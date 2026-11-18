Written by Redazione• 12:09 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

Sabato 21 novembre alle 15.30 il percorso guidato da Michele Quirici, da piazza Curtatone alla Montagnola. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni del sessantesimo anniversario.

PONTEDERA- Ripercorrere i luoghi simbolo dell’alluvione del 1966 e ricostruire le vicende che segnarono la città. È l’obiettivo di “L’acqua arrivò fin qui”, la passeggiata in programma sabato 21 novembre alle 15.30, secondo appuntamento di questo tipo dedicato ai sessant’anni dall’alluvione.

La partenza sarà da piazza Curtatone, con arrivo alla Montagnola. A guidare i partecipanti sarà Michele Quirici, che attraverso il racconto degli avvenimenti del novembre 1966 accompagnerà il pubblico alla scoperta dei luoghi della memoria cittadina.

L’iniziativa fa parte del calendario promosso dal Comune di Pontedera per il sessantesimo anniversario: un programma di passeggiate, incontri e approfondimenti dedicati al rapporto tra la città e l’acqua, alle testimonianze e alla memoria collettiva di quei giorni.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Fondazione per la Cultura Pontedera ai numeri 0587 981870 e 331 1542017.

Last modified: Novembre 18, 2026