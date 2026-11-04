La Val di Cecina incontra Hopper: alla Blu Book la guida ironica di Vittorio Cotronei

Domenica 8 novembre al bookshop di Palazzo Blu la presentazione dell’“Incredibile guida della Val di Cecina Republic”. Dalle 17 aperitivo con i vini del territorio.
PISA – I silenzi dei borghi toscani e le atmosfere dei dipinti di Edward Hopper si incontrano alla libreria Blu Book, il bookshop di Palazzo Blu. Domenica 8 novembre sarà protagonista “L’incredibile guida della Val di Cecina Republic”, il volume di Vittorio Cotronei, pubblicato da Felici Editore, che racconta il territorio mescolando informazioni, ironia e immaginazione.
Presentata come un incrocio tra una Lonely Planet e Il Vernacoliere, la guida approda a Pisa con una giornata dedicata al progetto Val di Cecina Republic, accompagnata anche dal relativo merchandising. A fare da filo conduttore sarà un accostamento con l’universo di Hopper, le cui opere sono in mostra a Palazzo Blu.
«E se Edward Hopper avesse dipinto la Val di Cecina?», si chiede Cotronei. Da questa suggestione nasce un percorso tra strade provinciali, campagne intorno a Volterra, edifici industriali abbandonati lungo la statale 68 e vecchie stazioni della linea Cecina-Saline.
Luoghi quotidiani e talvolta dimenticati che, nello sguardo dell’autore, richiamano le atmosfere sospese del pittore americano: case immerse nella luce, strade silenziose e paesaggi capaci di suggerire storie. Un invito a osservare con occhi diversi anche un circolo di paese, un rudere tra le colline o una casa a Marina di Cecina.
«La Val di Cecina Republic diventa così un luogo da attraversare, osservare e raccontare: un piccolo universo dove la Toscana incontra l’America e la realtà quotidiana si trasforma in arte», spiega Cotronei.
L’appuntamento con l’autore sarà arricchito, dalle 17, da un aperitivo con i vini di Pakravan Papi di Riparbella e I Greppi di Bolgheri.Last modified: Novembre 4, 2026