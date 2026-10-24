La trasformazione dell’area Santa Chiara al centro di un convegno il 20 novembre

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Il Sindaco Michele Conti annuncia un confronto pubblico con i Rettori delle Università, l’AOUP, il presidente della Regione e le istituzioni cittadine

PISA – Il futuro dell’area del Santa Chiara, uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana per la città di Pisa, sarà il tema di un convegno pubblico in programma il prossimo 20 novembre all’Auditorium Toniolo dell’Opera Primaziale, promosso dall’Amministrazione comunale per mettere al centro del dibattito cittadino e regionale il recupero e sulla valorizzazione dell’ex complesso ospedaliero, a pochi passi da piazza dei Miracoli.

L’iniziativa, annunciata dal sindaco Michele Conti, vedrà il coinvolgimento dei Rettori delle istituzioni universitarie cittadine, dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dei rappresentanti delle istituzioni cittadine. L’obiettivo è mettere intorno a un tavolo tutti i soggetti interessati per attualizzare il piano di recupero e delineare la trasformazione dei prossimi anni che interesserà una delle aree più prestigiose e importanti del centro storico.

«In questi anni come Amministrazione comunale abbiamo lavorato per restituire bellezza, decoro e qualità urbana a una delle parti più conosciute della nostra città – dichiara il sindaco Michele Conti –. La riqualificazione dell’intera area del percorso e del mercato turistico dell’area monumentale, compreso Larco Cocco Griffi e piazza Manin, che oggi rappresenta finalmente un ingresso degno della bellezza di piazza dei Miracoli, è il risultato concreto della nostra capacità di intercettare finanziamenti e trasformarli in opere. Parallelamente abbiamo lavorato insieme alle altre istituzioni al Piano di gestione UNESCO, con l’obiettivo di valorizzare al massimo un patrimonio storico e monumentale unico al mondo. Ma non vogliamo fermarci qui».

«Il recupero dell’area del Santa Chiara – prosegue Conti – rappresenta un’opportunità storica che Pisa non può permettersi di perdere. Parliamo di una parte fondamentale del nostro centro storico, a ridosso di uno dei complessi monumentali più importanti del mondo, che può tornare a vivere e diventare un elemento decisivo per lo sviluppo futuro della città. Per questo abbiamo deciso di promuovere un momento pubblico di confronto, coinvolgendo tutti i soggetti istituzionali che possono contribuire a costruire un progetto condiviso. Il prossimo 20 novembre vogliamo mettere intorno a un tavolo le Università, l’Azienda ospedaliera, la Regione Toscana e le istituzioni cittadine, per discutere concretamente su come attualizzare il Piano Chipperfield e condividere insieme la trasformazione urbana di quest’area».

«La sfida del Santa Chiara va ben oltre il nostro mandato amministrativo. È probabilmente il più importante progetto di recupero urbano che Pisa ha davanti per i prossimi vent’anni. Abbiamo il dovere di affrontarlo con ambizione, responsabilità e capacità di fare squadra, coinvolgendo tutta la città. Le scelte che faremo oggi potranno cambiare il volto di Pisa per le prossime generazioni. È un’occasione straordinaria per rigenerare un’area strategica del centro storico in grado di conservare la memoria del passato e generare nuove opportunità per la città. Come Amministrazione faremo fino in fondo la nostra parte perché la città non perda un’occasione storica come questa», conclude il Sindaco.

Last modified: Ottobre 24, 2026