cronaca

Larderello. Grave incidente sul lavoro in un cantiere fotovoltaico

HomePisa, Attualità, CronacaLarderello. Grave incidente sul lavoro in un cantiere fotovoltaico

LARDERELLO – Grave incidente sul lavoro nella mattinata di sabato 1 agosto presso il cantiere dell’impianto fotovoltaico della Centrale Geotermoelettrica Enel, lungo la SR 439, nel territorio di Larderello.

Un uomo di 35 anni ha riportato un trauma da schiacciamento ed è stato soccorso in condizioni gravi. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Siena con l’elisoccorso Pegaso 1.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche l’automedica Mike di Castelnuovo, un’ambulanza della Misericordia di Pomarance, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Last modified: Agosto 2, 2026
Previous Story
La Provincia di Pisa rinnova per altri cinque anni il comodato alla Casa della Donna
Next Story
Ufficiale: Simone Zanon è un giocatore del Pisa

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti