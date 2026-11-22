Written by Redazione• 11:38 am• Pisa, Attualità, Attualità, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – La Comunità di San Martino Ulmiano, con i suoi figuranti e la spettacolare stella cometa, è stata tra le protagoniste della manifestazione dedicata ai Presepi Viventi della Toscana, che si è svolta sabato 21 novembre nel cuore del centro storico di Firenze.

di Antonio Tognoli

Una partecipazione particolarmente significativa, che ha visto il gruppo di San Martino Ulmiano, appartenente al circuito Terre di Presepi, portare nel capoluogo toscano tradizione, spiritualità e un suggestivo spettacolo capace di attirare l’attenzione e l’ammirazione del pubblico. A conquistare i presenti è stata soprattutto la grande stella cometa, caratterizzata da una spettacolare coda lunga ben 15 metri, sostenuta dai figuranti vestiti di blu, a rappresentare simbolicamente il cielo stellato.

«Abbiamo partecipato con la nostra stella cometa, la cui coda di 15 metri è stata sorretta dai figuranti in abito blu, creando una suggestiva rappresentazione del cielo e delle stelle – racconta Romano Rossetti animatore della Chiesa di San Martino Ulmiano–. Insieme a noi erano presenti anche i tamburini e i nostri piccoli angioletti, che hanno sfilato lungo tutto il centro storico di Firenze, da piazza Santa Maria Novella fino alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore».

Il corteo ha attraversato alcune delle vie e delle piazze più suggestive della città, accompagnato dall’entusiasmo dei partecipanti e dalla curiosità dei numerosi spettatori. Una volta raggiunto il Duomo, si è svolta la rappresentazione della Natività, durante la quale i piccoli angioletti di San Martino Ulmiano hanno interpretato l’annuncio a Maria e Giuseppe della futura nascita di Gesù. “Il nostro gruppo era composto complessivamente da 35 figuranti, tra adulti e bambini. È stata un’esperienza bellissima, ricca di emozioni e di partecipazione”, afferma Romano Rossetti.

La stella cometa brilla a Firenze e si prepara per essere accolta a Roma dal Santo Padre

La grande protagonista della giornata è stata senza dubbio la stella cometa di San Martino Ulmiano, che ha riscosso un successo particolare, trasformandosi in una delle attrazioni più ammirate della manifestazione. La partecipazione fiorentina ha rappresentato anche una sorta di prova generale in vista di un appuntamento ancora più importante.

Sabato 12 dicembre, infatti, la Comunità di San Martino Ulmiano sarà presente a Roma, in occasione del Presepe Vivente a Santa Maria Maggiore, con una delegazione di ben 60 figuranti. “Quella di Firenze è stata per noi una prova generale in preparazione al grande evento di Roma – spiegano gli organizzatori –. La nostra stella cometa avrà un ruolo centrale nella rappresentazione, facendo da collegamento tra le diverse ambientazioni del Presepe Vivente grazie alla sua lunga e suggestiva coda. Sarà un momento di grande emozione, anche per la prevista benedizione del Santo Padre“, afferma Romano Rossetti. Un appuntamento particolarmente sentito dalla comunità, che porterà nella Capitale una delle espressioni più caratteristiche della tradizione presepiale del territorio pisano.

Il 6 gennaio torna il Presepe Vivente a San Martino Ulmiano

Ma gli appuntamenti non finiscono qui. Come ogni anno, il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, San Martino Ulmiano, tornerà a trasformarsi in un suggestivo scenario della Natività con il tradizionale Presepe Vivente, uno degli eventi più attesi dalla comunità locale. Un’occasione per riscoprire il significato del Natale attraverso la partecipazione di figuranti, famiglie e bambini, in un’atmosfera capace di unire fede, storia e tradizione.

La comunità parrocchiale invita fin da ora cittadini, famiglie e visitatori a partecipare numerosi all’evento e a scoprire “San Martino Ulmiano, paese dei presepi”, una realtà che continua a valorizzare e promuovere con passione la tradizione del Presepe Vivente, portando il nome del territorio pisano anche al di fuori dei confini locali. Dopo il successo di Firenze, la stella cometa di San Martino Ulmiano è dunque pronta a brillare nuovamente, prima a Roma e poi nel suo paese d’origine, continuando a essere simbolo di luce, speranza e condivisione.

Last modified: Novembre 22, 2026