La squadra è già al lavoro per preparare la sfida al Modena

Mercoledì 28 febbraio ore 20.30 all’Arena Garibaldi arrivano i Canarini per il turno infrasettimanale

PISA – Il Pisa Sporting Club da domenica mattina è già al lavoro per preparare la sfida al Modena in programma mercoledì 28 febbraio ore 20.30 all’Arena Garibaldi.



ANALISI DELLA SCONFITTA. Al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado Aquilani e suoi ragazzi hanno analizzato la sconfitta subita contro il Venezia che ha portato i nerazzurri a meno quattro dalla zona play-out al momento più vicini sicuramente della zona promozione. Una posizione rischiosa e un momento delicato da cui bisogna assolutamente uscire con un successo sui canarini mercoledì sera, anche se il compito sarà tutt’altro che semplice.

MARIN SQUALIFICATO. Contro il Modena il Pisa dovrà fare a meno dello squalificato Marin con Bonfanti uscito anzitempo per crampi e dunque in dubbio per la sfida alla sua ex squadra.



TOUR DE FORCE. Il match contro i “canarini” anticiperà di alcuni giorni la terza partita in sette giorni per la squadra di Alberto Aquilani, che domenica 3 marzo, ore 16:15 sarà di scena contro il Cittadella al Tombolato.

