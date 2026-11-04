La Val di Cecina incontra Hopper: alla Blu Book la guida ironica di Vittorio Cotronei

Written by Redazione• 11:17 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Domenica 8 novembre al bookshop di Palazzo Blu la presentazione dell’“Incredibile guida della Val di Cecina Republic”. Dalle 17 aperitivo con i vini del territorio.

PISA – I silenzi dei borghi toscani e le atmosfere dei dipinti di Edward Hopper si incontrano alla libreria Blu Book, il bookshop di Palazzo Blu. Domenica 8 novembre sarà protagonista “L’incredibile guida della Val di Cecina Republic”, il volume di Vittorio Cotronei, pubblicato da Felici Editore, che racconta il territorio mescolando informazioni, ironia e immaginazione.

Vittorio Cotronei

Presentata come un incrocio tra una Lonely Planet e Il Vernacoliere, la guida approda a Pisa con una giornata dedicata al progetto Val di Cecina Republic, accompagnata anche dal relativo merchandising. A fare da filo conduttore sarà un accostamento con l’universo di Hopper, le cui opere sono in mostra a Palazzo Blu.

val di cecina in stile hopper

«E se Edward Hopper avesse dipinto la Val di Cecina?», si chiede Cotronei. Da questa suggestione nasce un percorso tra strade provinciali, campagne intorno a Volterra, edifici industriali abbandonati lungo la statale 68 e vecchie stazioni della linea Cecina-Saline.

Luoghi quotidiani e talvolta dimenticati che, nello sguardo dell’autore, richiamano le atmosfere sospese del pittore americano: case immerse nella luce, strade silenziose e paesaggi capaci di suggerire storie. Un invito a osservare con occhi diversi anche un circolo di paese, un rudere tra le colline o una casa a Marina di Cecina.

«La Val di Cecina Republic diventa così un luogo da attraversare, osservare e raccontare: un piccolo universo dove la Toscana incontra l’America e la realtà quotidiana si trasforma in arte», spiega Cotronei.

L’appuntamento con l’autore sarà arricchito, dalle 17, da un aperitivo con i vini di Pakravan Papi di Riparbella e I Greppi di Bolgheri.

Last modified: Novembre 4, 2026