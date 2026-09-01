La storia di Capanne rivive con la “Cena del Mattonaio”

Written by Redazione• 2:27 pm• Montopoli in Val d'Arno

PISA – Dopo il successo delle prime due edizioni ritornano le emozioni della “Cena del Mattonaio”. Il terzi appuntamento con l’evento dedicato alla memoria storica della comunità di Capanne si terrà domenica 6 settembre in piazza Guido Rossa, a partire dalle 18.30 con l’aperitivo e a seguire la cena con prodotti tipici locali alle ore 20.

L’iniziativa è organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Capanne e da Confcommercio Pisa, con il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno ela compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa.

Un momento di festa aperto a chiunque voglia trascorrere una serata conviviale gustando le specialità gastronomiche e ripercorrere un momento particolarmente importante per la storia, la tradizione e le radici di numerose famiglie di Capanne e dell’intera Zona del Cuoio.

“Una manifestazione importante che giunge alla terza edizione dimostrando continuità e passione da parte degli imprenditori capannesi, impegnati nella valorizzazione di un momento importante della propria storia attraverso una cena che è insieme elemento di socialità e riscoperta delle proprie radici” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

“Siamo orgogliosi di far rivivere una tradizione importante che ci permette di riscoprire le storie dei mattonai di Capanne ascoltando direttamente le loro testimonianze, invitiamo tutti ad unirsi a questo bellissimo momento” le parole del presidente del Centro Commerciale Naturale di Capanne Maurizio Di Gioia.

“Grazie al Ccn di Capanne e a Confcommercio per un’iniziativa che non vuole essere soltanto una cena ma che rappresenta il legame con la storia del luogo e l’identità stessa della frazione – commentano l’assessore al turismo e al commercio Marzio Gabbanini e l’assessore alle attività produttive Andrea Marino -. Il racconto dei mattonai è una storia di lavoro, di fatica, di uomini e donne che per mesi lasciavano tutto per andare altrove, storie che fanno parte del passato di tante famiglie e che rivivono in iniziative come questa e nei simboli della frazione: dal monumento ai mattonai alla chiesa del paese. Con il viaggio dei mattonai, poi è arrivata a Montopoli anche la tradizione del tartufo dal Piemonte. Grazie per far rivivere quel magico momento dell’anno, proprio nel mese di settembre, in cui i mattonai tornavano a casa».

“Un’iniziativa nata con l’obiettivo di portare avanti la storia dei mattonai e farla conoscere anche ai più giovani attraverso un momento conviviale come la cena da vivere tutti insieme” spiega la consigliera del Ccn di Capanne Marilena Gambale, mentre il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli evidenzia “l’identità del territorio che si esprime grazie a commercianti che hanno particolarmente a cuore la storia e le tradizioni della loro realtà”.

“Le iniziative che sanno coniugare la memoria storica di un territorio con la sua vitalità economica rappresentano uno strumento prezioso per le nostre comunità. Sostenere un evento fortemente identitario come la Cena del Mattonaio significa, infatti, non solo rendere il giusto omaggio a chi ha fatto la storia artigianale di quest’area, ma anche promuovere attivamente il tessuto commerciale locale, creando momenti di aggregazione capaci di generare ricadute positive per tutte le nostre imprese” dichiara il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini.

Intorno al 1930 molti capannesi specializzati nella lavorazione di mattoni partirono alla volta del Piemonte, dove era forte la richiesta di manodopera qualificata per la produzione di mattoni, coppi e materiale in argilla e terracotta per la copertura dei tetti. Così da marzo fino alla fine di settembre ogni anno, fino alla fine degli anni ’70, intere famiglie per mesi lasciavano la propria casa per lavorare nelle fornaci piemontesi, l’unico modo per garantire ai propri cari una vita più serena e offrirgli una speranza per un futuro migliore.

A partire dalle ore 18.30, la piazza si animerà con un aperitivo aperto a tutti, accompagnato dalla musica dal vivo del gruppo tribute band dei Pooh “Senza Frontiere”. Alle ore 20 inizierà la cena su prenotazione, a base di prodotti tipici del territorio: grande antipasto, zuppa di cavolo, acqua, vino, caffè e dolce, al costo di 15 euro. Sarà disponibile anche un’alternativa vegetariana, da segnalare al momento della prenotazione.

Durante la cena verrà ripercorsa la storia dei mattonai, grazie a racconti, interviste e testimonianze, e saranno consegnati riconoscimenti ad alcuni protagonisti di quell’epoca.

Gli ultimi posti per la Cena del Mattonaio – con prenotazione obbligatoria – sono disponibili presso Alimentari Nencioni (338 2677515), La Botte Piena (347 1841701), Oreficeria Flora (349 7330265), Cartoleria Arte Scuola (380 3189937) e Il Barrino (339 3726350).

Last modified: Settembre 1, 2026