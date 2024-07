La sfida di Aerec: strategie vincenti per prevenzione, salute e benessere

Scritto da Leonardo Miraglia• 8:57 am• Pisa, Attualità

Si è svolta con grande successo il 5 luglio scorso presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati la 66a Convocazione Accademica Nazionale di AEREC, l’Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali. La sessione convegnistica ha visto ancora una volta al centro l’uomo e il tema della prevenzione, della salute e del BENEssere individuale e collettivo, coinvolgendo in modo trasversale gli ambiti medico-scientifico, socio-culturale, ambientale ed economico.

di Leonardo Miraglia

Nell’ambito del progetto internazionale “Strategies for Health”, promosso da AEREC e, tra l’altro, candidato per EXPO 2025 Osaka, il Presidente Dott. Ernesto Carpintieri, riferisce soddisfatto del periodico e proficuo confronto tra esperti condotto insieme al Comitato Tecnico Scientifico durante il Roadshow che, giunto alla sua 9a tappa, dimostra di unire professionisti, progetti e azioni di pregio per contribuire al progresso umano nel rispetto della salute, dell’ambiente e della sostenibilità, favorendo la conoscenza e la cultura del BENEssere a 360°.

Si sono ascoltati – dopo il saluto dell’On. Luciano Ciocchetti, Vice Presidente Commissione Affari Sociali e Sanità, e quello della moderatrice Avv. Giuliana D’Antuono, Consigliera Nazionale- gli interventi del Dott. Mariano Marotta, Presidente di Farmaffari e Direttore del Dipartimento prevenzione e salute, del Prof. Antonio Galoforo, medico chirurgo, Docente Universitario ed Esperto Internazionale di Ossigeno-Ozono terapia, anche in qualità di Direttore Scientifico del progetto Strategies for Health (“Strategie per la salute: la chiave vincente dell’ossigeno-ozonoterapia”), del Dott. Santo Carbone, Advanced Science Senior Advisor (“Il deciso cambio di paradigma che si accompagna alla cultura del benessere: il caso del coenzima Q10), delDott. Stefano Marzi, Presidente Associazione Benessere Alcalino (“L’acqua, questa sconosciuta”), del Dott. Marco Mantarro, Amministratore MFI (“La biofisica al servizio della medicina”), del chirurgo Dott. Massimiliano Mungo (“Nuove tecnologie per il futuro della Chirurgia”) e dell’Arch. Stephen Valentine(“TIMESHIP: The Architecture of Immortality”). Si è parlato inoltre di Internazionalizzazione e opportunità per le imprese con il Dott. Riccardo D’Urso, Presidente Tesori d’Italia Network e Responsabile Marketing del Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, della tecnologia blockchain con il Dott. William Nonnis, Analista tecnico per la digitalizzazione e innovazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il CEO di Certiclick Dott. Damiano Ferrari, e ancora di riqualificazione e decoro urbano nei centri storici con il Presidente ASSVEP Dott. Vito Chirenti, dell’impatto sull’economia dell’audiovisivo con il Direttore Artistico “Roma Film Corto”, Dott. Adriano Squillante, con il Dott. Umberto Macchi, Digital Coatch Brave Solutions, che ha parlato della cooperazione online quale driver per la crescita del business, presentando i nuovi strumenti digitali a disposizione di AEREC e con il Dott. Matteo Sgaravato, che ha illustrato le tappe del Roadshow di Strategies for Health con uno sguardo verso il futuro.

A conclusione il Dott. Eugen Terteleac, Presidente del Distretto AEREC Romania, ha preso la parola sottolineando lo stretto rapporto di amicizia e di collaborazione tra i due Paesi.

Al termine della sessione convegnistica, la Sala del Refettorio ha ospitato la Cerimonia di nomina dei nuovi Accademici AEREC, selezionati in base all’alto profilo culturale, umano, scientifico e professionale, ad arricchire il prestigioso consesso che attraverso la sua organizzazione Missione Futuro, già presieduta dalla compianta Carmen Seidel e oggi da Claudio Giust, è da anni impegnata in iniziative umanitarie internazionali, soprattutto in Africa e in Italia.

La 66a Convocazione Accademica Nazionale dell’AEREC si è conclusa quindi a Palazzo Brancaccio dove si è svolta la tradizionale Serata di Gala durante la quale sono stati conferiti i Premi Internazionali AEREC alla Carriera ad Antonella Armentano, caporedattrice centrale del Telegiornale regionale del Lazio della Rai per il Giornalismo, a Samuel Peron per lo Spettacolo e la Danza, a Fioretta Mari per il Cinema, il Teatro e la Televisione, a Paola Marone per la Managerialità e l’Imprenditoria, a Rossana Potenza per la Lirica, oltre ad un Premio Internazionale a Marina Ciubotaru per la Musica.

Last modified: Luglio 19, 2024