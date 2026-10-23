La Rotta, lavori all’acquedotto: Vicolo dei Conti chiuso dalle 8 alle 18

Written by Redazione• 2:11 pm• Pontedera, Attualità

Dal 26 ottobre al 7 dicembre sostituzione della condotta idrica prima della riasfaltatura. Accesso al parcheggio per i residenti da via Tosco Romagnola

PONTEDERA – Modifiche temporanee alla viabilità in Vicolo dei Conti, nella frazione de La Rotta, per i lavori di scavo e sostituzione della condotta idrica a cura di Acque Spa. L’intervento inizierà lunedì 26 ottobre e proseguirà fino al 7 dicembre 2026.

Per consentire le operazioni in sicurezza, sarà chiuso al transito, dalle 8 alle 18, il tratto compreso tra via Solferino e il parcheggio pubblico alla fine della strada. Nell’area occupata dal cantiere sarà inoltre istituito il divieto di sosta.

I residenti potranno accedere e uscire dal parcheggio attraverso via Tosco Romagnola, con doppio senso di circolazione consentito limitatamente a questa necessità.

La sostituzione della tubazione ammalorata precede la riasfaltatura di Vicolo dei Conti, già inserita nella programmazione comunale delle manutenzioni stradali, in continuità con gli interventi effettuati in via San Gervasio. La scelta di intervenire prima sull’acquedotto punta a risolvere le criticità della rete ed evitare successivi scavi sulla nuova pavimentazione.

Il Comune invita residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle modifiche alla circolazione durante i lavori.

Last modified: Ottobre 23, 2026