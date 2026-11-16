La sparizione di Agatha Christie, Roberto Ippolito racconta il mistero a San Miniato

Written by Redazione• 10:36 am• San Miniato, Cultura, Eventi/Spettacolo

Mercoledì 18 novembre alle 17.30 nell’ex monastero di Santa Chiara, fotografie e documenti ripercorreranno la scomparsa della scrittrice nel 1926. L’incontro fa parte di “Degustando l’arte”.

SAN MINIATO- Un mistero autentico con protagonista la regina del giallo. Mercoledì 18 novembre alle 17.30, nell’ex monastero di Santa Chiara, in via Roma 15, lo scrittore Roberto Ippolito proporrà la conversazione “La sparizione di Agatha Christie”, nell’ambito della rassegna “Degustando l’arte”, organizzata dalla Fondazione Conservatorio Santa Chiara.

Attraverso fotografie, documenti e ritagli di giornali proiettati sullo schermo, Ippolito ricostruirà la vicenda iniziata il 3 dicembre 1926, quando Agatha Christie scomparve improvvisamente, suscitando preoccupazione nell’opinione pubblica e dando avvio a imponenti ricerche.

L’appuntamento arriva nell’anno del centenario della scomparsa e del cinquantesimo anniversario della morte della scrittrice. Al centro del racconto ci saranno i fatti documentati, le indagini e la mobilitazione che coinvolse polizia, volontari e giornali.

Autore di “Delitto Neruda”, Ippolito ha pubblicato più recentemente il romanzo “Wilde come se”, edito da Sem Feltrinelli e frutto di anni di ricerche, nel quale si intrecciano le vicende di Oscar Wilde e di una giovane guardia reale.

La conversazione sarà preceduta dall’intervento di Giovanna Frosini, “Cibi e parole fra Pinocchio e Artusi”, e seguita dalla performance del maestro di galateo Stefano Agnoloni, dedicata a “Usi e costumi del 1800”.

Il programma proseguirà con proposte gastronomiche e la partecipazione di produttori e realtà del territorio, insieme alla giornalista enogastronomica Francesca Pinochi. Alle 21 sarà proiettato il documentario “Carlo Lorenzini Collodi – Da Montanara a Pinocchio”, diretto da Giuseppe Garbarino.

Durante l’evento sarà inoltre possibile visitare il Museo di Santa Chiara, la mostra “Pinocchio ed altre storie”, curata da Filippo Lotti in collaborazione con Casa d’Arte San Lorenzo, e l’esposizione dei costumi del corteo storico di San Miniato.

La rassegna “Degustando l’arte” dedica quattro serate di novembre al bicentenario collodiano e all’incontro tra letteratura, arte, musica, cibo e vino.

Informazioni: telefono 0571 43050, email segreteria@fcsc.it.

Last modified: Novembre 16, 2026