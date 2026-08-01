Larderello. Grave incidente sul lavoro in un cantiere fotovoltaico

Written by Redazione• 5:11 pm• Pisa, Attualità, Cronaca

LARDERELLO – Grave incidente sul lavoro nella mattinata di sabato 1 agosto presso il cantiere dell’impianto fotovoltaico della Centrale Geotermoelettrica Enel, lungo la SR 439, nel territorio di Larderello.

Un uomo di 35 anni ha riportato un trauma da schiacciamento ed è stato soccorso in condizioni gravi. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Siena con l’elisoccorso Pegaso 1.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche l’automedica Mike di Castelnuovo, un’ambulanza della Misericordia di Pomarance, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Last modified: Agosto 2, 2026