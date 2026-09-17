La terza commissione consiliare permanente al Fortilizio della Cittadella

Written by Redazione• 3:14 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa sulla visita della terza commissione consiliare permanente al Fortilizio della Cittadella.

La Terza commissione consiliare permanente del Comune di Pisa ha visitato il Fortilizio della Cittadella, dove fino al 27 settembre è allestita “Alla Prima. La pittura dell’istante”, mostra curata da Giacomo Roberto.

L’iniziativa, proposta dalla capogruppo Caterina Costa, ha permesso ai consiglieri di conoscere l’esposizione, composta da opere realizzate dal curatore e dai suoi allievi nell’arco di uno-tre giorni, e di visitare anche la Torre Guelfa. Ad accompagnare la commissione, presieduta da Edoardo Cerri, è stata la funzionaria Angela Parini.

«Non solo una visita a una mostra d’arte, ma anche un’occasione per fare il punto sulle potenzialità culturali dell’area della Cittadella e ragionare sulle sue prospettive future», dichiara la consigliera di Fratelli d’Italia Anna Buoncristiani.

L’obiettivo è integrare sempre più il Fortilizio nel sistema culturale della Cittadella, insieme agli Arsenali Repubblicani e Medicei, al Museo delle Navi Antiche e al nuovo parco, creando un polo capace di ospitare mostre, convegni, presentazioni ed eventi. «Arte, patrimonio storico e nuovi spazi – conclude Buoncristiani – possono contribuire a rendere la Cittadella sempre più centrale nella vita culturale della città».

Giacomo Roberto Pineta a San Rossore

Mostra Fortilizio

Last modified: Settembre 17, 2026